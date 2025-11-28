Kralj dijaspore otkrio da piše autobiografsku knjigu: 'Bolest me izbacila iz životnih tijekova'

Mate Bulić odlučio se za potez koji bi malo tko očekivao. Naime, ekipa InMagazina legendarnog pjevača posjetila je u Frankfurtu, gradu koji mu je već gotovo pola stoljeća drugi dom. Iako je za publiku 'kralj dijaspore' , Njemačkoj je, prisjetio se, sve krenulo puno prizemnije nego što mnogi misle, i upravo o tim danima sada piše u svojoj autobiografiji.

storyeditor/2023-10-11/pxl-080817-17585923.jpg | Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Bulić je u Frankfurt stigao zbog ljubavi prema supruzi Zdravki, a grad ga je, kaže, nagradio puno više nego što je očekivao. Tamo je zasnovao obitelj, odgojio dvije kćeri, danas uspješnu menadžericu i odvjetnicu, i izgradio karijeru koja ga je učinila jednim od najpoznatijih glazbenika hrvatske dijaspore.

- Mogu reći što se toga tiče sve je dao. Dobro, ja sam za ženom došao, ali sam stekao svoje dvije kćeri, moje kraljice, jedna je menadžerica, druga je odvjetnica. Moji zetovi, da sam ih birao, ne bih bolje izabrao - započeo je Mate.

Ipak. početak nije bio glamurozan. Unatoč diplomi ekonomista, nije govorio njemački pa je radio najteže fizičke poslove.

- Od kopanja kanala do istovarivanja kamiona i ručnog slaganja robe, ali živjelo se od toga. Poslije je došla moja kćer i morali smo malo drukčije raditi. Jedan dan smo sjeli žena i ja, rekla je: 'Ti si najbolji u glazbi. Molim te, zbog nas, dijete je malo'. I onda sam otišao na jedan festival, podvukao i rekao: 'Idem do kraja' - priznao je Bulić.

Slava je stigla brzo te je 1998. godine na koncertu na Starom placu u Splitu, okupio 30 tisuća ljudi.

- Svi su znali moje pjesme, a nitko nije znao kako izgledam. I onda sam našao u jednom albumu sliku mog oca, koji ponosno gleda okolo, smije se, pokojna majka ga gleda kao 'evo, vidiš, nisi mu vjerovao'. Tako sam ja iščitao iz njezina pogleda, ali hvala Bogu sve je došlo na svoje, još mi samo treba zdravlja, završit ću autobiografsku knjigu - istaknuo je kralj dijaspore.

U autobiografskoj knjizi radnog naslova 'Bilo jednom u dijaspori' otvoreno će progovoriti i o najtežem razdoblju života, odnosno borbi s bolešću 2019. godine kada je devet mjeseci proveo u bolnici boreći se s posljedicama koronavirusa.

- Došla je ta nesretna bolest. Ta pošast. Ta korona. I izbacila me iz svih mojih životnih tijekova. Devet mjeseci bolnice, borbe, ali Bog me ostavio opet da radim i zato mu hvala. I na neki način, opet kad sve podvučem i kažem: 'Bože, hvala ti. Nečime sam zaslužio. To ti samo znaš' - naglasio je Mate.

Danas, kao ponosni djed četvero unučadi, na spomen najmlađeg, tromjesečnog Tina, potpuno omekša.

- Tin je moj došao prije tri mjeseca. Skupio sam svoje prijatelje, rodbinu i kolege glazbenike. Napravio sam jednu pravu našu domaćinsku feštu i zbog toga sam sretan. Sad samo daj Bože zdravlja i kud ćete veće sreće - prokomentirao je Bulić.

Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Osim glazbe, njegova prva ljubav bio je nogomet. Bio je vratar lokalnog kluba, a anegdote iz tih dana, tvrdi, dovoljno su zabavne za cijelu humorističnu emisiju.

- Moj nogometni klub, to je nevjerojatno. Ja to jedan dan kada budem pričao u jednoj emisiji...To će biti jako interesantno. To će biti najveća humoristična emisija. Kada kažem da sam brao duhan, čuvao sam kravu da ne uzme lozu i tražili su me u nogometu. A tada sam ja skupljao lopte iza gola. Možete misliti kad je zvekne dolje na 300 metara. Moraš je naći i donijeti - otkrio je Mate.

A na pitanje planira li se povući iz glazbenog života, samo se nasmijao i kratko odvratio.

- Nije još vrijeme - zaključio je kralj dijaspore.

Split: Koncert Mate Bulića u Spaladium Areni | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL