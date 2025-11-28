Obavijesti

Show

Komentari 0
HERCEGOVAČKI PONOS

Kralj dijaspore otkrio da piše autobiografsku knjigu: 'Bolest me izbacila iz životnih tijekova'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 3 min
Kralj dijaspore otkrio da piše autobiografsku knjigu: 'Bolest me izbacila iz životnih tijekova'
4
Frankfurt: Pjevač Mate Bulić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Mate Bulić već 44 godine živi u Njemačkoj, a u iskrenom razgovoru progovorio je o svojim teškim počecima u Frankfurtu, borbi za opstanak, ali i autobiografiji 'Bilo jednom u dijaspori' koju trenutno dovršava...

Mate Bulić odlučio se za potez koji bi malo tko očekivao. Naime, ekipa InMagazina legendarnog pjevača posjetila je u Frankfurtu, gradu koji mu je već gotovo pola stoljeća drugi dom. Iako je za publiku 'kralj dijaspore' , Njemačkoj je, prisjetio se, sve krenulo puno prizemnije nego što mnogi misle, i  upravo o tim danima sada piše u svojoj autobiografiji.

storyeditor/2023-10-11/pxl-080817-17585923.jpg
storyeditor/2023-10-11/pxl-080817-17585923.jpg | Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Bulić je u Frankfurt stigao zbog ljubavi prema supruzi Zdravki, a grad ga je, kaže, nagradio puno više nego što je očekivao. Tamo je zasnovao obitelj, odgojio dvije kćeri, danas uspješnu menadžericu i odvjetnicu, i izgradio karijeru koja ga je učinila jednim od najpoznatijih glazbenika hrvatske dijaspore.

- Mogu reći što se toga tiče sve je dao. Dobro, ja sam za ženom došao, ali sam stekao svoje dvije kćeri, moje kraljice, jedna je menadžerica, druga je odvjetnica. Moji zetovi, da sam ih birao, ne bih bolje izabrao - započeo je Mate. 

OBITELJSKO OKUPLJANJE FOTO Mate Bulić imao razlog za slavlje: Objavio je fotografiju s voljenom suprugom Zdravkom
FOTO Mate Bulić imao razlog za slavlje: Objavio je fotografiju s voljenom suprugom Zdravkom

Ipak. početak nije bio glamurozan. Unatoč diplomi ekonomista, nije govorio njemački pa je radio najteže fizičke poslove. 

- Od kopanja kanala do istovarivanja kamiona i ručnog slaganja robe, ali živjelo se od toga. Poslije je došla moja kćer i morali smo malo drukčije raditi. Jedan dan smo sjeli žena i ja, rekla je: 'Ti si najbolji u glazbi. Molim te, zbog nas, dijete je malo'. I onda sam otišao na jedan festival, podvukao i rekao: 'Idem do kraja' - priznao je Bulić. 

Slava je stigla brzo te je 1998. godine na koncertu na Starom placu u Splitu, okupio 30 tisuća ljudi. 

- Svi su znali moje pjesme, a nitko nije znao kako izgledam. I onda sam našao u jednom albumu sliku mog oca, koji ponosno gleda okolo, smije se, pokojna majka ga gleda kao 'evo, vidiš, nisi mu vjerovao'. Tako sam ja iščitao iz njezina pogleda, ali hvala Bogu sve je došlo na svoje, još mi samo treba zdravlja, završit ću autobiografsku knjigu - istaknuo je kralj dijaspore. 

UOČI HRVATSKE NOĆI Kralj dijaspore Mate Bulić: Kada sam došao u Njemačku nisam znao jezik, a kopao sam kanale
Kralj dijaspore Mate Bulić: Kada sam došao u Njemačku nisam znao jezik, a kopao sam kanale

U autobiografskoj knjizi radnog naslova 'Bilo jednom u dijaspori' otvoreno će progovoriti i o najtežem razdoblju života, odnosno borbi s bolešću 2019. godine kada je devet mjeseci proveo u bolnici boreći se s posljedicama koronavirusa. 

- Došla je ta nesretna bolest. Ta pošast. Ta korona. I izbacila me iz svih mojih životnih tijekova. Devet mjeseci bolnice, borbe, ali Bog me ostavio opet da radim i zato mu hvala. I na neki način, opet kad sve podvučem i kažem: 'Bože, hvala ti. Nečime sam zaslužio. To ti samo znaš' - naglasio je Mate.

Danas, kao ponosni djed četvero unučadi, na spomen najmlađeg, tromjesečnog Tina, potpuno omekša.

- Tin je moj došao prije tri mjeseca. Skupio sam svoje prijatelje, rodbinu i kolege glazbenike. Napravio sam jednu pravu našu domaćinsku feštu i zbog toga sam sretan. Sad samo daj Bože zdravlja i kud ćete veće sreće - prokomentirao je Bulić.

Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson
Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Osim glazbe, njegova prva ljubav bio je nogomet. Bio je vratar lokalnog kluba, a anegdote iz tih dana, tvrdi, dovoljno su zabavne za cijelu humorističnu emisiju.

- Moj nogometni klub, to je nevjerojatno. Ja to jedan dan kada budem pričao u jednoj emisiji...To će biti jako interesantno. To će biti najveća humoristična emisija. Kada kažem da sam brao duhan, čuvao sam kravu da ne uzme lozu i tražili su me u nogometu. A tada sam ja skupljao lopte iza gola. Možete misliti kad je zvekne dolje na 300 metara. Moraš je naći i donijeti - otkrio je Mate.  

PRIZNAO PRED KAMERAMA Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'
Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'

A na pitanje planira li se povući iz glazbenog života, samo se nasmijao i kratko odvratio.

- Nije još vrijeme - zaključio je kralj dijaspore. 

Split: Koncert Mate Bulića u Spaladium Areni
Split: Koncert Mate Bulića u Spaladium Areni | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
burno

Drame u 'Ljubav je na selu': 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'

Kod farmera Roberta drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, on pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane...
Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'
umirio obožavatelje

Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'

Gotovo dva tjedna su prošla bez novih zajedničkih objava Maje Šuput i Šime Eleza, pa su se pratitelji prepali da se dogodilo ono najgore...
FOTO Sjećate li je se? Oduševila je sve prije deset godina, a evo kako danas izgleda Tina Šegetin
POPULARNA DAMA

FOTO Sjećate li je se? Oduševila je sve prije deset godina, a evo kako danas izgleda Tina Šegetin

Sestre Šegetin proslavile su se u popularnoj reality emisiji 'Big Brother', a svojim su ponašanjem i izgledom privukle pažnju javnosti. Tina, koja je iznimno aktivna na društvenim mrežama, još uvijek privlači brojne fanove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025