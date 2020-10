Lu poručila Houdeku: Oprostite ako sam pokvarila vašu izvedbu

Lu Jakelić iz potpetica i uske haljine uskače u tenisice i širu odjeću transformacijom u Jacquesa Houdeka sa zahtjevnom pjesmom 'My friend' kojom je u Kijevu na Eurosongu 2017. predstavljao Hrvatsku

<p>Nova epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donosi najšarenije transformacije koje smo do sada vidjeli. U ovotjednom izdanju showa kojem je tema Eurosong i vidjet ćemo kako su se natjecatelji snašli u ulogama nekih od najupečatljivijih nastupa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Markov novi posao na Tvoje lice zvuči poznato</strong></p><p>Nakon što je oduševila izvedbom 'Back to Black' u četvrtoj epizodi, <strong>Lu Jakelić </strong>(26) iz potpetica i uske haljine uskače u tenisice i širu odjeću transformacijom u Jacquesa Houdeka sa zahtjevnom pjesmom 'My friend' kojom je u Kijevu na Eurosongu 2017. predstavljao Hrvatsku.</p><p>- Jednom smo se sreli Jacques i ja. Mislim da on zna tko sam ja, ali nakon ovoga će znati još bolje - rekla je Lu te mu poručila: 'Striček Jacques, oprostite ako ću vam ovim malo pokvariti vašu izvedbu, ali mislim da ću biti jako dostojna vaše izvedbe i vaše posture i glume'.</p><p><strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27) dvostrukom transformacijom odnio je pobjedu u prošloj epizodi, a za ovu nedjelju dobio je još jedan zahtjevan zadatak. Ovoga puta transformirat će se u austrijsku predstavnicu koja je na Eurosongu 2014. odnijela pobjedu pjesmom ''Rise like a Phoenix'' - Conchitu Wurst.</p><p>- Taj pjevački izazov je ono što me najviše veseli - komentirao je dodijeljenu ulogu na gljivi.</p><p><strong>Siniša Ružić </strong>(51) nakon transformacije u opakog repera 50 Centa, ovoga puta utjelovljuje nekoga sasvim drugačijeg - Nettu, izraelsku pjevačicu koja je na Eurosogu odnijela pobjedu 2018. godine.</p><p>- Ima taj dio pjevanja s kokodakanjem, što je zgodno, tu sam se pronašao. Volim domaće životinje. Mislim da ću se super zabaviti - rekao je Siniša te dodao da se nada da je ovo posljednja transformacija za koju se morao 'debljati'.</p><p><strong>Lanu Klingor Mihić</strong> (40) u petoj epizodi gledat ćemo kao Mariju Šerifović s pjesmom 'Molitva' s kojom je 2007. na Eurosongu predstavljala Srbiju. Lana je istaknula kako joj je ova transformacija zahtjevna, a objasnila je i zašto.</p><p>- Izuzetno je teška. Ako mene pitaš, Marija Šerifović definitivno je najjači vokal u cijeloj regiji. Ima dobrih pjevača, ali po meni je ona bez konkurencije i samim time to je teret meni jer sam pjevačica i od nas se očekuje da možemo gađati te visoke tonove, ali je ustvari užasno teško - kaže Lana. </p><p>Ne propustite pogledati i <strong>Marka Braića </strong>(29) koji postaje ciparska pjevačica Eleni Foureira, a <strong>Neda Parmać</strong> (35) vraća se na Eurosong, no ovoga puta kao grčki pjevač Sakis Rouvas. Bosansko-hercegovačkog kantautora Laku utjelovit će<strong> Mario Valentić</strong> (40), dok će <strong>Marina Orsag</strong> (41) biti irska zvijezda Johnny Logan koji je nježnim notama osvajao ženska srca.</p>