TEŠKO SURODITELJSTVO

Kim Kardashian o Kanye Westu: 'Situacija nije laka, ali ostajem čvrsta i šutim da zaštitim djecu'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Kim Kardashian otkrila da je na rubu živaca zbog teškog suroditeljstva s bivšim suprugom Kanyeom Westom te otkrila da ponekad osjeća kao da će 'puknuti'

Reality zvijezda Kim Kardashian (45) priznala je da joj je suroditeljstvo s bivšim suprugom Kanyeom Westom (48) postalo izuzetno teško - toliko da ponekad osjeća kao da bi mogla 'puknuti'. Sve je otkrila u novoj epizodi showa 'The Kardashians', tijekom vožnje autom s bivšim šogorom Scottom Disickom (42). Disick joj je rekao da sve što prolazi izgleda jako stresno i da online viđa svakakve stvari koje ga šokiraju. Kim je bez okolišanja priznala da je 'stvarno teško'.

FILE PHOTO: 92nd Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Kim je Scottu otkrila kako joj je posebno bolno to što Kanye javno dovodi u pitanje njezin karakter kao majke. 

- Ponekad imam osjećaj da ću puknuti, ali ne mogu. Jednostavno ne mogu - priznala je. 

Tvrdi i da Kanye, usprkos svemu, ni jednom nije nazvao kako bi normalno razgovarali o djeci, iako ona neprestano pokušava potaknuti da njihova djeca imaju odnos s ocem, ali naglašava - zdrav odnos.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

U ispovijesti pred kamerama, producent joj je napomenuo da je njezin bivši 'jako vokalan u javnosti', misleći na njegove javne izjave i kontroverze. Kim je mirno odgovorila da se jednostavno ne želi upuštati u javne svađe i rasprave jer misli da je tako najbolje. Kaže da joj je jedina misija ostati snažna zbog njihove djece - kćeri North (12) i Chicago (7) te sinova Sainta (9) i Psalma (6). 

FILE PHOTO: Rapper Kanye West attends a meeting with U.S. President Trump at the White House in Washington
Foto: KEVIN LAMARQUE

- Moj jedini fokus i posao je da budem jaka za njih - istaknula je.

Slične je stvari ponovila i prošlog mjeseca, gostujući u podcastu 'Call Her Daddy' kod Alex Cooper. Na pitanje kad je Kanye zadnji put vidio djecu, Kim je rekla da zapravo i ne zna točno, ali da misli kako je prošlo već nekoliko mjeseci otkako su zadnji put imali pravi kontakt. Navodno ih uglavnom čuje kada on sam odluči nazvati.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Unatoč svemu tome, Kim je naglasila da nikada nije pokušala djecu odvojiti od njega. Iako se često po društvenim mrežama i portalima provlači priča da mu navodno brani viđati djecu ili mu smanjuje pristup, ona kaže da ne želi javno pobijati takve navode. 

- Nisam ta osoba koja će se online prepucavati i dokazivati svoju istinu - objasnila je. 

Ipak, priznaje da joj je više puta došlo da javno iznese svoju stranu priče jer situacija 'nije laka' i 'stvarno užasno zna boljeti'.

Kanye West and Kim Kardashian File Photo
Kanye West and Kim Kardashian File Photo | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Dok Kanye gotovo redovito puni medijske stupce zbog svojih kontroverznih ispada i naglih promjena raspoloženja, Kim pokušava ostati tiha, ali čvrsta - barem pred kamerama i pred djecom. 

