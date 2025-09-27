Lady Gaga čestitala zaručniku rođendan: 'Nadam se da će ti ovo biti najbolja godina dosad'

Lady Gaga raznježila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, njezin zaručnik Michael Polansky proslavio je 42. rođendan. Povodom toga, pjevačica i glumica na svojem je Instagram profilu objavila niz fotografija, a uz to podijelila je i vrlo dirljivu poruku.

- I tako sam zahvalna na danu kada si došao na svijet. Bio je to najposebniji dan. Ovo je moj najdraži dan u godini!Svjež i gotovo kišan dan, duga šetnja, s pozadinom slatkog rođendanskog osmijeha. I puno smijeha. I torte s anđelima. I čokoladnim umakom. Čak i ova koza zna koliko mi je sretan dan tvoj rođendan. Volim te - dodala je Gaga.

Posveta je stigla nekoliko tjedana nakon što je pjevačica Michaelu zahvalila prilikom preuzimanja nagrade za 'Izvođača godine' na dodjeli MTV Video Music Awards 7. rujna, a i tada je podijelila važnu poruku kojom je istaknula njihovu suradnju na njezinom šestom albumu 'Mayhem'.

- Sanjati o ovom albumu, praviti plan, graditi svaku viziju s tobom. Beskrajno pričati o tome što bismo stvorili i učinili za 'monstere' (fanove) bilo je iskustvo kakvo nikada nisam mogla zamisliti. Imati tvoje kreativno partnerstvo u našoj umjetnosti, poslu i ljubavi. To je ljubav kakvu nikad nisam poznavala - napisala je Lady tada.

Ranije je, Lady, priznala da ju je Polansky motivirao da ponovno pronađe 'radost' u pop glazbi, što je utjecalo na njen najnoviji album, na kojem je on autor nekoliko pjesama. Tijekom ljeta, na turneji u Los Angelesu u srpnju, nazvala ga je 'ljubavlju svog života'. Par je svoje zaruke prvi put javno priznao tijekom Ljetnih olimpijskih igara u Parizu 2024., kada ga je pjevačica predstavila kao svog zaručnika. U listopadu iste godine, u razgovoru za Vogue, Gaga je otkrila da ju je Polansky zaprosio dok su zajedno planinarili po stijenama.