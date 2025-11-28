Kim Kardashian otkrila da je na rubu živaca zbog teškog suroditeljstva s bivšim suprugom Kanyeom Westom te otkrila da ponekad osjeća kao da će 'puknuti'
Kim Kardashian o Kanye Westu: 'Situacija nije laka, ali ostajem čvrsta i šutim da zaštitim djecu'
Reality zvijezda Kim Kardashian (45) priznala je da joj je suroditeljstvo s bivšim suprugom Kanyeom Westom (48) postalo izuzetno teško - toliko da ponekad osjeća kao da bi mogla 'puknuti'. Sve je otkrila u novoj epizodi showa 'The Kardashians', tijekom vožnje autom s bivšim šogorom Scottom Disickom (42). Disick joj je rekao da sve što prolazi izgleda jako stresno i da online viđa svakakve stvari koje ga šokiraju. Kim je bez okolišanja priznala da je 'stvarno teško'.
Kim je Scottu otkrila kako joj je posebno bolno to što Kanye javno dovodi u pitanje njezin karakter kao majke.
- Ponekad imam osjećaj da ću puknuti, ali ne mogu. Jednostavno ne mogu - priznala je.
Tvrdi i da Kanye, usprkos svemu, ni jednom nije nazvao kako bi normalno razgovarali o djeci, iako ona neprestano pokušava potaknuti da njihova djeca imaju odnos s ocem, ali naglašava - zdrav odnos.
U ispovijesti pred kamerama, producent joj je napomenuo da je njezin bivši 'jako vokalan u javnosti', misleći na njegove javne izjave i kontroverze. Kim je mirno odgovorila da se jednostavno ne želi upuštati u javne svađe i rasprave jer misli da je tako najbolje. Kaže da joj je jedina misija ostati snažna zbog njihove djece - kćeri North (12) i Chicago (7) te sinova Sainta (9) i Psalma (6).
- Moj jedini fokus i posao je da budem jaka za njih - istaknula je.
Slične je stvari ponovila i prošlog mjeseca, gostujući u podcastu 'Call Her Daddy' kod Alex Cooper. Na pitanje kad je Kanye zadnji put vidio djecu, Kim je rekla da zapravo i ne zna točno, ali da misli kako je prošlo već nekoliko mjeseci otkako su zadnji put imali pravi kontakt. Navodno ih uglavnom čuje kada on sam odluči nazvati.
Unatoč svemu tome, Kim je naglasila da nikada nije pokušala djecu odvojiti od njega. Iako se često po društvenim mrežama i portalima provlači priča da mu navodno brani viđati djecu ili mu smanjuje pristup, ona kaže da ne želi javno pobijati takve navode.
- Nisam ta osoba koja će se online prepucavati i dokazivati svoju istinu - objasnila je.
Ipak, priznaje da joj je više puta došlo da javno iznese svoju stranu priče jer situacija 'nije laka' i 'stvarno užasno zna boljeti'.
Dok Kanye gotovo redovito puni medijske stupce zbog svojih kontroverznih ispada i naglih promjena raspoloženja, Kim pokušava ostati tiha, ali čvrsta - barem pred kamerama i pred djecom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+