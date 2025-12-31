Kraj jedne ere: Večeras veliko finale serije 'Stranger Things' nakon 10 godina prikazivanja

Naš posljednji foršpan. Naše posljednje poglavlje. Učinimo to - posljednji put, napisao je Ross Duffer na svom Instagramu dan prije velikog finala serije "Stranger Things". Braća Duffer posljednje su desetljeće zabavljali gledatelje serijom koja je rušila sve rekorde gledanosti. Nema tko nije čuo za "Stranger Things", seriju koja je redefinirala nostalgiju 80-ih i stvorila globalni fenomen.

Najveći obožavatelji seriju mogu pogledati u kinima, a na Netflix dolazi u novogodišnjoj noći po našem vremenu. Braća Duffer još ranije su komentirala kako gledatelje ne očekuju šokovi kao u "Igri prijestolja", već vrtlog emocija.

- Želimo da gledatelji pohrle po posljednju epizodu, ali obećavamo da neće biti krvavog vjenčanja kao u "Igri prijestolja". Nećemo ubiti osam likova i ne pripremamo šok. Vjerujemo da će se i gledatelji osjećati onako kako smo se osjećali mi i glumačka postava, a to je zbunjujući vrtlog emocija - istaknuli su Dufferi.

Podsjetimo, ranije epizode objavljene su 26. prosinca. Kao jedan od bitnijih likove cijele serije, ali posebice ove posljednje sezone, ističe se Will Byers. U prvoj sezoni sve se vrti oko njegovog nestanka u 'Upside Down', sljedeće sezone pratile su njegov 'oporavak' od te traumatične situacije, ali i dovele naposljetku do saznanja kako postoji veza između njega, tog čudnog svijeta, Vecne, Mind Flyera... Prvi dio pete sezone završio je spektakularno, Will je shvatio da i on ima moći baš kao i Vecna i Eleven, spasio svoje prijatelje... A sada se radnja vraća na jedan drugi aspekt njegova života.

Foto: Profimedia

Naime, Will Byers prizna svojoj obitelji i prijateljima da je gay. Willovo priznanje došlo je nakon još jednog uplitanja Vecne u njegove misli. Naime, Vecna mu je pokazao viziju u kojoj Will završava sam nakon što njegovi bližnji otkriju da je gay. Ipak, još jednom su Dufferi prikazali da je ključ Willove moći u tome da prihvati to što je.

Posljednja epizoda naziva "The Righside Up" trajat će dva sata i osam minuta. Društvene mreže preplavljene su teorijama i reakcijama gledatelja koji se još uvijek mire s činjenicom da se bliži kraj. Mnogi nagađaju kakav će točno biti kraj, no jedno je sigurno - radi se o kraju jedne ere zbog kojeg nisu ravnodušni glumci, kreatori serije, ni publika.