O zdravstvenom stanju legendarnog pjevača posljednjih se dana piše diljem regije, a njegov menadžer sad je otkrio o čemu je riječ
Menadžer je otkrio zašto je Halid Bešlić završio u bolnici...
Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) ovih je dana završio u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. Vijest je zabrinula mnoge obožavatelje, ali iz njegova tima stižu smirujuće poruke. Njegov menadžer potvrdio je da je Halid stabilno i pod nadzorom liječnika.
- On je gore u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to s jetrom. Jetra ne funkcionira baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je za IN magazin.
Zbog liječenja otkazani su svi nastupi koji su bili planirani ovih dana, a menadžer poručuje da je to bilo nužno kako bi Halid imao mira i izbjegao dodatni stres. Ipak, jedan koncert i dalje stoji.
- Nismo otkazali koncert u Zagrebu u 12. mjesecu - rekao je, misleći na veliki koncert u zagrebačkoj Areni.
Pjevač je pri svijesti i dobro se nosi sa svime.
- To je Halid, takav je čovjek - što god da je, tako je - rekao je menadžer.
Podsjetimo, pjevač je i ranije imao zdravstvenih problema. Ugrađena su mu dva stenta, a već dugo živi i s dijabetesom. No obožavatelji vjeruju da će i ovoga puta izaći kao pobjednik.
