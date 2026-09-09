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MORALE SNIZITI CIJENU

Loša prodaja ulaznica: Pussycat Dolls u Velikoj Britaniji čeka isti fijasko kao u SAD-u i Kanadi?

Piše 24sata,
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Loša prodaja ulaznica: Pussycat Dolls u Velikoj Britaniji čeka isti fijasko kao u SAD-u i Kanadi?
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Foto: instagram
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Djevojke iz benda Pussycat Dolls, ili onoga što je od njega ostalo, zbog loše prodaje ulaznice za nadolazeće koncerte u Velikoj Britaniji, morale su cijenu karata spustiti sa 75 na 43 eura.

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Djevojke iz benda Pussycat Dolls, ili onoga što je od njega ostalo, zbog loše prodaje ulaznice za nadolazeće koncerte u Velikoj Britaniji, morale su cijenu karata spustiti sa 75 na 43 eura.

Nakon što su početkom godine najavile veliki glazbeni povratak, Nicole Scherzinger (48), Kimberly Wyatt (44) i Ashley Roberts (44) trebale bi od kraja ovog mjeseca nastupati na brojnim lokacijama diljem zemlje. No, nakon što su prije par mjeseci morale otkazati 33 nastupa u SAD-u i Kanadi, i to nakon što su cijenu ulaznica organizatori spustili na 25 eura, isti scenarij mogao bi se ponoviti i u Britaniji.  

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Foto: Instagram/Nicole Scherzinger
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Kako piše Daily Mail, nedavno je Kimberly dala naslutiti da bi ovo mogao biti posljednji put da se grupa okuplja radi turneje.

- Mislim da je izlazak na pozornicu sa spoznajom da bi to mogao biti posljednji put nešto zaista posebno jer ne propuštaš nijedan od tih trenutaka. Mislim da smo sve u istom raspoloženju kada je riječ o tome i da se s tim možemo nositi kao odrasle žene - kazala je Kimberly. 

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Foto: Anthony Devlin/PRESS ASSOCIATION

Povratak Pussycat Dollsa popraćen je kontroverzama zbog izostanka triju članica koje su bile među osnivačicama grupe – Carmit Bachar (52), Jessica Sutta (44) i Melody Thornton (41). Carmit i Jessica kasnije su otkrile da ih je povratak grupe potpuno iznenadio te da ih nitko nije ni pitao žele li sudjelovati, a Jessica je otišla toliko daleko da ga je nazvala 'pokušajem lake zarade'. Kada je jedan obožavatelj pitao Jessicu planira li se susresti s ostatkom Pussycat Dollsa, odgovorila je:

- Ne, neću. One to planiraju već godinu dana i otvoreno nisu pitale ni Carmit ni mene. Sve saznajemo u isto vrijeme kad i vi. Nitko me nije kontaktirao u vezi s odlukom grupe da nastavi dalje i za te sam planove saznala u isto vrijeme kad i javnost - kazala je bivša članica grupe. 

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