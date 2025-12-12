Kim Kardashian ulazi u Fortnite

Kim Kardashian (45) uskoro će se pojaviti u 'Fortniteu' kao virtualni lik, otkrila je na društvenim mrežama putem serije promotivnih snimaka. U njima je prikazala svoj izgled u igri i različite odjevne kombinacije, poznate kao skinovi, koji će igračima biti dostupni od 13 . prosinca.

'Ikona', 'Treba nam cijela obitelj u Fortniteu', 'OMG', 'Svi mi ovo kupujemo', 'Skidam Fortnite', pisali su joj obožavatelji u komentarima.

Suradnju je najavio i 'Fortnite' na službenom traileru na Instagramu, u kojem je narator opisao Kim kao mamu, poduzetnicu, modnu ikonu i TV zvijezdu koja sada 'preuzima Fortnite'.

Ovo je prva suradnja Kim Kardashian s video igrom 'Fortnite', a slijedi trend pojavljivanja poznatih zvijezda u popularnoj igri. Ranije su u 'Fortniteu' sudjelovale pjevačice kao što su Sabrina Carpenter i Ariana Grande, ali i reper Eminem.

Podsjetimo, Kardashian je već imala vlastitu video igru, 'Kim Kardashian: Hollywood', koja je bila aktivna deset godina prije nego što je ugašena 2024. godine. Ovaj put, fanovi će je moći 'igrati' u svjetski popularnom 'Fortniteu' i eksperimentirati s različitim stilovima njezinog lika.

Foto: Instagram