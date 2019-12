Mamić je golišav pjevao, Indira otišla iz Colonije, a Neve rodila

Ta 2017. godina bila je godina slavlja za naše sjajne nogometaše Domagoja Vidu i Matea Kovačića. U razmaku od tri dana obojica su stala pred oltar sa svojim boljim polovicama. Domagoj je u Istri oženio bivšu miss Hrvatske Ivanu, a Mateo je u Sesvetama slavio sa svojom Izabel.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prvo je na red došlo vjenčanje defenzivca Bešiktaša i najvećeg veseljaka naše reprezentacije. Simpatični Domagoj i Ivana zavjete su izmijenili u crkvi Uznesenja blažene djevice Marije na glavnom umaškom trgu u centru grada. Lijepa Ivana u čipkastoj sirena vjenčanici te čipkastim štiklama do crkve je došla u bijeloj limuzini u pratnji četiri djeveruše. Nakon što su izmijenili zavjete, uz vesele taktove Slavonia benda, novopečeni mladi par sa uzvanicima, među kojima i kolega Ognjen Vukojević sa suprugom Andrejom Čupar, uputio se na proslavu u umaški hotel Kempinski. Romantični ugođaj upotpunile su bijele golubice koje su mladenci iz bijelog kaveza u znak ljubavi i mira pustili u let. Svi gosti s mladencima su na crkvenim stepenicama zapjevali staru slavonsku Garavušo garava.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

A dva dana kasnije na red je došao i Mateo Kovačić. Izabel je taj dan blistala u raskošnoj vjenčanici iz jednog zagrebačkog salona vjenčanica, a nosila je i dijamantima optočenu ogrlicu i narukvicu francuske kuće Cartier. Mladoženja je zablistao u tamnoplavom odijelu na koje je kombinirao crne lakirane cipele.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Za luksuznu hotelsku salu koja prima 600 uzvanika, glazbu i uređenje potrošili su više od dva milijuna kuna. Nakon crkvene ceremonije na dvorištu su mladencima pohitali u naručje razdragani Mateovi roditelji, tata Stipo i mama Ružica te u pratnji župnog zbora Lilum novopečenim supružnicima zapjevali klapski hit ‘Vilo moja’. Izabel su u tom trenutku zasuzile oči no poljupci njezine najbolje prijateljice i vjenčane kume Ene Čupac oraspoložili su emotivnu mladenku. Među čestitarima našli su se Mateov klupski suigrač Marcelo Viera i njegova supruga Clarisse te Ivan Perišić, koji je u društvu supruge Josipe u crkvenu dvorištu lovio zaigranog sina Leonarda.

Posebno je veselo bilo u kasnim noćnim satima kad su ulogu zabavljača preuzeli današnji bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić, te nogometaš budućeg prvaka Engleske Liverpoola Dejan Lovren. Samo par dana ranije Lovren je u Osijeku trebao svjedočiti na Županijskom sudu u Osijeku gdje su Zdravku, njegovu bratu Zoranu Mamiću, bivšem direktoru Dinama Damiru Vrbanoviću i porezniku Milanu Pernaru sudili zbog sumnji u izvlačenje 116 mil. kuna iz Dinama, no to se, gle čuda, nije dogodilo.

Foto: čitatelj 24sata/Facebook

Zdravko je vještim manevrom uspio to odgoditi. Naprasno je tijekom rasprave napao svoje odvjetnike Čedu Prodanovića i Jadranku Sloković te im otkazao punomoć.

S Lovrenom i nepravomoćno osuđenim bjeguncem pjevao je i današnji nogometaš Augsburga Tin Jedvaj.

A slavilo se, doduše ne toliko glamurozno i u Sinju. Zvijezda 'Ljubavi na selu' Nevenka Bekavac udala se te godine za svojeg Zvonu. Na vjenčanje su se mladenci zaputili pješke.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Nije daleko, sve je blizu. I matičar i restoran. Zvone šta god radi neće da radi kako triba. Kad se pitura stan, naprimjer. Sve ostavi napola - žalila se reality zvijezda. Slavlje u restoranu potrajalo je do 23 sata. Sve je, kaže, sama pripremala. Danima je čistila i brisala prašinu u Zvoninoj kući u Sinju, gdje ona i suprug sad žive.

- A, onako sam. Gledam TV dok Zvone u kuhinji rješava križaljku. Šta ću, malo sam umorna od priprema. Kuću sam sređivala, brisala prašinu - požalila se Nevenka. Udala se brzo, no tvrdi da je tako i htjela. Nešto kasnije te godine sretni par dočekao je i svoje prvo dijete. Neve je rodila malog Stjepana, kojeg je dugo mislila nazvati Tomislav po hrvatskom kralju, ali je na kraju od toga odustala. Par je i danas, unatoč sitnim svađicama, u sretnom braku.

