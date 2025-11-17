Zvijezda je priznala da je mjesecima bila zaokupirana učenjem, poslom i majčinstvom, no finalni rezultat ipak je nije obradovao jer je na kraju pala
Kim Kardashian plakala dok je učila za pravosudni ispit. Pala je
Kim Kardashian ponovno je otvorila vrata svog zahtjevnog puta prema odvjetničkoj karijeri, i pokazala koliko je emotivna cijena tog sna. U najnovijem videu na Instagramu reality zvijezda priznala je da su je iscrpljujuće pripreme za pravosudni ispit u Kaliforniji potpuno slomile.
- Toliko sam toga s ovog putovanja podijelila s vama, a ovog ljeta sam dokumentirala neka od posljednja dva tjedna učenja, uspone, padove i sve između - napisala je Kim.
- Sedmog studenog saznala sam da nisam položila pravosudni ispit. Bilo je razočaravajuće, ali nije bio kraj - dodala je Kardashian.
- Ovaj san mi previše znači da bi od njega odustala, pa ću nastaviti učiti i dokazivati se dok ne stignem do cilja - nastavila je Kim, koja je u komentarima ponajprije dobila podršku sestre Khloe.
'Vidjela sam koliko si naporno učila i koliko ovo želiš! Samo naprijed! Ne odustajemo! Ti si ta koja će ovo uspjeti' - napisala joj je.
Da će uspjeti i da je veliki borac poručile su joj i dugogodišnja prijateljica Malika Haqq, kao i reperica JT.
'Shvatit ćeš Kim', 'Borac si, Kim. Ovaj neuspjeh je samo dio putovanja...Tvoja radna etika je inspirativna. Šaljem ti ljubav na putu do tvoje sudbine', poručile su joj.
U videu je Kim pojasnila i da je toliko umorna, pa svaki put kad osjeti da je korak ispred, kao da se nešto dogodi što je pokuša spriječiti u tome.
- Dio mene želi prestati. Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati - priznala je Kardashian.
Detaljno je opisala i dva tjedna prije polaganja ispita za licenciranje, koji određuje je li netko kvalificiran za bavljenje pravom u toj određenoj državi ili teritoriju.
- Učila sam četiri mjeseca zaredom. Otkazala sam sav posao. Nisam se javljala na poslovne pozive. Zapravo ne radim ništa osim što sam majka i učim - pojasnila je Kim.
Kardashian je napomenula da je, dok je bila u 'završnoj fazi' dva tjedna prije testa, poslala svoju djecu na 'odličan odmor' da bi se mogla usredotočiti. Također, podijelila je i da je imala 'nekoliko problema' s leđima te da je morala nositi ortozu za leđa kako bi ublažila bol. Sljedeću priliku za polaganje pravosudnog ispita imat će u veljači 2026., a trebat će osvojiti najmanje 1390 bodova. Kim, naravno, tvrdi da već priprema novi napad na cilj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+