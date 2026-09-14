Obavijesti

Show

Komentari 0
VEČERAS NA NOVOJ TV

Kreće MasterChef! Ovi kandidati kuhaju na prvoj audiciji: Jedan radi u pogrebnom poduzeću...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Kreće MasterChef! Ovi kandidati kuhaju na prvoj audiciji: Jedan radi u pogrebnom poduzeću...
8
Foto: Nova TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nova sezona popularnog kulinarskog showa donosi raznolike kandidate s intrigantnim pričama, a prva audicijska večer otkriva njihovu strast prema kuhanju i originalne kreacije koje će prezentirati žiriju

Admiral

Nova sezona MasterChefa počinje večeras na Novoj TV nakon serije 'Slučajna obitelj', a pred chefove Stjepana Vukadina, Marija Mihelja i Gorana Kočiša stižu prvi kandidati spremni pokazati zašto baš oni zaslužuju mjesto u najpoznatijoj televizijskoj kuhinji. Već prva audicijska večer donosi zanimljive životne priče, velike ambicije i jela koja se kreću od poznatih klasika do neočekivanih kombinacija.

Prvi će pred žirijem kuhati Dominik Boban, koji svoju budućnost vidi upravo u gastronomiji. „U kuhinji se osjećam kao na svom teritoriju, kao da tu pripadam i tu moram biti“, poručit će Dominik, koji će svoj ulazak u MasterChef pokušati osigurati pripremom lungića kojeg će puniti suhim šljivama.

Foto: Nova TV

Daniela Crnek iz Zagreba svoje će jelo nazvati „S polja do mora“, a pred žiri će donijeti steak od tune, glazirani luk s komoračem i kremu od boba. „Bila sam mlada majka i htjela sam da moji imaju fino skuhana jela“, kazat će Danijela, koja će priznati da pomalo strahuje od mlađe generacije kandidata i količine informacija koje su im danas dostupne. Želja joj je da chefovi u njezinu jelu osjete pečenu tunu i svježinu povrća.

POPULARNI KULINARSKI SHOW Stižu nove epizode Večere za 5! Ovog tjedna kuhaju Dubrovčani
Stižu nove epizode Večere za 5! Ovog tjedna kuhaju Dubrovčani

Sasvim drugačiju priču donosi Marko Oniško iz Jablanovca, koji radi u pogrebnom poduzeću, a žiriju će pripremiti tiramisu kuglice. „Sad je vrijeme za vedrije teme. Dosta je o mrtvima“, našalit će se Marko te istaknuti kako voli kuhati i upravo se u tom smjeru želi dalje razvijati.

Foto: Nova TV

Trgovkinja Anđela Kovačević iz Zadra strastvena je ljubiteljica kuharica, a često kuha s mlađom sestrom. Chefove će pokušati osvojiti rižotom s ciklom i mascarponeom, no tek će se na licu mjesta sjetiti jednog važnog detalja – da Mario nije ljubitelj cikle. „Došlo mi je da se pokopam u zemlju“, priznat će Anđela.

EVO KAKO IZGLEDA FOTO Mili ćemo gledati u 'Love Islandu': Bavi se fitnessom, a otkrila je i kakvog partnera želi
FOTO Mili ćemo gledati u 'Love Islandu': Bavi se fitnessom, a otkrila je i kakvog partnera želi

„Volim izazove. U MasterChef sam se prijavila kako bih pomaknula svoje granice“, reći će Danijela Luburić iz Čitluka, koja već deset godina živi u Londonu. Upravo toliko dugo priprema i pastirsku pitu kojom će se predstaviti žiriju.

Foto: Nova TV

Neočekivana kombinacija sarme i bureka spojit će se na tanjuru Harisa Mrkaljevića iz Zagreba. Ovaj soboslikar opisat će što želi postići svojim jelom: „Želim da žiri osjeti okuse kiselosti, okus svježine te da aroma koja izađe iz riže, ostane sočna.“

Ena Kokanović Nagy dolazi iz Gudinaca, malog sela pokraj Slavonskog Broda, a svoju će Slavoniju predstaviti kroz desert. Pripremat će salenjake koje će unaprijediti brzim džemom od šljiva i miso pastom, kao i tačke s posebnom kremom. „Poanta je u tome da postignem umami okus i predstavim Slavoniju na najbolji mogući način“, istaknut će Ena.

Foto: Nova TV

Liberije Crnčević iz Metkovića u MasterChef stiže s dvije ostvarene želje. „Oduvijek sam imao dvije želje - prijaviti se na MasterChef i pustiti brkove. Evo, ostvarile su mi se obje želje“, kazat će kroz smijeh. Svoj će kraj predstaviti spajanjem lokalnih okusa s Italijom kroz brudet od žaba i jegulja u tijestu, a njegov je dugoročni cilj otvoriti vlastiti catering.

Foto: Nova TV

Kristijan Miani iz Vrbovskog pripremat će biftek s chimichurrijem i krumpirom. „Spremam nešto što i ja volim dosta jesti“, otkrit će svestrani Kristijan koji je po zanimanju keramičar, ali i ekonomist, maser u aromaterapiji te svira harmoniku, pa u audicijsku kuhinju stiže s nizom različitih iskustava.

Među najmlađim kandidatima je 20-godišnji Jakov Livaja iz Zagreba, koji je bio na praksi kod chefa Marija Mihelja. „Jedan proaktivan mladić“, komentirat će Mario kad ga prepozna. Jakov će pripremati ceviche, a svoju povezanost s gastronomijom opisati riječima: „Kuhanje je za mene kao muzika, imam svoj ritam i tako idem za hranom.“

OD NEDJELJE NA VOYO Upoznajte kandidate 'Love Island Adria': Ljubav će tražiti Anthony, Robert i Valentin
Upoznajte kandidate 'Love Island Adria': Ljubav će tražiti Anthony, Robert i Valentin

Kandidate očekuje zahtjevan žiri, a vremena i prostora za pogreške bit će malo. „Nekada je bolje manje nego više“, poručit će chef Mario tijekom jednog od kušanja. Tko će napraviti prvi korak prema tituli novog MasterChefa, doznajte večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Omiljena Marija u 'Životu na vagi' izgubila je 45 kg, a sad na plaži uživa sa zaručnikom
SJEĆATE JE SE?

FOTO Omiljena Marija u 'Životu na vagi' izgubila je 45 kg, a sad na plaži uživa sa zaručnikom

Marija Bartulović u showu je odnijela pobjedu među nefinalistima, a nakon toga sreću je pronašla i u ljubavi. Početkom godine se zaručila za dečka Ivana, a sada s njim ponosno pozira na društvenim mrežama
Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...
U ARENI ZAGREB

Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...

Meri Banovac, ranije Goldašić, bila je ovog vikenda u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektaklu. Ranije je influencerica bila na meti kritika nakon što je, nekoliko dana od velikog požara u Omišu, na TikToku objavila video u kojem koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu. Zbog toga su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.
Cvita otkrila kada se 'Divlje pčele' vraćaju na male ekrane!
ZNA SE DATUM

Cvita otkrila kada se 'Divlje pčele' vraćaju na male ekrane!

Glumica Lidija Penić-Grgaš otkrila je dugoiščekivani datum povratka omiljenih likova na ekrane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026