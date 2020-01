Kolege se opraštaju od Nede: Svijet je bio previše siv za tebe

Nadam se da ste pronašli mir i vratili onaj osmijeh, koji ste imali kad je nastala ova fotografija. Moju ekipu i mene ugostili ste kao da smo vam bliski prijatelji. To poslijepodne u vašem stanu na terasi s predivnim pogledom na Manastir, neću nikad zaboraviti. Vaša uloge govorit će generacijama o nevjerojatnom talentu koje imaju samo oni najveći. Pokazali ste nam što znači biti umjetnik. Zbogom Nedo 💔 #rip

