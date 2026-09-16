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'STRES RADI SVOJE'

Marco Cuccurin objavio je fotke iz bolnice i zabrinuo pratitelje

Piše Maša Mai Čigir,
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Marco Cuccurin objavio je fotke iz bolnice i zabrinuo pratitelje
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Foto: Instagram
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Marco Cuccurin, poznati influencer, iz bolnice je poručio pratiteljima da se oporavlja od upale te da se uskoro vraća snimanju spota

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Popularni hrvatski influencer, Marco Cuccurin, šokirao je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavom iz bolnice. Marco je ukratko otkrio da se bori s upalom te je poručio kako se ubrzo natrag vraća snimanju novoga spota.

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Foto: Screenshoot/

- Javljanje s hitne. Upala se nije proširila i za dva dana mogu snimati spot. Stres radi svoje, ali i ja se ne dam - napisao je influencer na fotografiji koja prikazuje njega u hodniku bolnice s medicinskom maskom.

Marco nije detaljno objasnio o kakvoj točno upali se radi, ali je smirio pratitelje dajući im do znanja kako je sve pod kontrolom te da se već oporavlja, a posebno je naglasio kako je uzrok njegovih zdravstvenih tegoba stres.

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Foto: Instagram/Ida Solbakken

Influencer je i ranije govorio o mentalnom zdravlju pa je tako u travnju ove godine pratiteljima otkrio da ne želi prikazivati samo dobre dane te da otvoreno kaže kada se ne osjeća dobro, ističući kako mu odmak od posla i boravak u prirodi pomažu u teškim trenucima.

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Iza Marca Cuccurina prilično je turbulentno razdoblje koje je bilo ispunjeno što privatnim, a što poslovnim izazovima. Javnost je pratila njegov sukob s podstanarkom u Puli koja mu je uništila cijeli stan, a posvetio se i velikom projektu uređenja obiteljske kuće kako bi osigurao novi dom za svoju voljenu nonu koja se često pojavljuje s njim u videima. Snimanje novog spota ga, kako je i sam potvrdio, čeka za samo dva dana, a njegovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti što im je ovoga puta pripremio.

Foto: Instagram

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