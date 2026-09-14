Kreće MasterChef! Ovi kandidati kuhaju na prvoj audiciji: Jedan radi u pogrebnom poduzeću...

Nova sezona MasterChefa počinje večeras na Novoj TV nakon serije 'Slučajna obitelj', a pred chefove Stjepana Vukadina, Marija Mihelja i Gorana Kočiša stižu prvi kandidati spremni pokazati zašto baš oni zaslužuju mjesto u najpoznatijoj televizijskoj kuhinji. Već prva audicijska večer donosi zanimljive životne priče, velike ambicije i jela koja se kreću od poznatih klasika do neočekivanih kombinacija.

Prvi će pred žirijem kuhati Dominik Boban, koji svoju budućnost vidi upravo u gastronomiji. „U kuhinji se osjećam kao na svom teritoriju, kao da tu pripadam i tu moram biti“, poručit će Dominik, koji će svoj ulazak u MasterChef pokušati osigurati pripremom lungića kojeg će puniti suhim šljivama.

Foto: Nova TV

Daniela Crnek iz Zagreba svoje će jelo nazvati „S polja do mora“, a pred žiri će donijeti steak od tune, glazirani luk s komoračem i kremu od boba. „Bila sam mlada majka i htjela sam da moji imaju fino skuhana jela“, kazat će Danijela, koja će priznati da pomalo strahuje od mlađe generacije kandidata i količine informacija koje su im danas dostupne. Želja joj je da chefovi u njezinu jelu osjete pečenu tunu i svježinu povrća.

Sasvim drugačiju priču donosi Marko Oniško iz Jablanovca, koji radi u pogrebnom poduzeću, a žiriju će pripremiti tiramisu kuglice. „Sad je vrijeme za vedrije teme. Dosta je o mrtvima“, našalit će se Marko te istaknuti kako voli kuhati i upravo se u tom smjeru želi dalje razvijati.

Foto: Nova TV

Trgovkinja Anđela Kovačević iz Zadra strastvena je ljubiteljica kuharica, a često kuha s mlađom sestrom. Chefove će pokušati osvojiti rižotom s ciklom i mascarponeom, no tek će se na licu mjesta sjetiti jednog važnog detalja – da Mario nije ljubitelj cikle. „Došlo mi je da se pokopam u zemlju“, priznat će Anđela.

„Volim izazove. U MasterChef sam se prijavila kako bih pomaknula svoje granice“, reći će Danijela Luburić iz Čitluka, koja već deset godina živi u Londonu. Upravo toliko dugo priprema i pastirsku pitu kojom će se predstaviti žiriju.

Foto: Nova TV

Neočekivana kombinacija sarme i bureka spojit će se na tanjuru Harisa Mrkaljevića iz Zagreba. Ovaj soboslikar opisat će što želi postići svojim jelom: „Želim da žiri osjeti okuse kiselosti, okus svježine te da aroma koja izađe iz riže, ostane sočna.“

Ena Kokanović Nagy dolazi iz Gudinaca, malog sela pokraj Slavonskog Broda, a svoju će Slavoniju predstaviti kroz desert. Pripremat će salenjake koje će unaprijediti brzim džemom od šljiva i miso pastom, kao i tačke s posebnom kremom. „Poanta je u tome da postignem umami okus i predstavim Slavoniju na najbolji mogući način“, istaknut će Ena.

Foto: Nova TV

Liberije Crnčević iz Metkovića u MasterChef stiže s dvije ostvarene želje. „Oduvijek sam imao dvije želje - prijaviti se na MasterChef i pustiti brkove. Evo, ostvarile su mi se obje želje“, kazat će kroz smijeh. Svoj će kraj predstaviti spajanjem lokalnih okusa s Italijom kroz brudet od žaba i jegulja u tijestu, a njegov je dugoročni cilj otvoriti vlastiti catering.

Foto: Nova TV

Kristijan Miani iz Vrbovskog pripremat će biftek s chimichurrijem i krumpirom. „Spremam nešto što i ja volim dosta jesti“, otkrit će svestrani Kristijan koji je po zanimanju keramičar, ali i ekonomist, maser u aromaterapiji te svira harmoniku, pa u audicijsku kuhinju stiže s nizom različitih iskustava.

Među najmlađim kandidatima je 20-godišnji Jakov Livaja iz Zagreba, koji je bio na praksi kod chefa Marija Mihelja. „Jedan proaktivan mladić“, komentirat će Mario kad ga prepozna. Jakov će pripremati ceviche, a svoju povezanost s gastronomijom opisati riječima: „Kuhanje je za mene kao muzika, imam svoj ritam i tako idem za hranom.“

Kandidate očekuje zahtjevan žiri, a vremena i prostora za pogreške bit će malo. „Nekada je bolje manje nego više“, poručit će chef Mario tijekom jednog od kušanja. Tko će napraviti prvi korak prema tituli novog MasterChefa, doznajte večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!