Kit Harington o razdoblju nakon 'Igre prijestolja': Završio sam na odvikavanju radi alkohola

Dok je u proljeće 2019. godine emitirana osma i posljednja sezona tada najpopularnije serije na svijetu, "Igre prijestolja", jedan od njezinih glavnih glumaca nije bio zaokupljen promocijom ili traženjem novih uloga.

Kit Harington (39), koji je utjelovio Jona Snowa, vodio je najtežu bitku svog života. Zbog ovisnosti o alkoholu prijavio se u ustanovu za odvikavanje kako bi svoj život vratio pod kontrolu.

U nedavnom razgovoru za magazin "Variety" s kolegom iz serije Peterom Dinklageom, koji je glumio Tyriona Lannistera, Harington je otvoreno progovorio o tom turbulentnom razdoblju. Na Dinklageovo pitanje što je prvo učinio nakon završetka snimanja serije, Harington je bio brutalno iskren.

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​- Odlučio sam otići u kliniku za odvikavanje kad se prva epizoda emitirala i ostao sam ondje šest tjedana. Morao sam se otrijezniti - odgovorio je.

Osjećao je da mora potpuno očistiti glavu. Iako je u to vrijeme trebao biti usred medijske turneje kako bi promovirao posljednju sezonu, smatra da je odlazak na liječenje bila najbolja moguća odluka. Zbog toga, kako je ispričao, nikada nije ni pogledao posljednju sezonu serije koja je izazvala brojne kontroverze među obožavateljima.

Game Of Thrones Season Seven Premiere - Los Angeles | Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

Nakon boravka u klinici, uzeo je otprilike godinu dana pauze od svega kako bi posložio život. No, taman kad se planirao vratiti glumi, svijet je zaustavila pandemija bolesti Covid-19.

​- Bilo je to vrlo čudno vrijeme nakon završetka serije - prisjetio se.

Kaže kako mu je sve to pomoglo da otkrije tko je on zapravo u tom trenutku, pa čak i da preispita želi li se uopće nastaviti baviti glumom.

Foto: John Naicon/PRESS ASSOCIATION

Tijekom boravka na rehabilitaciji Harington se suočio s još jednim otkrićem. Ondje mu je dijagnosticiran i ADHD (poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću). Ta mu je dijagnoza, kako je kasnije rekao, pomogla da bolje razumije sebe i pozadinu svojih dugogodišnjih borbi, osjećaja nemira i impulzivnosti.

Britanac, koji je od 2018. u braku s kolegicom iz "Igre prijestolja" Rose Leslie (Ygritte), već je nekoliko puta govorio o ovom teškom životnom razdoblju.Ovisnost je imala negativne posljedice na njegov brak, no uspio se otrijezniti. On i Leslie danas imaju dvoje djece; početkom 2021. potvrđeno je rođenje sina, a sredinom 2023. i rođenje kćeri.

*uz korištenje AI-ja