Kad smo već u svijetu realityja, treba podsjetiti i na braću Vasić. Mika i Giba te su godine uselili u kuću Branke Radić kod Koprivnice. Simpatična starica 'zaljubila' se u njih preko televizije i odlučila im je pomoći. No sreća nije dugo trajala...

Foto: PRfotografije

- Napustili su nas i otišli usred noći. Mi smo stari i bolesni ljudi. Zbog njih je ovdje bila i policija. Mi smo ih uzdržavali. Oblačila sam ih i hranila, a oni ništa nisu radili. Mika i Giba nemaju tu što više tražiti. Ni sama ne znam zašto su otišli, a još sam im dala pare za Božić. Otkako ih znamo, htjeli smo im sve najbolje. Boravište u Hrvatskoj su im dva puta odbili. Ugovor prema kojem im ostavljam kuću sam raskinula - ispričala nam je tad Branka. Kako su nam tad rekli susjedi, zbog svega je morala intervenirati i policija...

Bilo je te godine još prekida i raspada veza. Vječnim zarukama, kako su se tad nazivale u javnosti, Jelene Rozge i Stjepana Hausera došao je kraj.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Ovim putem želim obavijestiti medije da smo Stjepan i ja odlučili prekinuti našu vezu i krenuti svatko svojim putem. Iza nas ostavljam lijepe uspomene i okrećem se budućnosti i novim životnim radostima. Zahvaljujemo medijima na razumijevanju što o ovoj temi više ne želimo pričati. To je naša zajednička odluka i molimo vas da je poštujete - stajalo je u izjavi koju je medijima poslala pjevačica. Zajedno su bili dvije i pol godine,

Raspala se te godine i grupa Colonia. Indira Levak odlučila je otići u solo-karijeru. Pjevačica je objasnila kako odluka o napuštanju grupe nije bila nimalo laka, ali bila je ispravna.

Foto: Screenshot/kolaž

- Coloniju smo stvarali i Boris i ja. Nikad nisam uzimala zasluge samo za sebe. Vežu nas jako lijepe pjesme i veliki hitovi. U 21 godinu iznjedrili smo toliko lijepih pjesama koje slušaju ljudi od 8 do 88. Naravno da je teško napisati kraj svake priče, pa tako i ove, ali vjerujte mi da je ovo najbolje za mene u ovom trenutku - rekla je tad Indira, koju je smetao nedostatak slobode.

Foto: STR-9613/HaloPix/PIXSELL

- Boris je pisao pjesme za Coloniju punih 21 godinu. Samo je on bio autor tih pjesama, unatoč tome što je radio pjesme i drugim izvođačima. Ja sam tu bila na neki način zatvorena i morala sam pjevati samo ono što je on napisao - ispričala je Indira. Nešto kasnije Boris Đurđević angažirao je novu pjevačicu Ivanu Lovrić, ali, slažu se fanovi, Colonia nije ista bez simpatične Indire.

Nažalost, tu godinu ostali smo i bez legendarnog džokera zovi, Mirka Miočića, koji je preminuo u 61. godini. Neutješni su tih dani bili njegove kolege iz posljednjeg kviza na kojem je surađivao 'Potjere'.

Foto: PIXSELL

- Otišao je najveći, legenda, prijatelj, neponovljivi Mirko, zbogom dragi moj, počivaj u miru - stoji na glumčevom Facebooku.

Status 'legende' se danas dijeli svima, ali šjor Mirko je bio jedan od rijetkih koji ga je zaista i zaslužio. Čovjek neobjašnjivo širokih interesa s kojim ste mogli popričati o svemu, kakvih nema mnogo, a još k tome uvijek dobro raspoložen i s osmijehom na licu – do kraja života ću pamtiti mnoge naše razgovore u backstageu 'Potjere'. Slobodno se može reći da je kao nijedan drugi kvizaš obilježio jednu eru kvizova ovih prostora, i bila je neopisiva čast imati ga za prijatelja i profesionalnog kolegu – u nogometu nije išlo bolje od toga da dijelite dres s Peléom, a ja sam zahvalan i ponosan što sam svoj kvizaški dres godinama mogao dijeliti s Mirkom Miočićem. Ljudino, hvala na svemu - napisao je Dean Kotiga, a voditelj Tarik Filipović nedavno nam je priznao kako mu Mirko jako nedostaje.

- On je bio baš to. Legenda, ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji. Čast je što mi je bio prijatelj, a 'Joker zovi' trebali bismo 'umiroviti', kao kad se u sportu umirovi dres. Mirko je pojam. On je prvi koji je sve 'izuo iz cipela'. Imao je svoj stil i sistem

