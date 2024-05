Kontroverzna irska predstavnica otkrila: 'Organizatori su mi rekli da moram ukloniti tetovaže...'

Irska predstavnica Bambie Thug osigurala je prolazak u finale nakon prve polufinalne večeri. Svojim nastupom šokirala je brojne gledatelje, a mnogi su primijetili i tetovaže napisane ogamskim pismom, to jest drevnim irskim pismom. Istetovirala je riječ 'Ceasefire' što znači 'prekid vatre' na desnoj strani lica.

No, kasnije je EBU donio odluku na internom sastanku da se tetovaže ne smiju pojaviti na nastupu, a Bambie Thug je prenijela to na svom Instagram profilu. Objavila je obradu pjesme 'Zombie' grupe The Cranberries i dodali da se povijest ponavlja dok 'ne naučimo lekciju'.

- Važan glazbeni komad koji treba zapamtiti i koji je nažalost još uvijek tako relevantan za naš današnji svijet. Znam da mnogi od vas trenutno imaju različita mišljenja o mom stavu, ali ja doista činim sve što je u mojoj moći - napisala je irska predstavnica o pjesmi i njezinim stavovima o prekidu vatre.

- Nakon moje prve generalne probe zamolili su me da uklonim tetovaže 'Sloboda za Palestinu' i 'Prekid vatre' koju sam napisala ogamskim pismom iz svojeg outfita. Moja delegacija i ja borili smo se protiv toga i EBU se na kraju složio da druga tetovaža ostane - kazala je.

No, kasnije su iz EBU-a promijenili mišljenje.

- Otprilike sat vremena prije mog prozivanja na pozornicu obaviještena sam da imaju interni sastanak i da druga tetovaža više nije prihvatljiva, i ako to ne maknem, neće mi biti dopušteno popeti se na pozornici - dodala je u objavi.

Zbog direktive EBU-a, ogamskim je pismom na svojem tijelu napisala 'Crown the Witch' odnosno 'Okruniti vješticu'.

- Napisi viđeni na tijelu Bambie Thug tijekom generalnih proba bili su u suprotnosti s pravilima natjecanja koja su osmišljena da zaštite nepolitičku prirodu događaja - prenio je irski javni servis RTE izjavu glasnogovornika EBU-a.

Pjevačica je rekla kako su njeno srce i molitve s narodom Palestine, ali da to ne znači da je antisemit.

- To znači da sam protiv rata, okupacije, protiv ugnjetavanja i protiv ubijanja nevinih civila i djece. Svatko na ovom svijetu trebao bi imati pravo na dom, sigurnost, vodu, hranu i slobodu. Moramo se i dalje voditi ljubavlju i gledati dalje od naših razlika te zapamtiti da smo ispod kože jedna ljudska rasa i jedan duh - zaključila je.

