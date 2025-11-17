Kim Kardashian plakala dok je učila za pravosudni ispit. Pala je

Kim Kardashian ponovno je otvorila vrata svog zahtjevnog puta prema odvjetničkoj karijeri, i pokazala koliko je emotivna cijena tog sna. U najnovijem videu na Instagramu reality zvijezda priznala je da su je iscrpljujuće pripreme za pravosudni ispit u Kaliforniji potpuno slomile.

- Toliko sam toga s ovog putovanja podijelila s vama, a ovog ljeta sam dokumentirala neka od posljednja dva tjedna učenja, uspone, padove i sve između - napisala je Kim.

- Sedmog studenog saznala sam da nisam položila pravosudni ispit. Bilo je razočaravajuće, ali nije bio kraj - dodala je Kardashian.

- Ovaj san mi previše znači da bi od njega odustala, pa ću nastaviti učiti i dokazivati se dok ne stignem do cilja - nastavila je Kim, koja je u komentarima ponajprije dobila podršku sestre Khloe.

'Vidjela sam koliko si naporno učila i koliko ovo želiš! Samo naprijed! Ne odustajemo! Ti si ta koja će ovo uspjeti' - napisala joj je.

Da će uspjeti i da je veliki borac poručile su joj i dugogodišnja prijateljica Malika Haqq, kao i reperica JT.

'Shvatit ćeš Kim', 'Borac si, Kim. Ovaj neuspjeh je samo dio putovanja...Tvoja radna etika je inspirativna. Šaljem ti ljubav na putu do tvoje sudbine', poručile su joj.

U videu je Kim pojasnila i da je toliko umorna, pa svaki put kad osjeti da je korak ispred, kao da se nešto dogodi što je pokuša spriječiti u tome.

- Dio mene želi prestati. Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati - priznala je Kardashian.

Detaljno je opisala i dva tjedna prije polaganja ispita za licenciranje, koji određuje je li netko kvalificiran za bavljenje pravom u toj određenoj državi ili teritoriju.

- Učila sam četiri mjeseca zaredom. Otkazala sam sav posao. Nisam se javljala na poslovne pozive. Zapravo ne radim ništa osim što sam majka i učim - pojasnila je Kim.

Kardashian je napomenula da je, dok je bila u 'završnoj fazi' dva tjedna prije testa, poslala svoju djecu na 'odličan odmor' da bi se mogla usredotočiti. Također, podijelila je i da je imala 'nekoliko problema' s leđima te da je morala nositi ortozu za leđa kako bi ublažila bol. Sljedeću priliku za polaganje pravosudnog ispita imat će u veljači 2026., a trebat će osvojiti najmanje 1390 bodova. Kim, naravno, tvrdi da već priprema novi napad na cilj.

