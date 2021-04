Nakon što su u ožujku Meghan Markle (39) i princ Harry (36) dali intervju Oprah Winfrey (67) i otkrili razne pikanterije s kraljevskog dvora, cijeli svijet počeo je pričati o rasizmu.

Naravno, to se dogodilo jer ga je slavni dvojac spomenuo. Ispričali su da su članovi kraljevske obitelji izrazili zabrinutost koliko će crno biti dijete Meghan i Harryja kad se rodi.

Iako ih je Oprah pitala tko je govorio to, odbili su imenovati osobu koja je pokrenula pitanje o boji kože dječaka. Dugo se nagađalo o kome se radi, a sada je kontroverzna britanska autorica Lady Colin Campbell rekla da je u pitanju princeza Anne (70), kraljičina kći.

Ipak, napominje da je njezin komentar krivo shvaćen i da se zapravo brinula o tome kako će se Meghan uklopiti u kraljevsku obitelj.

- Harry je zbog spominjanja kulture shvatio da se tu radi o boji kože. Anne je izrazila brigu o posljedicama dopuštanja da se netko takav uključi u kraljevsku obitelj te je rekla da to neće izazvati probleme samo obitelji, već i djeci koja će nastati iz te veze. Harry je to odmah požurio prenijeti Meghan koja je to povezala s bojom kože. Radi se o osobi koja jedva čeka naći problem tamo gdje ga nema - tvrdi Campbell. Članovi dvora te Meghan i Harry zasad nisu komentirali ove tvrdnje.