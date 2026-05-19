Kultna teen serija 'One Tree Hill' stiže na Netflix, evo i kada

Piše Zrinka Medak Radić,
Službenoj je! Omiljena teen drama koja je obilježila jednu generaciju od 21. svibnja bit će dostupna na Netflixu

Ljubitelji kultnih teen drama iz 2000-tih napokon dolaze na svoje — legendarna serija One Tree Hill od 21. svibnja bit će dostupna na Netflixu u Hrvatskoj, zajedno sa svih devet sezona i čak 187 epizoda.

Serija koja je obilježila jednu televizijsku eru prati priču o polubraći Lucasu i Nathanu Scottu, rivalima na košarkaškom terenu i izvan njega, čiji se životi isprepliću kroz ljubav, prijateljstvo, obiteljske sukobe i brojne životne drame u gradiću Tree Hillu.

U glavnim ulogama pojavljuju se Chad Michael Murray, James Lafferty, Hilarie Burton, Sophia Bush i Bethany Joy Lenz — glumci koji su početkom 2000-tih postali globalne teen zvijezde.

Dolazak serije na Netflix izazvao je ogroman val nostalgije među fanovima diljem svijeta. Na Redditu i društvenim mrežama brojni gledatelji priznaju kako jedva čekaju ponovno gledati seriju zbog “nezaboravne glazbe”, “emocionalnih scena” i autentične atmosfere 2000-tih.

Zanimljivo je da je serija prvotno bila najavljena za ožujak 2026., no njezin dolazak tada je odgođen bez službenog objašnjenja, što je izazvalo razočaranje među fanovima. Sada je potvrđeno da će se One Tree Hill konačno pojaviti na Netflixu 21. svibnja.

Dodatni razlog za uzbuđenje je i činjenica da Netflix razvija novu nastavak-seriju smještenu godinama nakon originala, u kojoj bi se trebale vratiti Sophia Bush i Hilarie Burton.

Serija One Tree Hill emitirala se od 2003. do 2012. godine i danas se smatra jednom od najpopularnijih teen drama svoje generacije, uz naslove poput The O.C., Gossip Girl i Dawson’s Creeka.

 *uz korištenje AI-ja
 
