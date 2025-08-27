Obavijesti

Show

Komentari 9
ZBOG ZDRAVSTVENIH PROBLEMA

Nije dobro: Halid Bešlić otkazao još jedan koncert u Lijepoj Našoj

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
Nije dobro: Halid Bešlić otkazao još jedan koncert u Lijepoj Našoj
8
Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Halid Bešlić je zbog zdravstvenih razloga otkazao koncert u Splitu nakon prethodnih otkazivanja u Gradačcu i Ludbregu, a da je zdravstveno stanje pjevača narušeno, vidjelo se na koncertu u Banja Luci...

Legendarni sevdah pjevač Halid Bešlić primoran je otkazati nadolazeći koncert u Porat Clubu u Splitu, koji je trebao biti održan 13. rujna. Organizatori su u službenoj obavijesti istaknuli da je koncert otkazan iz zdravstvenih razloga te su obavijestili kupce karata o povratu iznosa. 

Otkazivanje koncerta u Splitu dolazi nakon što je Bešlić prethodno bio primoran otkazati i nastupe u Gradačcu i Ludbregu, zakazane za kraj kolovoza i početak rujna. Pjevač je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu, gdje se liječnici pozabavili njegovim zdravstvenim problemima koji su zahtijevali trenutni medicinski nadzor i odmor.

TENORA NEMA 12 GODINA Udovica Vinka Coce: 'Nekad mi srce hoće izletjeti od emocija...'
Udovica Vinka Coce: 'Nekad mi srce hoće izletjeti od emocija...'

- Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima. No, zabava u Ludbregu se nastavlja! Spremili smo pravi spektakl uz Željka Samardžića i Ljubavnike - poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt
Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Njegovo zdravstveno stanje postalo je zabrinjavajuće na koncertu u Banja Luci, a snimke s nastupa bile su viralne na društvenim mrežama. Tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po sceni te je veći dio koncerta proveo sjedeći na stolici. U jednom je trenutku publici priznao da se ne osjeća dobro, a ona ga je podržala emotivnim pljeskom.

NEDAVNO HOSPITALIZIRAN Halid Bešlić nije dobro: Otkazao je jedan koncert i u Hrvatskoj...
Halid Bešlić nije dobro: Otkazao je jedan koncert i u Hrvatskoj...

Menadžment pjevača nije otkrio detalje njegovog stanja, ali prema neslužbenim informacijama, Bešlić se nalazi na odjelu nefrologije, što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

MILJENIK ŽENA Atraktivni pjevač iz BiH pozirao sa svojom djevojkom na SFF-u: Nosi titulu najljepše Mostarke...
Atraktivni pjevač iz BiH pozirao sa svojom djevojkom na SFF-u: Nosi titulu najljepše Mostarke...

Vlasniku hitova 'Miljacka', 'Dvadesete' i 'Čardak' nije prvi put da se suočava s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Prije nekoliko godina, preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je ozbiljno suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzom reagiranju doktora Vlade Đajića, Bešlić je tada spašen.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Također, 2009. godine je doživio tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a zadobio je i ozljede pluća. Zbog nesreće, bio je prisiljen na operaciju, a posljednjih godina bori se i s dijabetesom, što dodatno komplicira njegovo zdravlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Ella Dvornik je u blokadi: Evo koliko je zaradila prošle godine
OZBILJNI IZAZOVI

Ella Dvornik je u blokadi: Evo koliko je zaradila prošle godine

Bez srednjoškolskog obrazovanja kći Dine Dvornika profilirala se u popularnu influencericu, no trenutačno joj, barem na papiru, stanje s tvrtkom i obrtom nije obećavajuće
FOTO Sjećate li se Stephana iz 'Jezikove juhe'? Evo što danas radi slavni francuski kuhar
OTVORIO FIRMU

FOTO Sjećate li se Stephana iz 'Jezikove juhe'? Evo što danas radi slavni francuski kuhar

Francuskog kuhara Stephana Macchija šira je javnost upoznala u kulinarskoj emisiji 'Jezikova juha'
Kim Kardashian obukla kćer (12) u korzet, pratitelji su užasnuti! 'Izgleda kao da ima 30 godina'
NA METI KRITIKA

Kim Kardashian obukla kćer (12) u korzet, pratitelji su užasnuti! 'Izgleda kao da ima 30 godina'

Ki Kardashian i njezina kćer North West izašle su na večeru u Italiji te su bile popraćene kamerama i medijima. Obožavatelji su ostali u šoku kada su vidjeli kako izgleda dvanaestogodišnja North.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025