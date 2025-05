Kings of Leon morali otkazati nastup na INmusic festivalu

Zbog teške ozljede pjevača Caleba Followilla, Kings Of Leon primorani su otkazati sve europske nastupe zakazane za lipanj i srpanj 2025., uključujući i nastup na INmusic festivalu.

Festival izražava želje za brzim i potpunim oporavkom Calebu, a organizacijski tim intenzivno radi na pronalasku adekvatne zamjene u najkraćem mogućem roku, istaknuli su iz organizacije festivala.

Zahtjev za povrat dnevnih ulaznica za utorak 24.6. kada su trebali nastupati Kings of Leon možete uputiti najkasnije do 15. lipnja 2025. putem e-maila na tickets@inmusicfestival.com. Uslijed izvanrednih okolnosti, produljuje se i rok za mogućnost podnošenja zahtjeva za zamjenu imena na trodnevnim ulaznicama također do 15. 6. 2025. putem e-maila na tickets@inmusicfestival.com.

- Iznimno nam je žao zbog ovog nesretnog događaja koji pogađa sve uključene, no predano nastavljamo završne pripreme ovogodišnjeg festivala prema planu i dosadašnjim najavama - poručili su iz INmusica.