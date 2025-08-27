Nije dobro: Halid Bešlić otkazao još jedan koncert u Lijepoj Našoj

Legendarni sevdah pjevač Halid Bešlić primoran je otkazati nadolazeći koncert u Porat Clubu u Splitu, koji je trebao biti održan 13. rujna. Organizatori su u službenoj obavijesti istaknuli da je koncert otkazan iz zdravstvenih razloga te su obavijestili kupce karata o povratu iznosa.

Otkazivanje koncerta u Splitu dolazi nakon što je Bešlić prethodno bio primoran otkazati i nastupe u Gradačcu i Ludbregu, zakazane za kraj kolovoza i početak rujna. Pjevač je nedavno hitno hospitaliziran u Sarajevu, gdje se liječnici pozabavili njegovim zdravstvenim problemima koji su zahtijevali trenutni medicinski nadzor i odmor.

- Našem Halidu želimo brz i potpuni oporavak, da nas i dalje uveseljava svojim nezaboravnim hitovima. No, zabava u Ludbregu se nastavlja! Spremili smo pravi spektakl uz Željka Samardžića i Ljubavnike - poručili su organizatori koncerta u Ludbregu, gdje je Halid trebao zapjevati 5. rujna.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Njegovo zdravstveno stanje postalo je zabrinjavajuće na koncertu u Banja Luci, a snimke s nastupa bile su viralne na društvenim mrežama. Tijekom nastupa Bešlić se otežano kretao po sceni te je veći dio koncerta proveo sjedeći na stolici. U jednom je trenutku publici priznao da se ne osjeća dobro, a ona ga je podržala emotivnim pljeskom.

Menadžment pjevača nije otkrio detalje njegovog stanja, ali prema neslužbenim informacijama, Bešlić se nalazi na odjelu nefrologije, što ukazuje na probleme s bubrezima. Nefrologija se bavi liječenjem bolesti bubrega i mokraćnog sustava, uključujući akutno i kronično zatajenje bubrega, bubrežne kamence, komplikacije dijabetesa i hipertenzije, kao i pacijente na dijalizi ili nakon transplantacije.

Vlasniku hitova 'Miljacka', 'Dvadesete' i 'Čardak' nije prvi put da se suočava s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Prije nekoliko godina, preventivni pregled u Banjoj Luci otkrio je ozbiljno suženje glavne krvne žile na vratu, što je moglo izazvati moždani udar. Zahvaljujući brzom reagiranju doktora Vlade Đajića, Bešlić je tada spašen.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Također, 2009. godine je doživio tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko, a zadobio je i ozljede pluća. Zbog nesreće, bio je prisiljen na operaciju, a posljednjih godina bori se i s dijabetesom, što dodatno komplicira njegovo zdravlje.