Legendarna Grupa 777 uskoro pred riječkom publikom: "Vraćamo se gdje smo počeli"

Pjesme su se godinama skupljale. Od brojnih pjesama koje su objavljene kroz suradnju s našim najpoznatijim pjevačima, uvijek je bila jedna ladica s pjesmama za koje sam smatrao da bi bile odlične za Grupu 777, što znači da je ta ideja o povratku stalno negdje tinjala, rekao nam je Andrej Baša, 75-godišnji skladatelj, tekstopisac, aranžer i glazbeni producent koji je u legendarnoj Grupi 777 gotovo od njezinih početaka sedamdesetih godina. Bend se za nekoliko dana vraća pred riječku publiku koncertom 7. veljače u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Dalida Kesar (61), Andrej Baša, Eva Rac (25) i Frane Frleta (35) pripremaju publici putovanje kroz emocije, uspomene i zvukove, što su pokušali pretočiti i u novi album “Nema signala”, na kojem su s njima radili brojni renomirani glazbenici i producenti.



Naziv koncerta je po njihovu hitu “Tko te voli više od mene”, a kako je najavljeni nastup uoči Valentinova, onda se upravo taj naziv učinio kao najbolji odabir. Zanimljivo je kako je upravo stih iz ove pjesme - “tko te voli više od mene, neka zadnji list okrene” bio najčešće korišten u doba kad su se još pisali spomenari. Publika ih često opisuje i kao “bend uspomena”, što im je svima logično s obzirom na veliku pauzu od 25 godina te to što ih mnogi vežu s vremenom u kojem su nastale pjesme. Po njima emocije danas svima jako fale, a upravo emociju publika povezuje s njihovim zvukom. Andrej Baša, koji iza sebe ima pola stoljeća uspješne karijere, otkrio nam je što se sve događalo dok grupa nije bila aktivna.

Foto: Privatni album



- Cijelo sam vrijeme bio prisutan na sceni, kao kantautor na Chansonfestu od 1977. pa do 2024. šest puta, osnovao sam Trio Rio s kojima sam nastupao od 1988. do 1993. na Zagrebfestu, Splitskom festivalu... Na njemu sam više puta dirigirao, a tu su bile i brojne turneje po Australiji, Kanadi i SAD-u. Onda je došla 1993. i prva predstavnica Hrvatske na Eurosongu s grupom Put i pjesmom ‘Don’t Ever Cry’, na kojoj sam koautor s Đorđem Novkovićem. I tad sam u Irskoj dirigirao, kao i na mnogim natjecanjima za Eurosong još iz 80-ih godina. Kasnije sam još četiri puta bio na Dori kao autor, uvijek sa zapaženim pjesmama. Te godine postao sam i umjetnički direktor obnovljenog Festivala Melodije Istre i Kvarnera (MIK), koji eto ove godine slavi 62 godine i još ga radim punom snagom - kaže Baša. Bio je umjetnički direktor Hrvatskoga dječjeg festivala mladih u New Yorku, 14 godina vodi udrugu LP rock u Rijeci, a aktivni su bili i ostali članovi benda.



- Dalida je, s druge strane, stalno pjevala. Ili u zborovima ili prigodnim nastupima i time zadržala vrlo kvalitetan glas, a da ne govorimo o vremenom sazrelim emocijama kojima interpretira pjesme. Frane je, pak, s glazbom od kada se rodio, treća je generacija glazbene obitelji Frleta. Već je sa sedam godina nastupio na Hrvatskom dječjem festivalu u Lisinskom. Izvrstan basist, klavirist, vokal, dirigent, aranžer i šef orkestra na MIK-u. Eva Rac, najmlađa Sedmica, došla je putem Yamaha Music School, svira klavir, izvrstan školovani vokal i nastupa u slobodno vrijeme za razne prilike. Pravo osvježenje vedrog duha - kaže glazbenik. Pred riječku publiku donose i aktualni album “Nema signala”, a Baša je opisao kakav je osjećaj ponovnog okupljanja u studiju i na pozornici nakon duljeg vremena.

Foto: Privatni album



- Jako lijep osjećaj. Povratak onom ushićenju višeglasnog pjevanja, kad pojedinci iskaču u solo dijelovima. Lijepe melodije na koje je ekipa odmah reagirala, a posebno na naš debi na Zagrebačkom festivalu 2024. s pjesmom ‘Nema signala’, koja je nešto potpuno novo, glazbeni i tematski, a opet ima onaj zvuk Grupe 777 - istaknuo je. Grupa 777 jedno je od najvažnijih imena domaće zabavne glazbe, bend čiji su evergreeni poput “Ti si moj hit”, “Srce od papira”, “Mama Marija” i “Banane”, ‘’Ljiljane moj bijeli’’, ‘’Tko te voli više od mene’’, ‘’Serenada i mandoline’’, ‘’Ne idi Gorane’’ desetljećima dio radijskog etera i kolektivne glazbene memorije. Njihove pjesme pratile su generacije kroz ljubavi, rastanke i odrastanja, a danas jednako snažno odjekuju i među novom publikom. Baša ističe da bi se o svakoj od pjesama mogla ispričati zanimljiva priča, ovisno o vremenu u kojem je nastala, no otkrio je postoji li pjesma koja za njega ima posebno značenje.



- S obzirom na to da imam objavljenih bezbroj pjesama i aranžmana (od 1977. imam privatni audio studio, treći u ono vrijeme), tu ima materijala i sjećanja za jednu dobru knjigu. Ali ako bih trebao reći u glazbenom smislu, onda bih izdvojio pjesme ‘Ne idi, Gorane’ (Grupa 777) i ‘Žena’ (Radojka Šverko i Porin) - kaže. Osvrnuo se i na nova vremena glazbe u smislu streaming platformi i društvenih mreža te dodaje kako je teško usporediti današnje vrijeme s ondašnjim.

Foto: PROMO/TKALČIĆ



- To je drugi planet, s drugim pravilima igre i svi pokušavaju hvatati tempo, ne samo moja generacija nego i mladi - ističe glazbenik. Koncert u HKD-u na Sušaku donosi presjek bogate karijere Grupe 777, od nezaboravnih klasika koje publika pjeva uglas do novih pjesama koje već pronalaze put do slušatelja. Rijeka za bend ima posebno značenje što se koncertnog povratka tiče jer su upravo ondje imali prve probe, put prema diskografiji, koncertima i turnejama. Baša je siguran kako će publika s njima zapjevati stare, ali i nove hitove, a gosti na koncertu bit će im grupa Put i Marko Pecotić Peco. Otkrio je i što bi volio da publika ponese sa sobom nakon koncerta 7. veljače.



- Prije svega emocije! Susret nekadašnjih i novih melodija koje sve u sebi imaju naboj, ali bez agresivnosti i jednu poruku: ‘I dalje budite s glazbom koja pruža pozitivu jer glazba čini čuda’ - ističe glazbenik.