Kim Basinger i Alec Baldwin su od holivudskog zlatnog para postali zakleti neprijatelji...

Snimanje filma 'The Marrying Man' iz 1991., temeljenog na predstavi Neila Simona, nije bilo nimalo ugodno za članove ekipe koji su radili na setu sa zvijezdama Alecom Baldwinom (68) i Kim Basinger (72). Njih su dvoje tada započeli buran ljubavni odnos, a prema izvještajima sa seta, s njima je bilo 'užasno' raditi. Dok su se na ekranu i u medijima činili kao zlatni holivudski par, filmska industrija brujala je o njihovim teškim karakterima.

- Iskreno, da sam u potpunom bankrotu i živim na ulici bez hrane, a netko mi ponudi milijun dolara da radim s njima, odbio bih. Njihovo ponašanje bilo je odvratno, jadno, užasno - kazao je jedan član produkcije, piše People.

Oscars/Basinger & Baldwin | Foto: Peter Jordan/Press Association/PIXSELL

Baldwin i Basinger upoznali su se samo tri tjedna prije početka snimanja 'The Marrying Man', a Baldwin, koji je za ulogu dobio 1,5 milijuna dolara, navodno je bio toliko nagle naravi da je cijela ekipa stalno bila na iglama. Problem su predstavljali i njegovi mobiteli, koji su tada bili jedna od povlastica slavnih, a koje je volio bacati kad god bi se naljutio. A naljutio bi se zbog svega što ne bi išlo dobro na snimanju ili ako bi mu se izgubio signal mobitela. Jednom je, navodno, u napadu bijesa bacio redateljsku stolicu koja je za dlaku promašila električara koji se slučajno našao na putu.

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S druge strane, plavokosa ljepotica Basinger, koja je upravo bila završila snimanje 'Batmana' i za ulogu dobila 2,5 milijuna dolara, navodno je bila toliko arogantna da je mijenjala dijaloge jer je smatrala kako scenarist Neil Simon ne razumije komediju. Navodno je tražila i da se otpusti direktor fotografije jer joj se nije sviđalo kako izgleda na snimkama te je zahtijevala enormne količine vode 'Evian' za pranje kose. U jednom je trenutku rekla Disneyju da treba pauzu od snimanja kako bi otputovala u Brazil na konzultacije s vidovnjakom. Studio joj je to odobrio pod uvjetom da plati 85.000 dolara za svaki dan kašnjenja. Basinger je naposljetku ipak odlučila ostati u Los Angelesu.

Njihova seksualna kemija na setu također je navodno stvarala nelagodu među članovima ekipe, jer su članovi tonske ekipe čuli kako Basinger između snimanja Baldwinu opisuje što bi željela raditi s pojedinim dijelovima njegova tijela.

- Zamislite najprljavije stvari kojih se možete sjetiti - rekao je jedan član ekipe za People 1991. godine.

Baldwin i Basinger svojih se početaka sjećaju nešto drukčije. Baldwin je imao 32 godine i bio je neoženjen, dok je 37-godišnja Basinger 1989. okončala brak s prvim suprugom, vizažistom Ronom Snyder-Brittonom. U mnogim intervjuima glumac je tvrdio kako su objavljene informacije o njihovom karakteru čista izmišljotina. Basinger je pak ispričala kako je tema njihove prve večere trebao biti film na kojem su radili, no kemija ih je malo omela.

- Prvo me poljubio, a onda me tek pitao želim li da me poljubi - ispričala je Basinger i dodala da ga je nazvala psihotičnim te pokušala vratiti razgovor na temu film. Baldwin pak tvrdi da je nazvao prijatelja i rekao kako ga Basinger izluđuje, a zatim zaključio: Vjenčat ćemo se.

Trenutak kada je znala da je on pravi muškarac za nju, bio je kada su naišli na psa kojeg je udario auto. Zamolila je Baldwin da stane te da psa odvedu veterinaru, što je glumac i učinio.

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- Ako ona želi da izađeš iz auta i pokupiš psa nasred holivudske autoceste, ti iskočiš iz auta i pokupiš psa - kazao je glumac kasnije. Vjenčali su se 19. kolovoza 1993., samo šest tjedana nakon što ju je zaprosio, a cijelo vjenčanje navodno je glumac sam isplanirao. Vjenčanju u njegovoj kući na plaži na Long Islandu, prisustvovalo je 100-tinjak gostiju. Dvije godine kasnije, dobili su kćer Ireland i neko se vrijeme činilo da sve funkcionira kako treba. No, 2000. su objavili da se rastaju. Dvije godine kasnije, Kim je podnijela zahtjev za razvod, nakon čega je uslijedila bitka za skrbništvo nad kćeri koja je trajala gotovo jednako dugo kao njihov brak.

- Znam da već godinu i pol razmišlja o tome. Ja volim Aleca. On je jedan od najboljih i najvelikodušnijih ljudi koje sam upoznao u životu. Prevladao je puno teških stvari, sve osim jedne... Svog bijesa. Kad pobjesni, pronaći će bilo što za što zna da će ju povrijediti, nešto što se dogodilo prije godinu ili dvije i nastavit će je time mučiti. To se već događalo, ali kad se počelo događati pred Ireland, Kim je povukla crtu - ispričao je tada glumičin otac za časopis People. Baldwin je kasnije rekao da mu je žao što nisu potpisali predbračni ugovor.

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- Moja bivša žena bila je netko za koga nisam mogao zamisliti da ću se poželjeti razvesti. Svi moji odvjetnici savjetovali su mi da potpišem predbračni ugovor, ali sam to odbio. Mislio sam da je ovo za zauvijek. Bili smo jako naivni - kazao je Baldwin. Pravi skandal izbio je 2007. kada je u javnost procurila telefonska poruka koju je Baldwin ostavio svojoj, tada 11-godišnjoj kćeri. Ireland se nije javila na telefon, pa je bijesni glumac urlao na telefon da je 'nepristojna, bezobzirna prasica' koja 'nema ni mozga ni pristojnosti'. S obzirom da je snimka objavljena usred borbe za skrbništvo, Baldwin je za curenje u javnost optužio Basinger. Godinu kasnije, glumac je napisao knjigu o razvodu od Basinger, u kojoj je kazao kako ne želi biti 'Disney tata' koji dijete svaki drugi vikend odvede u zabavni park te da bi možda bilo bolje da se nikad nije vjenčao s Kim.

Prije četiri godine, Kim je progovorila o razlozima raspada braka.

- Imali smo teško razdoblje. Mislim da Alec tada nije bio emocionalno ili mentalno sposoban za racionalni razgovor. Alec reagira na sasvim drugačiji način u svom privatnom životu od javnog - kazala je glumica tijekom gostovanja u podcastu 'Red Table Talk'. Basinger je tijekom tog razgovora priznala da se ona i Alec tijekom razvoda, a i kasnije, nisu uopće ni viđali jer je navodno bio verbalno agresivan.

I Ireland je nedavno otvoreno govorila o svom teškom djetinjstvu na svom Substacku, istaknuvši da je odrasla 'bez oba roditelja u domu i bez braće i sestara kojima bih se mogla obratiti'.

- U tridesetu ulazim s puno manjim teretom na ramenima. Teretom koji je nastao zbog potrebe da i dalje nosim svoje narcisoidne, nepouzdane članove obitelji ovisne o raznim stvarima, za koje sam mislila da ih trebam u svom životu - napisala je Ireland, koja je nakon razvoda nastavila živjeti s majkom, dok se Baldwin 2004. izborio za zajedničko skrbništvo.

S vremenom su i Basinger i Baldwin ublažili retoriku te je Baldwin u intervjuu 2013. kazao kako je njegova bivša žena jedna od najljepših žena koje su ikada živjele, dok je Basinger par godina kasnije kazala kako je sada između njih sve u redu. Danas je Kim Basinger u dugogodišnjoj vezi s frizerom Mitchom Stoneom, s kojim je u vezi od 2014. godine, dok je Alec Baldwin od 2011. u vezi s Hilariom Baldwin, s kojom se vjenčao 2012. godine; zajedno imaju sedmero djece.



