Laura Dern: Zbog visine i dugog torza ostajala sam bez uloga

Glumica Laura Dern izgovorila je naglas ono o čemu se u Hollywoodu godinama šuti. Ako si žena i previsoka, industrija te ne doživljava kao prednost, nego kao problem. Gotovo 180 centimetara visine i, kako sama kaže, 'predug torzo' koštali su je desetaka, čak i do 150 uloga. Ne zato što nije bila dovoljno dobra, nego zato što se jednostavno nije uklapala u kadar uz 'prosječnog' muškog partnera.

- S 12 godina već sam bila visoka gotovo 180 centimetara i bavila sam se glumom, pa često nisam dobivala uloge - rekla je za Independent.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Upravo zato joj je snimanje filma 'Is This Thing On?' u režiji Bradleyja Coopera bilo posebno iskustvo. U filmu glumi s Willom Arnettom, koji je visok 188 centimetara, pa su, kako kaže, napokon bili ravnopravni po visini.

- Kad sjedimo jedno pokraj drugog, iste smo visine. Nevjerojatan je osjećaj biti u sceni i gledati partnera ravno u oči - objasnila je.

Dern nije jedina. Nicole Kidman, jednako visoka, priznala je da je lagala o svojim centimetrima kako bi uopće dobila priliku. Na audiciji za film 'Annie' visina se doslovno mjerila na ulazu.

- Morala sam se nekako progurati na audiciju jer su nas mjerili na ulazu. Bila sam prestravljena - ispričala je u siječnju 2024. za Radio Times Podcast te dodala da im je rekla da je visoka oko 179 centimetara.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Ni nakon Oscara stvari nisu postale jednostavnije. Kidman je spomenula i apsurd crvenih tepiha. Stilisti joj redovito šalju cipele s ekstremno visokom petom, iako je već ionako među najvišima.

- Uvijek pitam imaju li neke s nižom potpeticom. Bit ću najviša od svih, poput žirafe - rekla je.

A onda je tu i Gwendoline Christie, zvijezda serija 'Igre prijestolja' i 'Wednesday', koja je viša od 190 centimetara. I ona je godinama sumnjala hoće li zbog izgleda uopće dobivati uloge. Razmišljala je o prilagodbi, o tome da se 'smanji' kako bi bila prihvatljivija industriji. Na kraju je odlučila ostati vjerna sebi.

- Ne, neću se ni truditi uklopiti - poručila je.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION