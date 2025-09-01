Lu Dedić stala na pozornicu za tatu Matiju i baku Gabi i ganula

Šibenska Tvrđava Barone bila je sinoć poprište večeri ispunjene najdubljim emocijama. Pod zvjezdanim nebom, u gradu koji je bio dom Dedićevih, održan je koncert "Ladies Live" u čast glazbenih velikana Gabi Novak i Matije Dedića, koji su nas napustili ovog ljeta u razmaku od samo dva mjeseca. Nije to bila večer tihe tuge, već moćna i dirljiva proslava života i glazbe, ispunjenje želje koju je sam Matija osmislio, a njegova obitelj, prijatelji i kolege odlučili su je ostvariti njemu i njegovoj majci u spomen.

Koncert "Ladies Live" nije bio tek prigodni memorijal, već nastavak višegodišnjeg projekta koji je Matija Dedić s velikom strašću stvarao. Koncept je proizašao iz njegovog albuma "Ladies", objavljenog 2021. godine u izdanju Croatia Recordsa. Tim je albumom Matija odao počast sjajnim kantautoricama i vokalisticama, ženama koje su, kako je sam govorio, obilježile njegov privatni i poslovni put. Simbolično, album otvara Gabina izvedba Arsenove balade "Otok", a na njemu se nalazi i dirljivi duet s kćeri Lu, "Zadnji sati ljeta", kao jasan pokazatelj tko su bile najvažnije dame u njegovom životu.

Sibenik: Koncert Ladies Live u cast Gabi i Matije Dedic | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Posljednji koncert na kojem je Gabi Novak prisustvovala bio je upravo "Ladies Live", održan 11. svibnja u zagrebačkom Kinu SC. Ta je večer, ispunjena smijehom i vrhunskom glazbom, ostala kao posljednja zajednička uspomena na pozornici koju su dijelili kao obitelj. Upravo iz poštovanja prema toj uspomeni i Matijinoj izričitoj želji, odlučeno je da se planirani šibenski koncert održi, pretvarajući ga u večer sjećanja i zahvalnosti.

Šibenik: Koncert Ladies Live u ?ast Gabi Novak i Matije Dedi?a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Matija Dedić bio je poznat po svojoj glazbenoj širini i sposobnosti da spaja naizgled nespojivo, a popis izvođača za šibenski koncert bio je savršen odraz toga. Osobno je odabrao svaku od glazbenica, a na pozornici su se u subotu navečer izmjenjivale Gita Hajdarhodžić, Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Mia Dimšić, Tina Vukov i Marija Mirković. Svaka od njih donijela je vlastitu boju i emociju, pjevajući pjesme koje su ih vezale uz Matiju i njegov opus.

Šibenik: Koncert Ladies Live u ?ast Gabi Novak i Matije Dedi?a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pratio ih je bend sastavljen od Matijinih dugogodišnjih suradnika i prijatelja – Branimir Gazdik na bubnjevima, Robert Vrbančić na basu i Maasej Kovačević za klavijaturama. Poseban doprinos dali su i gosti, glazbeni virtuozi i Matijini bliski prijatelji – jedan od najutjecajnijih jazz fusion glazbenika na Balkanu, Vasil Hadžimanov, te violinist Marko Ramljak. Njihova prisutnost zaokružila je priču o prijateljstvu i međusobnom poštovanju koje je Matija njegovao na regionalnoj sceni.

Sibenik: Koncert Ladies Live u cast Gabi i Matije Dedic | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Najteži i najemotivniji trenutak večeri bio je izlazak Lu Dedić na pozornicu. Bio je to njezin prvi javni istup nakon što je u samo dva mjeseca ostala bez oca i bake, stupova svoje obitelji. U tišini ispunjenoj poštovanjem, Lu se obratila okupljenima, a njezine su riječi odjeknule tvrđavom kao poruka snage i nastavka života. Iako nije pjevala, njezina pojava bila je snažnija od bilo koje pjesme.

Iz publike su je s neizmjernim ponosom bodrile njezina majka Marina Scotti, teta i sestrične. Obitelj na okupu, kao simbol neraskidive veze koja ostaje i nakon najvećih gubitaka, pružila je sliku koja je dirnula sve prisutne.

Koncert "Ladies Live" u Šibeniku bio je više od glazbenog događaja; bila je to katarzična večer zajedništva, sjećanja i ljubavi. Ogroman interes publike, zbog kojeg su se tražile besplatne ulaznice i proširivao kapacitet tvrđave, pokazao je koliko su Gabi i Matija značili ne samo Šibeniku, već i cijeloj Hrvatskoj.

Deset godina nakon odlaska Arsena, glazbena obitelj Dedić ponovno je pokazala svoju snagu. Njihova ostavština nije samo u notama i stihovima, već u duhu koji su prenijeli na nove generacije, prijatelje i suradnike koji će, kao i ove večeri na Baroneu, nastaviti čuvati plamen njihove umjetnosti.

Šibenik: Povodom blagdana sv. Mihovila Gabi, Arsen i Matija Dedi? održali koncert | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL