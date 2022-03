Komičarka iskreno o liposukciji: 'Umorila sam se od gledanja same sebe i tijela u ogledalu'

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Slavna američka glumica i komičarka Amy Schumer (40) progovorila je o liposukciji nakon što je svojedobno rekla da se nikada neće podvrgnuti nikakvim estetskim operacijama. POGLEDAJTE VIDEO: Naime, Schumer je sada priznala da se samo htjela pomiriti sa svojim izgledom nakon što se počela 'bojati' pogledati u ogledalo. - Nikada nisam bila poznata po tome što sam zgodna, ali stigla sam do točke kad sam se umorila od gledanja same sebe u ogledalu - priznala je holivudska zvijezda za Hollywood Reporter. Rekla je i da je u jednom trenutku shvatila da 'piletina sa žara i šetnje' nisu rješenje koje će ju dovesti do njezinog cilja, a nedavno se pohvalila rezultatima liposukcije. - Napravila sam liposukciju. Nikad nisam mislila da ću tako nešto učiniti. Kad sam čula za to, pomislila sam kako je to ludo i rekla da nikada to neću napraviti - rekla je glumica, koja se ipak predomislila nakon što je navršila 40 godina i imala carski rez te nakon što su joj uklonjeni maternica i slijepo crijevo zbog endometrioze. - Ozdravila sam i zapitala se - mogu li otići na liposukciju? Na kraju sam je dobila i osjećam se jako dobro - zaključila je Amy. Prisjetimo se, ovogodišnju 94. svečanost dodjele prestižnih filmskih nagrada Oscar uz Amy Schumer vodit će još dvije glumice, Regina Hall (51) i Wanda Sykes (57).