Menadžer je otkrio zašto je Halid Bešlić završio u bolnici...

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) ovih je dana završio u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. Vijest je zabrinula mnoge obožavatelje, ali iz njegova tima stižu smirujuće poruke. Njegov menadžer potvrdio je da je Halid stabilno i pod nadzorom liječnika.

- On je gore u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to s jetrom. Jetra ne funkcionira baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je za IN magazin.

storyeditor/2022-06-24/PXL_170618_20997605.jpg | Foto: Damir Špehar/Pixsell

Zbog liječenja otkazani su svi nastupi koji su bili planirani ovih dana, a menadžer poručuje da je to bilo nužno kako bi Halid imao mira i izbjegao dodatni stres. Ipak, jedan koncert i dalje stoji.

- Nismo otkazali koncert u Zagrebu u 12. mjesecu - rekao je, misleći na veliki koncert u zagrebačkoj Areni.

Sarajevo; Veliki koncert Halida Bešlića u dvorani Zetra | Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Ilustracija

Pjevač je pri svijesti i dobro se nosi sa svime.

- To je Halid, takav je čovjek - što god da je, tako je - rekao je menadžer.

Podsjetimo, pjevač je i ranije imao zdravstvenih problema. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta izaći kao pobjednik.