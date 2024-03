Lana Hranjec iz 'Moj dida je pao s Marsa': 'Zbog filma sam učila čak i kako se upravlja čamcem'

Bila sam mala i zaigrana, ali bilo je to predivno iskustvo. Zbog filma sam morala naučiti voziti romobil i čamac, ali najteže je bilo snimanje po hladnoći, kaže nam Lana Hranjec (18), koja je glumila Unu u prvom hrvatskom znanstveno-fantastičnom filmu za djecu 'Moj dida je pao s Marsa'. Film je premijeru imao 2019. godine, a režiju su potpisali Marina Andrea Škop i Dražen Žarković.

'U jednom trenu život djevojčice Une se sasvim preokrene kada njezinog djeda otmu vanzemaljci. U podrumu kuće slučajno otkrije da je djed i sam vanzemaljac, čiji se brod davno srušio, a ovdje je ostao njegov pilot, mali mrzovoljni robot. Una i robot imaju manje od 24 sata da pronađu i spase djeda', kratka je radnja filma, koji problematizira temu vršnjačkog nasilja i međugeneracijske solidarnosti...

Lana Hranjec sjajno se snašla u ulozi Une.

- Glumila sam već sa sedam godina, imala sam nekog iskustva, nije mi bilo baš prvi put da sam ispred kamere. Uvijek ću pamtiti snimanje i sve, ali moram istaknuti kako je bilo lijepo i gostovanje po raznim festivalima ili predavanje koje sam držala u Norveškoj... - priča nam mlada glumica.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/PROMO

A toga je bilo dosta, i festivala, ali i nagrada. Jedna od njih došla je i iz Sydneya, gdje je Lana dobila nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu na SciFi festivalu.

Kako je sama rekla, nije joj film 'Moj dida je pao s Marsa' bilo prvo glumačko iskustvo. Počela je u zagrebačkom kazalištu Trešnja, pa je glumila u ZKM-u i dramskom studiju Blank. Glumila je i u serijama 'Kud puklo da puklo', 'Kad susjedi polude', predavala je i na Betina film festivalu... A imala je što za ispričati.

- Na snimanju su me zaista sjajno tretirali, kao kraljicu. Kad je bila velika hladnoća, nosili su mi posebne pokrivače. Pa sam se prvi put susrela s kaskaderima i njihovim poslom, to je bilo kad sam trebala učiti padati s romobila. Stvarno sjajno iskustvo, povezala sam se s puno glumaca, pogotovo s djedom, on me malo uči norveški jezik - priča nam Lana.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/PROMO

RADILA S KASKADEROM

U školi i 'prirodnom' okruženju isprva ipak nije bilo lako. Nasreću, brzo se to promijenilo.

- Malo su me u školi ismijavali, pogotovo kad su još i ta predavanja došla. No, trajalo je to samo kratko, ubrzo su mi svi počeli čestitati i bili su sretni zbog mene.

A osim što je zbog filma naučila voziti čamac i električni romobil, susrela se i s robotikom. Odnosno, s Dodom, kako je nazvana simpatična sprava u filmu. Otkrila nam je kako je bilo raditi u tom djelu.

- Pomoću daljinskog upravljanja, robota Dodu su na snimanju pokretala tri češka robotičara. Dodo na snimanju nije imao oči pa sam stalno morala zamišljati njegov izraz lica, a oči su kasnije dodali u montaži - otkriva nam Lana pa nastavlja:

- Prvo je 2d animator napravio puno Dodinih očiju i svaka verzija je bila za određeno raspoloženje u nekom kadru. Onda su krenuli uređivati oči putem računala, kada su dodali i mutno staklo. Sljedeći korak bio je skeniranje robota u 3d-u. Da bi na snimanju robota savršeno namjestili, pomoglo im je to što je Dodo imao točkice po ekranu prema kojima su se orijentirali.

Foto: PROMO

NAJLUĐA JE SCENA OTMICE

Vratila se potom na kaskaderstvo, s kojim se susrela za vrijeme snimanja filma.

- Kaskader je naučio mene i moju kolegicu kako da joj opalim šamar te me naučio kako da padnem s romobila. Padala sam na strunjaču postavljenu na travu, a to smo uvježbavali podosta puta prije samog snimanja. Najluđe je bilo kada se snimala scena djedove otmice. Jednog kaskadera su odjenuli u LED svjetlosne trake i 1000 metara plastične folije. Izgledao je kao čahura. Zatim su ga na sajli dizali u zrak pa je on u tom trenutku glumio djeda - rekla je Lana.

Osim nje u glavnoj ulozi, glasom je sudjelovao jedan od najnagrađivanijih hrvatskih glumaca Ozren Grabarić, a uz njih igraju i proslavljeni norveški glumac Nils Ole Oftebro, velika slovačka komičarska zvijezda Petra Polnišova te mlade hrvatske glumačke nade Alex Rakoš, Sven Barac, Tonka Kovačić, Lucija Šango…

'Kroz prijateljstvo djevojčice i robota izvanzemaljca, 'Moj dida je pao s Marsa' priča priču o životnoj snazi ljubavi. Vjerujemo da je bitno raditi zanimljive filmove za mlade s jakom porukom. Uz filmove oni odrastaju i uče. Poruka je našeg filma univerzalna: ljubav može udahnuti život', najavili su film.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

A Lani, iako se i ranije bavila glumom, film kao da je dao dodatni vjetar u leđa. Danas je gimnazijalka, sjajno govori talijanski, razmišlja da u Italiji i studira. Planova i ambicija joj ne nedostaje.

- Uh, razmišljam o talijanskom, psihologiji, o Akademiji dramskih umjetnosti... Oduševljena sam bila nakon filma, razmišljala sam o glumi ili režiji, a zanima me i sinkronizacija - u dahu nam je ispričala Lana Hranjec.

Ovih dana snimala je i film 'Zečji nasip'. Riječ je o dugometražnom igranom filmu scenaristice i redateljice Čejen Černić.

- To je ljubavni film, ali ne smijem još puno otkrivati o njemu. Još je sve 'friško', ali bila je mlada ekipa i bilo mi je super - dodala je Lana Hranjec.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

'LANA JE BILA SJAJNA'

A kako je bilo na snimanju 'Moj dida je pao s Marsa', prisjetio se i jedan od redatelja Dražen Žarković.

- Svaki je dječji film zahtjevan jer oni nisu utrenirani glumci. No, Lana se u ovom slučaju pokazala jer imala je jako zahtjevan zadatak. Naime, ona je bila gotovo u svakom kadru, a glumila je s robotom, to je bez riječi i emocija. To je zahtjevno i za akademski obrazovane glumce - rekao nam je Žarković pa se prisjetio snimanja:

- Jednom je pala s romobila kada smo snimali scenu. Prestrašila se jako, kao i svi mi, preletjela je samo. Bila je, naravno, zaštićena, imala je zaštitnu opremu, ali baš svi smo se 'zaledili' kad je pala. To je isto bio jedan od problema, jer nema dječjih kaskadera. Za Lanu je to bilo baš jako zahtjevno snimanje, pa bacali smo je u vodu, rudnik, visjela je sa sajle... I sve je to uspješno odradila, bez obzira na to što je bila dijete. I rezultati su tu...