Ljiljana iz 'Ljubav je na selu' je otkrila farmeru Josipu: Želim ljubav jer je nisam nikad imala

Farmer Josip Đ. bio je na spoju s osebujnom Ljiljanom u novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu', a ona mu je otkrila puno toga o sebi. Rekla mu je kako u Zadru najviše voli plažu i plivanje.

Foto: Facebook

- Svaki dan plivam, volim zdrav život - rekla je skiperica Ljiljana. Josip je komentirao pa dodao: 'Kako priča o tome, vjerujem da tako radi'.

Pitao ju je je li otvorena za novu vezu.

Foto: Facebook

- Nikad nisam bila otvorenija - govori Ljiljana, a Josip je odmah imao potpitanje: 'Što ti od veze očekuješ'.

Ona je jednostavno odgovorila - ljubav.

Foto: Facebook

- Od nove veze očekujem veliku ljubav. Ja želim to iskustvo u životu jer ga nikada nisam doživjela. Pravu ljubav nikada nisam iskusila. Ja sam se rastala jer nije bilo ljubavi. Ja sam osoba koja ne može živjeti bez ljubavi. To mi je najvažnije u životu - zaključila je.

Josip Đ. je priznao kako se i sam nada ljubavi.

Foto: Facebook

- Na prvi pogled treba biti neka komunikacija. Iako nisi ni progovorio, da komuniciraš s očima - dodao je.

Poručio je Ljiljani da se nada kako će se moći bolje upoznati, a ona mu je na to rekla kako nije do nje.

Foto: Facebook

- Mislim da je kvalitetan muškarac i da nije ženskaroš - zaključuje Ljiljana.