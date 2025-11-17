Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOCIJE, PRITISAK I VELIKI SNOVI

Kim Kardashian plakala dok je učila za pravosudni ispit. Pala je

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Kim Kardashian plakala dok je učila za pravosudni ispit. Pala je
1
Foto: Instagram

Zvijezda je priznala da je mjesecima bila zaokupirana učenjem, poslom i majčinstvom, no finalni rezultat ipak je nije obradovao jer je na kraju pala

Kim Kardashian ponovno je otvorila vrata svog zahtjevnog puta prema odvjetničkoj karijeri, i pokazala koliko je emotivna cijena tog sna. U najnovijem videu na Instagramu reality zvijezda priznala je da su je iscrpljujuće pripreme za pravosudni ispit u Kaliforniji potpuno slomile. 

- Toliko sam toga s ovog putovanja podijelila s vama, a ovog ljeta sam dokumentirala neka od posljednja dva tjedna učenja, uspone, padove i sve između - napisala je Kim.

- Sedmog studenog saznala sam da nisam položila pravosudni ispit. Bilo je razočaravajuće, ali nije bio kraj - dodala je Kardashian. 

- Ovaj san mi previše znači da bi od njega odustala, pa ću nastaviti učiti i dokazivati se dok ne stignem do cilja - nastavila je Kim, koja je u komentarima ponajprije dobila podršku sestre Khloe.

'Vidjela sam koliko si naporno učila i koliko ovo želiš! Samo naprijed! Ne odustajemo! Ti si ta koja će ovo uspjeti' - napisala joj je. 

NAKON PARTIJA Misterij nestalih fotki: Meghan i Harry tražili da ih Kardashianke maknu. Izvori su otkrili i zašto
Misterij nestalih fotki: Meghan i Harry tražili da ih Kardashianke maknu. Izvori su otkrili i zašto

Da će uspjeti i da je veliki borac poručile su joj i dugogodišnja prijateljica Malika Haqq, kao i reperica JT.

'Shvatit ćeš Kim', 'Borac si, Kim. Ovaj neuspjeh je samo dio putovanja...Tvoja radna etika je inspirativna. Šaljem ti ljubav na putu do tvoje sudbine', poručile su joj.

U videu je Kim pojasnila i da je toliko umorna, pa svaki put kad osjeti da je korak ispred, kao da se nešto dogodi što je pokuša spriječiti u tome.  

- Dio mene želi prestati. Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati -  priznala je Kardashian. 

EROTSKI VIDEO Ray J tuži Kim Kardashian: Tvrdi da je prekršila nagodbu oko zajedničke snimke seksa
Ray J tuži Kim Kardashian: Tvrdi da je prekršila nagodbu oko zajedničke snimke seksa

Detaljno je opisala i dva tjedna prije polaganja ispita za licenciranje, koji određuje je li netko kvalificiran za bavljenje pravom u toj određenoj državi ili teritoriju. 

- Učila sam četiri mjeseca zaredom. Otkazala sam sav posao. Nisam se javljala na poslovne pozive. Zapravo ne radim ništa osim što sam majka i učim - pojasnila je Kim. 

RIZIČNI MODNI DETALJ Kim opet na udaru kritika zbog svoje kćeri North: 'Ne bih svom djetetu dao dopuštenje za to!'
Kim opet na udaru kritika zbog svoje kćeri North: 'Ne bih svom djetetu dao dopuštenje za to!'

Kardashian je napomenula da je, dok je bila u 'završnoj fazi' dva tjedna prije testa, poslala svoju djecu na 'odličan odmor' da bi se mogla usredotočiti. Također, podijelila je i da je imala 'nekoliko problema' s leđima te da je morala nositi ortozu za leđa kako bi ublažila bol. Sljedeću priliku za polaganje pravosudnog ispita imat će u veljači 2026., a trebat će osvojiti najmanje 1390 bodova. Kim, naravno, tvrdi da već priprema novi napad na cilj.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zaveo je najveće ljepotice, a sada će postati otac: Evo koga je sve ljubio Pete Davidson...
SERIJSKI ŠARMER

FOTO Zaveo je najveće ljepotice, a sada će postati otac: Evo koga je sve ljubio Pete Davidson...

Kim Kardashian, Kaia Gerber i Ariana Grande samo su neke od slavnih ljepotica koje se povezuje s Peteom Davidsonom. Mnogi se često pitaju čime ih ovaj komičar, koji danas slavi 32. rođendan, uspijeva osvojiti...
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Cijelo selo krivi Katarinu, sve izmiče kontroli
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Cijelo selo krivi Katarinu, sve izmiče kontroli

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Lana Jurčević je trudna: Objavila je video pozitivnog testa
PRISTIŽU ČESTITKE

Lana Jurčević je trudna: Objavila je video pozitivnog testa

Pjevačica Lana Jurčević na svom je Instagram profilu podijelila sretne vijesti, objavivši video pozitivnog testa za trudnoću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025