Krivi sustav: Posljednjih 30 godina kaskamo za Europom...

Koliko je RTV Zagreb glazbeno bio jak 80-ih, najbolje govori podatak da su hrvatski izvođači posljednje četiri godine u Jugoslaviji, četiri puta za redom bili predstavnici na Eurosongu i uvijek osvajali visoka mjesta, govori Miro Lilić, bivši direktor programa HRT-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kad je Doris Dragović 1986. s pjesmom 'Željo moja' osvojila 11. mjesto, bili smo nesretni zbog lošeg plasmana. Danas bi bili sretni da se takav plasman ponovi. Iduće godine 'Fosili' s 'Ja sam za ples' dogurali su do 4.mjesta, pa 1988. 'Srebrna krila' s 'Mangupom' do 6. mjesta i onda trijumf s 'Rivom' i prvim mjestom, prisjeća se Lilić.

Foto:

Kao jedna od ključnih figura Hrvatske televizije, za čije su ere nastale neke od najgledanijih televizijskih serija i zabavnih emisija, Lilić se osvrnuo na Doru, hrvatsko natjecanje za pjesmu Eurovizije, nakon osamostaljenja. Kako kaže, za sve je bila najzaslužnija urednica Zabavnog programa Ksenija Urličić.

- Ona je idejna začetnica Dore, koja je krenula 1993. godine, a na jednoj večeri u restoranu u Petrovoj, dogovorili smo da će nagradu dizajnirati Ivica Propadalo, koji je napravio i nagradu Porin. No, od tada Hrvatska nije zabilježila neki značajniji rezultat na Eurosongu. Nažalost, nismo iskoristili ni pobjedničku pjesmu Rajka Dujmića i grupe 'Riva' 'Ja sam za ples' koja je dovela Euroviziju u Zagreb, žali za propuštenom prilikom Miro Lilić. Budući da je bio dobro upoznat s načinom glasovanja na Dori od samih početaka, Lilić kaže da je natjecanje bilo doista pošteno i da nije bilo nikakvih namještanja.

- Svima je u interesu bilo da na Eurosong doista ode najbolja pjesma, ali nikad više nismo ponovili uspjehe s kraja 80-ih, a za to ima više razloga. Najveća pogreška je bila da se gledatelji isključe iz glasovanja i ne odlučuju o pobjedniku. Ne može direktor programa Bruno Kovačević odlučiti o tome koja je najbolja pjesma. Kakve veze ima sportski novinar s izborom pjesme za Eurosong? Ako je dobar prijatelj s Vedranom Ćorlukom, ne znači da na pobjednica Dore mora biti Franka Batelić. Nemam ništa protiv nje, osobno mi je jako simpatična, ali tako se ne bira najbolja pjesma, govori Lilić, koji smatra da naše pjesme, koje šaljemo na natjecanje, kaskaju za europskim glazbenim trendovima.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Kad je pobijedila Severina s 'Mojom štiklom', mislio dam da je to dobar štos, ali također je pjesma stigla do Europe prekasno. Trendovi etno-glazbe na Eurosongu su bili i prošli. Nadalje, problem Eurosonga je i to što su od njega u posljednjih 15-20 godina odustale diskografske kuće. Nekoć su pobjednici prodavali po 200-300 tisuća ploča. Danas ubrzo nakon natjecanja svi padaju u zaborav i pobjeda na Eurosongu ne znači ništa. A kamo li onda naše 33. ili 38. mjesto, smatra Lilić koji čeka ovogodišnju Doru i nada se da će ipak ove godine Hrvatska iznjedriti kvalitetnu pjesmu koja može konkurirati u Europi.

- Problem je i odnos HTV-a prema hrvatskoj glazbi. Osim povremeno odličnih glazbenih emisija poput 'The Voicea' koji je licencija i 'A strane' koju imamo zahvaljujući Mari Nemčić, mi nemamo konstante u glazbenim emisijama koje bi promovirale domaće glazbenike. A one bi morale na javnoj televiziji ići barem dva puta tjedno. Pa ako Mare Nemčić može smisliti najgledaniju glazbenu emisiju koja je vrhunski napravljena, zašto joj ne damo da to radi? Ako na HTV-u imaš jedan takav Mercedem, kao što je Mare, onda ga nemoj držati u garaži. A na HTV-u sve takve Mercedese drže u garažama, a program voze 'trabanti'.

Lilić je rekao i da iznimno cijeni ovogodišnji nastup Zdenke Kovačiček:

- Imamo nekoliko domaćih trajnih vrijednosti, pjevača i pjevačica koje zaslužuju divljenje. Među njima su svakako i Zdenka Kovačiček, i naravno Josipa Lisac, koju sad napadaju zbog izvođenja himne. Ali ponavljam – Josipa Lisac je – velikim slovima pisano – Jedna, Jedina i Jedinstvena – dakle tri 'J', i otpjevala je fantastično, onako kako samo ona to može i zna. Nadam se da će jednom i Hrvatska imati mlade pjevačice koje će slijediti jednu Zdenku, Josipu, Terezu, Gabi, Zoricu Kondžu, Jasnu Zlokić… Tek tada možemo imati jaku i dobru Doru.