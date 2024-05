Kramer iz Seinfelda: Rak bi me ubio da nisam išao na operaciju

Zvijezda kultne humoristične serije 'Seinfeld' Michael Richards (74) otkrio je da mu je dijagnosticiran rak prostate u ljeto 2018. Glumac je u svojim nadolazećim memoarima 'Entrances and Exits', do kojih je došao časopis People, otvoreno priznao da bi bio mrtav da nije otišao na operaciju uklanjanja prostate.

- Pomislio sam: 'Pa, ovo je moje vrijeme. Spreman sam otići'. No samo nekoliko sekunda kasnije, sjetio sam se svog devetogodišnjeg sina uz kojeg bih volio ostati. Pitao sam se postoji li način da duže živim.

Foto: YouTube/Screenshot

Liječnik mu je, kako je otkrio, preporučio da ode na operaciju uklanjanja cijele prostate.

- Moralo se brzo obuzdati. Da nisam otišao, vjerojatno bih bio mrtav za otprilike osam mjeseci - dodao je Richards.

Ovo teško iskustvo inspiriralo ga je da objavi memoare, u kojima je iznio svoju životnu priču.

Foto: YouTube/Screenshot

Richard je u 'Seinfeldu' utjelovio mnogima omiljenog Cosma Kramera, vrckavog prvog susjeda Jerryja Seinfelda. Glumac se povukao iz javnosti nakon rasističkog skandala koji je nastao zbog njegova stand-up nastupa 2016. godine, tijekom kojeg je nekoliko puta upotrijebio uvredljivu riječ za Afroamerikance.

Premiere of Netflix's "Unfrosted" at the Egyptian Theatre, in Los Angeles | Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Za to se u međuvremenu ispričao, a o svemu je javno progovorio i u talk-showu Jerryja Seinfelda 'Comedians in Cars Getting Coffee' 2021.

- Slomilo me to. No naučio sam lekciju nakon što sam to izgovorio tijekom nastupa. Netko me omeo tu večer i rekao mi stvari koje su me povrijedile, a ja sam se na taj način otresao. Bilo je to sebično od mene i shvatio sam sve preosobno - priznao je Michael.