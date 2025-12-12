Poznata TV zvijezda, poduzetnica i model sada postaje lik u popularnoj video igri, a fanovi će moći birati između različitih odjevnih kombinacija i frizura
Kim Kardashian ulazi u Fortnite
Kim Kardashian (45) uskoro će se pojaviti u 'Fortniteu' kao virtualni lik, otkrila je na društvenim mrežama putem serije promotivnih snimaka. U njima je prikazala svoj izgled u igri i različite odjevne kombinacije, poznate kao skinovi, koji će igračima biti dostupni od 13 . prosinca.
'Ikona', 'Treba nam cijela obitelj u Fortniteu', 'OMG', 'Svi mi ovo kupujemo', 'Skidam Fortnite', pisali su joj obožavatelji u komentarima.
Suradnju je najavio i 'Fortnite' na službenom traileru na Instagramu, u kojem je narator opisao Kim kao mamu, poduzetnicu, modnu ikonu i TV zvijezdu koja sada 'preuzima Fortnite'.
Ovo je prva suradnja Kim Kardashian s video igrom 'Fortnite', a slijedi trend pojavljivanja poznatih zvijezda u popularnoj igri. Ranije su u 'Fortniteu' sudjelovale pjevačice kao što su Sabrina Carpenter i Ariana Grande, ali i reper Eminem.
Podsjetimo, Kardashian je već imala vlastitu video igru, 'Kim Kardashian: Hollywood', koja je bila aktivna deset godina prije nego što je ugašena 2024. godine. Ovaj put, fanovi će je moći 'igrati' u svjetski popularnom 'Fortniteu' i eksperimentirati s različitim stilovima njezinog lika.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+