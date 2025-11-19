Obavijesti

NIJE SE SVIMA SVIDJELO

Modni detalj: Kim Kardashian i North West odgovorile na kritike zbog piercinga na prstu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Modni detalj: Kim Kardashian i North West odgovorile na kritike zbog piercinga na prstu
Foto: Instagram

Dvanaestogodišnja North prvi je put fotografirana s dermalnim piercingom na srednjem prstu u rujnu, što je pokrenulo lavinu kritika. Nakon više komentara, zajednički TikTok profil Kim i North odgovorio je na kritiku

Nakon što je North West, dvanaestogodišnja kći Kim Kardashian i Kanye Westa snimljena s dermalnim piercingom na prstu, sa svih su se strana počele slijevati kritike na račun odgoja mlade djevojke. Sada su majka i kći odgovorila na brojne komentare.

Naime, 11. studenog jedna je korisnica TikToka objavila je video s natpisom preko ekrana: “North West koja radi piercing na prstu slama mi srce, samo meni?”, piše People.

Video je opisala riječima: “što se događa #northwest #kardashians”.

Dva dana kasnije, točnije 13. studenog TikTok profil North i Kim odgovorio je: “U redu je.”

RIZIČNI MODNI DETALJ Kim opet na udaru kritika zbog svoje kćeri North: 'Ne bih svom djetetu dao dopuštenje za to!'
Kim opet na udaru kritika zbog svoje kćeri North: 'Ne bih svom djetetu dao dopuštenje za to!'

Nekoliko drugih korisnika TikToka stalo je u Northinu obranu i komentiralo video riječima:

“Kako to utječe na tebe zapravo?”

"Ona je htjela piercing, a Kim joj je dopustila, molim vas prestanite. Kim samo pokušava pustiti svoju djecu da se izraze.”, pisali su drugi pratitelji

Neki su se ipak složili s korisnicom TikToka:

“Ne, potpuno se slažem, ne znam zašto se ljudi ponašaju kao da ne možeš imati mišljenje haha”, napisala je jedna osoba.

Tijekom gostovanja u jednom podcastu, Kim je istaknula koliko je North “zrela” kad se radi o javnim kritikama.

NORTH WEST Fanovi burno reagirali na novi izgled kćeri Kim Kardashian: 'To je sramota! Pa gdje su granice?'
Fanovi burno reagirali na novi izgled kćeri Kim Kardashian: 'To je sramota! Pa gdje su granice?'

“Rekla bi: ‘Mama, vidjela sam ovo i baš me briga što im se ne sviđa… moja plava kosa ili ovo ili ono’”, rekla je Kardashian, dodavši: “Stvarno je samouvjerena…”

Kardashian, koja s bivšim suprugom Kanyeom Westom ima North, Sainta (9), Chicago (7) i Psalma (6), također je govorila o tome koliko je teško biti roditelj predtinejdžerice. Zvijezda realityja priznala je da je pogriješila u nekim stvarima i zamolila za “malo razumijevanja”. “Kao mama, učiš u hodu”, dodala je.

