Obavijesti

Show

Komentari 1
U VIRTUALNOM SVIJETU

Kim Kardashian ulazi u Fortnite

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Kim Kardashian ulazi u Fortnite
1
Foto: Instagram

Poznata TV zvijezda, poduzetnica i model sada postaje lik u popularnoj video igri, a fanovi će moći birati između različitih odjevnih kombinacija i frizura

Kim Kardashian (45) uskoro će se pojaviti u 'Fortniteu' kao virtualni lik, otkrila je na društvenim mrežama putem serije promotivnih snimaka. U njima je prikazala svoj izgled u igri i različite odjevne kombinacije, poznate kao skinovi, koji će igračima biti dostupni od 13 . prosinca.

'Ikona', 'Treba nam cijela obitelj u Fortniteu', 'OMG', 'Svi mi ovo kupujemo', 'Skidam Fortnite', pisali su joj obožavatelji u komentarima. 

NEPOZNATI DETALJI Kim Kardashian otkrila: Moje pravo ime nikad nije bilo Kim...
Kim Kardashian otkrila: Moje pravo ime nikad nije bilo Kim...

Suradnju je najavio i 'Fortnite' na službenom traileru na Instagramu, u kojem je narator opisao Kim kao mamu, poduzetnicu, modnu ikonu i TV zvijezdu koja sada 'preuzima Fortnite'.

Ovo je prva suradnja Kim Kardashian s video igrom 'Fortnite', a slijedi trend pojavljivanja poznatih zvijezda u popularnoj igri. Ranije su u 'Fortniteu' sudjelovale pjevačice kao što su Sabrina Carpenter i Ariana Grande, ali i reper Eminem

TEŠKO SURODITELJSTVO Kim Kardashian o Kanye Westu: 'Situacija nije laka, ali ostajem čvrsta i šutim da zaštitim djecu'
Kim Kardashian o Kanye Westu: 'Situacija nije laka, ali ostajem čvrsta i šutim da zaštitim djecu'

Podsjetimo, Kardashian je već imala vlastitu video igru, 'Kim Kardashian: Hollywood', koja je bila aktivna deset godina prije nego što je ugašena 2024. godine. Ovaj put, fanovi će je moći 'igrati' u svjetski popularnom 'Fortniteu' i eksperimentirati s različitim stilovima njezinog lika.  

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zavirite u Gvardiolov luksuzni dom u Zagrebu od 160 kvadrata
NESVAKIDAŠNJI LUKSUZ

Zavirite u Gvardiolov luksuzni dom u Zagrebu od 160 kvadrata

Prostrani stan Joška Gvardiola u središtu Zagreba pretvoren je u moderan luksuzni dom u kojem svaka detaljno osmišljena prostorija otkriva spoj vrhunskog dizajna i udobnosti
Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...
JESTE LI PRATILI?

Plavi tim briljirao u gastroduelu 'MasterChefa', Selma: Trebala sam biti grublja s Markom...

U slastičarskom gastroduelu MasterChefa plavi tim odnio je pobjedu zahvaljujući boljoj organizaciji, komunikaciji i izvedbi. Žiri je bio razočaran nedovršenim desertima crvenog tima
FOTO Sydney Sweeney novim je fotkama izludila fanove! 'Dečki, fotka broj 10 je ona koju tražite'
POGLEDAJTE ZAŠTO

FOTO Sydney Sweeney novim je fotkama izludila fanove! 'Dečki, fotka broj 10 je ona koju tražite'

Lijepa glumica bila je u Londonu gdje je uživala - jahala je konje, opuštala se u jacuzziju, istraživala grad... A njezine fotografije ponovno su oduševile brojne njene fanove...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025