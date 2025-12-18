Kim Kardashian u suzama: Prije polaganja pravosudnog ispita doživjela je mentalni slom

Kim Kardashian pokazala je svoju ranjivu stranu u najnovijoj epizodi reality serije The Kardashians, gdje je otvoreno progovorila o emocionalnom i fizičkom iscrpljenju uoči polaganja pravosudnog ispita. Samo devet dana prije ispita, reality zvijezda priznala je da je doživjela potpuni mentalni slom.

Nakon šest godina intenzivnog učenja i priprema, Kardashian se suočila s nizom prepreka koje su kulminirale stresom, ozljedom leđa i osjećajem potpune iscrpljenosti, piše People.

Foto: YouTube

"Ovo je iscrpljujuće, osjećam se kao da sam udarila u zid", rekla je kroz suze pred kamerama.

Fizički problemi dodatno su utjecali na njezino psihičko stanje, a Kim je priznala da ju je iznenadilo koliko ju je cijeli proces emotivno pogodio. Iako je ranije smatrala da je imuna na takve slomove, priznala je da sada razumije zašto mnogi kandidati prolaze kroz isto iskustvo.

Unatoč neuspjehu na ispitu, koji je kasnije potvrdila u studenom, Kardashian nije odustala od sna da postane odvjetnica. Na društvenim mrežama poručila je da je razočaranje samo dodatni poticaj te da će nastaviti učiti dok ne ostvari svoj cilj.

"Ovaj san mi znači previše da bih odustala", poručila je, naglašavajući da neuspjeh ne vidi kao poraz, već kao motivaciju za daljnji rad.

Nove epizode serije The Kardashians nastavljaju se emitirati četvrtkom na Huluu, a gledatelji će imati priliku pratiti daljnji razvoj Kimina zahtjevnog, ali odlučnog puta prema odvjetničkoj karijeri.