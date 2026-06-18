Loše vijesti za fanove serije 'The Boroughs': Netflix ju je otkazao

Obožavatelji braće Duffer suočili su se s razočaravajućim vijestima nakon najnovijeg poteza Netflixa. Popularni streaming servis odlučio je otkazati jednu od znanstveno-fantastičnih produkcija slavne braće, i to manje od mjesec dana nakon što je serija stigla na male ekrane. Odluka je donesena unatoč toplom prijemu kod publike koja je seriju nazvala "izvanrednom".

Serija "The Boroughs", čija je radnja smještena u naizgled idiličnu umirovljeničku zajednicu u pustinji Novog Meksika, premijerno je prikazana 21. svibnja. Priča prati neobičnu skupinu junaka koji se moraju udružiti kako bi se suprotstavili zlokobnoj onozemaljskoj prijetnji.

Opisivana kao "Stranger Things" sa zrelijom glumačkom postavom, serija je privukla impresivnih 5,6 milijuna pregleda tijekom prvog vikenda prikazivanja. U prvom punom tjednu brojka je narasla na 9,5 milijuna, no nakon toga je uslijedio nagli pad na samo 3,7 milijuna u tjednu koji je slijedio, što je signaliziralo slab dugoročni potencijal.

Foto: Netflix

Ipak, publika koja je pogledala seriju bila je oduševljena, a svoje su osjećaje podijelili u recenzijama na stranici IMDb.

​- Ovo je izvanredno i sve je što želim od serije. Jedva čekam drugu sezonu... ovo je bilo jako zabavno, stoga još jednom, izvanredno, izvanredno, izvanredno - oduševljeno je napisao jedan obožavatelj.

Drugi gledatelj otkrio je kako je seriju odgledao u jednom dahu.

​- Sjeo sam s namjerom da pogledam jednu ili dvije epizode, ali na kraju sam odgledao cijelu sezonu u jednom danu. Za mene je to najveći znak sjajne serije. Serija ne mora biti duboka, umjetnička ili revolucionarna da bi bila dobra - samo vas mora držati zainteresiranima i ostaviti vas da želite još - podijelio je svoje iskustvo.

Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Mnogi su hvalili glumu, atmosferu i scenarij.

​- Remek-djelo! "The Boroughs" je televizijsko zlato. Natprirodni triler smješten u umirovljeničku zajednicu u Novom Meksiku, s izvanrednom glumačkom postavom. Atmosfera je predivna, scenarij oštar kao britva, a ulozi se čine nevjerojatno visokima - dodao je treći entuzijastični gledatelj.

Što je presudilo seriji?

Unatoč početnim pohvalama, čini se da je kombinacija visokih troškova produkcije i nedovoljnog broja gledatelja presudila seriji. Kako navodi Mirror, kao svojevrsni nasljednik serije "Stranger Things", "The Boroughs" se također oslanjao na skupe specijalne efekte.

- Složena produkcija, zajedno sa zvjezdanom glumačkom postavom, rezultirala je visokom cijenom, što je nešto što Netflix važe u odnosu na gledanost prilikom donošenja odluka o obnovi - objašnjeno je.

Foto: /THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Glumačku postavu činila su poznata imena kao što su Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard i Bill Pullman. Otkazivanje je tim čudnije jer je već bio otvoren scenaristički tim za drugu sezonu, a kreatori serije, Jeffrey Addiss i Will Matthews, navodno su planirali priču u tri sezone.

"The Boroughs" je bila druga paranormalna serija u produkciji braće Duffer koja je debitirala ove godine, nakon serije "Something Very Bad Is Going to Happen". S obzirom na to da je potonja bila zamišljena kao ograničena serija, Netflixu je ostao samo jedan novi projekt braće Duffer - animirana serija "Stranger Things: Tales from '85".

Otkazivanje serije "The Boroughs" događa se u vrijeme kada su braća Duffer, prema nekim izvorima, napustila Netflix i potpisala ugovor s Paramountom, što dodatno baca sumnju na budućnost njihove suradnje s ovim streaming divom.

*uz korištenje AI-ja

