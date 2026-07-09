Kraljica kaosa slavi rođendan: Turbulentan život Courtney Love

Courtney Love, američka pjevačica, glumica i neizbrisiva ikona alternativne rock scene, danas slavi svoj 62. rođendan. Njezin život, obilježen vrtoglavim usponima i razornim padovima, predstavlja jednu od najdramatičnijih priča moderne pop kulture. Od sirove snage benda Hole i braka s Kurtom Cobainom koji je definirao jednu generaciju, do borbe s ovisnošću, kompliciranog odnosa s kćeri i potrage za ljubavlju nakon tragedije, Courtney Love nikada nije prestala intrigirati i provocirati.

Rođena kao Courtney Michelle Harrison u San Franciscu, imala je sve samo ne obično djetinjstvo. Kći psihoterapeutkinje Linde Carroll i Hanka Harrisona, menadžera slavnog benda Grateful Dead, odrasla je u kaotičnom okruženju kontrakulture. Njezini roditelji su se razveli nakon što je majka svjedočila da joj je otac davao LSD dok je bila malo dijete. Uslijedile su godine selidbi, od komune u Oregonu do Novog Zelanda, a Courtney se borila s akademskim i socijalnim izazovima. Sa 14 godina uhićena je zbog krađe i poslana u popravni dom, gdje je otkrila glazbu Patti Smith i The Runaways, koja će joj oblikovati budućnost.

Nakon što se s navršenih 16 godina pravno emancipirala, iskoristila je novac iz malog fonda koji su joj ostavili baka i djed kako bi putovala Europom. U Liverpoolu je upoznala glazbenike poput Juliana Copea, što je kasnije opisala kao ključno iskustvo za postajanje rock zvijezdom. Vrativši se u SAD, nakon niza kratkotrajnih bendova i poslova, uključujući i striptiz kako bi zaradila za opremu, odlučila je osnovati vlastiti bend. U Los Angelesu je 1989. godine objavila oglas: "Želim osnovati bend. Moji utjecaji su Big Black, Sonic Youth i Fleetwood Mac." Tako je rođen Hole.

Ljubav, kaos i tragedija: Brak s Kurtom Cobainom

Veza Courtney Love i frontmena Nirvane, Kurta Cobaina, bila je poput eksplozije koja je obasjala i spalila glazbenu scenu ranih devedesetih. Iako postoje različite priče o njihovom prvom susretu, ponovno su se povezali krajem 1991. godine, u trenutku kad je Nirvana bila na vrhuncu slave, a Cobain se borio s depresijom i teretom slave. Njihova veza bila je intenzivna i brza. Vjenčali su se na plaži Waikiki na Havajima 24. veljače 1992., samo četiri mjeseca nakon početka veze. Ona je nosila haljinu koja je nekoć pripadala glumici Frances Farmer, a on je bio u zelenoj flanelskoj pidžami.

Foto: Starfile/PRESS ASSOCIATION

Njihov brak bio je medijski cirkus, dodatno potaknut borbom s ovisnošću o heroinu. Kontroverzni članak u časopisu Vanity Fair iz 1992. prikazao ih je u negativnom svjetlu, sugerirajući da je Love koristila heroin tijekom trudnoće, što je dovelo do istrage socijalne službe i privremenog oduzimanja skrbništva nad njihovom kćeri, Frances Bean Cobain, rođenom u kolovozu te godine. Unatoč trenucima nježnosti, njihov zajednički život tonuo je sve dublje u kaos. Cobainova borba s unutarnjim demonima, ovisnošću i pritiskom slave kulminirala je njegovim samoubojstvom u travnju 1994. godine, ostavivši Love udovicom i samohranom majkom u jeku vlastite karijere.

Preživjeti nemoguće i pronaći novu sebe

Samo tjedan dana nakon Cobainove smrti, Hole je objavio svoj drugi album, "Live Through This". Ironično, naslov je postao proročanski. Album je dobio pohvale kritike i postao platinast, katapultirajući Love u status superzvijezde, ali i javne figure opterećene tragedijom. Uslijedilo je razdoblje obilježeno kaotičnim nastupima, ispadima i pravnim problemima. Ipak, usred tog vrtloga, Love je napravila nevjerojatan zaokret.

The Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala - New York | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Odlučila se vratiti glumi, a uloga Althee Flynt u filmu Miloša Formana "Narod protiv Larryja Flynta" (1996.) donijela joj je nominaciju za Zlatni globus i brojne nagrade kritičara. Odjednom, javnost je vidjela drugu stranu Courtney Love: talentiranu glumicu, dotjeranu i elokventnu. Ta transformacija odrazila se i na glazbu. Album "Celebrity Skin" iz 1998. donio je poliraniji, pop-rock zvuk i komercijalni uspjeh, osiguravši joj mjesto jedne od najvažnijih ženskih figura u rocku.

Odnos s kćeri i ljubavni život nakon Kurta

Odnos s kćeri Frances Bean bio je jednako turbulentan kao i ostatak njezina života. Zbog problema s ovisnošću, Love je u nekoliko navrata gubila skrbništvo, a Frances je u jednom trenutku čak zatražila i dobila zabranu prilaska za majku. Ipak, s godinama su uspjele popraviti odnos, a Frances je u intervjuima isticala da je njezina majka, "kada je zdrava, jedna od najinteligentnijih i najljepših osoba koje poznaje".

Nakon Kurtove smrti, njezina najozbiljnija veza bila je s glumcem Edwardom Nortonom, kojeg je upoznala na snimanju filma "Narod protiv Larryja Flynta". Bili su zaručeni od 1996. do 1998., a Love je kasnije izjavila kako žali što se nije udala za njega. Također je imala dugogodišnji, povremeno romantičan i često buran odnos s frontmenom Smashing Pumpkinsa, Billyjem Corganom, koji je surađivao na albumu "Celebrity Skin". Prošle godine otkrila je da je u vezi koju je opisala kao "prijateljstvo s povlasticama", no identitet partnera zadržala je za sebe, potvrđujući svoj status žene koja i u 63. godini života nastavlja živjeti po vlastitim pravilima.

*uz korištenje AI-ja