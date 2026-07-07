Mangroove o kombinaciji privatnog i poslovnog: "Ja sam na zemlji, a on u oblacima"

Zagrebački Mangroove zatvaraju program Ljeta u MSU 17. srpnja. Bend predvođen glazbenim i životnim parom Željkom Veverec i Tonijem Starešinićem publici će predstaviti presjek svoje karijere, a uoči koncerta Veverec je u razgovoru za 24sata otkrila detalje karijere, privatnoga života te što publika može očekivati od njih u MSU.

- Može očekivati super svirku i rekla bih osvježavajuću taman za ove vruće ljetne noći, puno dobrog groovea i imamo jednog gosta koji će sve sigurno začarati to je vrhunski saksofonist Mario Bočić. Opuštena, ljetna groovy svirka nakon koje ćete poželjeti ostati ovog ljeta u Zagrebu - komentirala je glazbenica. Njihova pjesma "Komad neba" odlično je prihvaćena, a otkrila je kako je nastajala te što za njih ona predstavlja.

- Pjesma Komad neba s novog istoimenog albuma bila je neka okosnica cijelog albuma, dakle to pitanje gdje smo mi u svemu ovome kao ljudi i što radimo ovdje baš tu na ovom mjestu pitanje je zapravo cijelog albuma. Čini se da muzika uvijek da odgovor. Komad neba inspirirana je filmom Solaris – Andreja Tarkovskog i njegovim traženjem čovjekovog smisla i svrhe pa smo tu pronašli tu iskru za ovu stvar. I dalje je volimo, pjesma je super prošla kod publike i ono najljepše ljudi nam se javljaju da ih ta pjesma povezuje sa samima sobom i da je jako vole slušati. Imali smo i slučaj da je nedavno bila i pjesma za prvi ples prekrasnih mladenaca što zapravo govori da je doprla do srca ljudi i da je definitivno ostvarila svoju svrhu i povezala nas još jače sa publikom - priča nam Željka. Komentirala je i primjećuju li da publika danas drugačije doživljava njihove nove pjesme od onih s početka karijere.

- Pa zapravo mi smo kroz godine stvorili jednu prekrasnu bazu ljudi koja nas voli i sluša i oni uvijek dobro reagiraju, drago nam je ako ih uspijemo i nakon toliko godina iznenaditi i to pozitivno, rekla bih da nije bilo ono "aaa sad vas ne prepoznajemo", čak i kad odemo u neki novi smjer zakoračimo u nešto novo svidi im se, otkrijemo zajedno neku novu ljepotu, a po putu dobijemo i neke nove pratitelje što je sjajno. Neke pjesme dobiju novo ruho, aranžman, pa se ljudima zna dogoditi da ih tek tada prepoznaju i zavole na neki sasvim novi način - kaže Veverec. Otkrila je i kako biraju pjesme za koncertni repertoar.

Foto: VANJA_VUCINIC

- Ovisi naravno o vrsti nastupa. ali uvijek pokušamo podržati atmosferu prostora, ako se radi o ljetnoj svirci na otvorenom idemo na groove, ples lakoću, ako smo u nekoj intimnoj atmosferi pokušamo biti više baladični i akustični tako da slušamo i publiku i prostor. Uvijek zapravo čini mi se napravimo dobar spoj starih i novih stvari i dovoljno plesnih, a opet i dovoljno laganica, kao neki presjek svega što jesmo. Bitno je da se mi zabavljamo na pozornici pa onda naravno tu energiju prenesemo na publiku - istaknula je te dodala kako izgleda njihov kreativni proces.

- Kad krenemo na novi album nema kalkulacije idemo s onom pričom koja nas nosi i vodi i koja nam je bitna u tom trenutku, kasnije naravno da se javi i glas što će ljudi sad reći ili kako će to prihvatiti i to je dio tog procesa, ali mislim da smo taman negdje dovoljno out da možemo poprilično neopterećeno krenuti u stvaranje, a onda po putu hrvati se sa strahovima i pitanjima no ako krećete iz sebe to nam se uvijek pokazalo točnim. Bez obzira na sve ako imate priču svoju priču morate je ispričati do kraja kakao je, možda se neće svima svidjeti, ali bit će te jasni - zaključuje pjevačica. Mangroove su trenutačno u jeku ljetnih svirki te puno sviraju ove sezone, a kaže kako imaju neke sjajne ideje, o kojima će pričati kada za to dođe vrijeme. Željka Veverec komentirala je i postoji li izvođač iz Hrvatske ili regije s kojim bi voljeli snimiti pjesmu, a još nisu imali priliku.

Foto: Goran Berovic

- Kod nas to ne funkcionira baš tako, pjesme su gospodarice naših želja i one same izaberu naše suradnike. Mislim da je to i najprirodniji način. Ideja da moramo raditi pjesmu koju ćemo izvoditi, a radimo je zbog nekog drugog nas udaljava od nas samih. Drugo je naravno kad netko od nas naruči pjesmu ili mi baš želimo napraviti pjesmu za nekog drugog tko će ju onda samostalno izvoditi na svojim koncertima - istaknula je. Otkrila je i kako izgleda njihov dan kada nisu u studiju ili na pozornici.

- Volimo otići u prirodu, u šumu, na rijeku, na otok, volimo otputovati negdje, često i po regiji odemo na kraće izlete, a s vremena na vrijeme isplaniramo i ozbiljniji put. Volimo se opuštati uz filmove, glazbu, knjige (Ja), stripove (Toni) volimo se i počastiti delicijama i uspjehe proslaviti finom malvazijom - priča Željka. Kaže kako je glazba uvijek dio njih.

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- Toni je poseban slučaj, on svaki dan posluša barem dva albuma, ujutro počne dan s glazbom isto tako i završi prije spavanja. Ja se pak volim uhvatiti za jednu pjesmu koja mi onda ispunjava cijeli dan - iskrena je Željka. Komentirala je i koliko im je važno pronaći ravnotežu između privatnoga života i glazbene karijere.

- To je kod nas stalno isprepleteno, kad živiš od glazbe onda živiš s njom. Već preko dvadeset godina uspijevamo održati tu neku ravnotežu. Meni je jako bitna ta ravnoteža, jer sve je to ponekad jako iscrpljujuće i stalo mi je do nekih rituala koji me održavaju iznad površine vode. Toni često ima osjećaj da mu je dan prekratak za sve što bi htio napraviti, a kao pravi blizanac uvijek je pun ideja i planova i oni se često mijenjaju. Ja sam naravno kao prava djevica na zemlji, a on stalno u oblacima. Ali mislim da je to dobar combo, on mene potiče van zone komfora, a ja ga sprječavam da ne izgubi glavu - otkrila je Željka u intervjuu. Za kraj je komentirala i kakvi su im planovi nakon koncerta u MSU.

- Koncert u MSU nam taman dolazi usred ljetne gužve, imamo puno koncerata, Toni ih je nabrojao čak petnaest u trideset dana. U kolovozu idemo u našu ljetnu rezidenciju na otok Ist da se malo i odmorimo ali i da napravimo 8. Izdanje našeg otočkog malog jazz festivala Jazzist. Nakon toga opet imamo gužvu do kraja kolovoza, a u rujnu kad bi najradije otišli na duži odmor svi već vraćaju s mora i kreće akcija, spremam i jednu kazališnu predstavu, a nove pjesme čekaju da se snime i za Mangroove i Je Veux. Toni je baš snimio svoj novi album i sad stalno moramo po putu u autu slušati beskonačan niz mikseva dok to sve ne izglanca. Spasite me - zaključila je na kraju.