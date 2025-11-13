Obavijesti

Kylie Jenner o poznatoj teoriji zavjere: 'Ne znam, moguće je...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: YouTube

Tijekom razgovora sa sestrom Khloé, vlasnica kozmetičkog brenda Kylie Cosmetics otkrila je što misli o tome kakvog je Zemlja zapravo oblika

Kylie Jenner gostovala je u epizodi podcasta 'Khloé in Wonderland', koji vodi njena sestra. Iako su se dotakle mnogih tema, interes javnosti najviše je privukao njihov razgovor o teoriji zavjere prema kojoj je planet Zemlja zapravo ravna ploča, prenosi Unilad.

Khloé Kardashian, koja je spomenuti podcast pokrenula početkom ove godine, objasnila je i odakle joj inspiracija za ime. Rekla je kako je u naziv uvrstila 'Wonderland', odnosno 'Zemlju čudesa', jer joj se sviđala ideja 'padanja niz zečju rupu', referirajući se na poznatu Alisu, protagonisticu popularne bajke Lewisa Carrolla.

Foto: YouTube

Nadalje, slavna voditeljica upitala je svoju sestru je li 'ravnozemljašica'. Termin je to koji označava sve one koji vjeruju da naš planet, unatoč brojnim znanstvenim istraživanjima kroz stoljeća, nije sfera, već ravna ploča. Ovu, jednu od najpoznatijih teorija zavjere znanstvena zajednica redovito odbacuje.

Članica klana Kardashian-Jenner, koja je navikla na konstantne upite o svojoj ljubavnoj vezi s popularnim glumcem Timothéeom Chalametom, sestri je na ovo neočekivano pitanje odgovorila:'Ja sam okruglozemljašica, mislim. Ali iskreno, nisam puno razmišljala niti istraživala o tome'.

Foto: YouTube

'Ja sam okruglozemljašica. A onda mi Rob šalje sve te stvari o ravnozemljašima i ja sam kao... mislim li da je išta moguće? Da', komentirala je na to Khloé, a mlađa sestra se složila s njom. Svoju su raspravu zaključile odlukom kako neće previše brinuti o tome te jednostavno nastaviti postojati kao i ljudi tisućama godina prije njih.

Foto: YouTube

Jedan je britanski fizičar ranije u intervjuu za LADbible rekao kako ga ova teorija zavjere posebno 'izluđuje'. 'Mislim da je teorija ravne Zemlje jednostavno bizarna. Stvari oko slijetanja na Mjesec su dovoljno bizarne, ali stvar s ravnom Zemljom zahtijeva da gotovo svi razumni ljudi na svijetu budu dio zavjere i da samo mali broj ljudi, koji su po mom mišljenju pomalo čudni, budu jedini koji znaju istinu', objasnio je.

Ovo nije prvi put da neka od sestara iz ove popularne reality obitelji komentira jednu od poznatih teorija zavjera vezanih uz Svemir. Tako je Kim Kardashian prije nekoliko tjedana javnost šokirala izjavom da misli kako se slijetanje na Mjesec nije dogodilo. Njene je sumnje opovrgnula i sama NASA poručivši joj da su ljudi sletjeli na Zemljin prirodni satelit čak šest puta.

POGLEDAJTE PODCAST:

