Mariah Carey najdugovječnija na vrhu ljestvice: 'All I Want For Christmas Is You' ruši rekorde
Mariah Carey još jednom je dokazala zašto je zovu kraljicom Božića. Njezin legendarni hit 'All I Want For Christmas Is You' službeno je postao najdugovječnija pjesma na broju 1 u povijesti Billboard Hot 100 ljestvice.
Kako je Billboard potvrdio, božićni klasik je već 20 tjedana na samom vrhu, čime je prestigao dosadašnje rekorde, koje su držale pjesme 'Old Town Road' Lil Nasa X-a i 'A Bar Song (Tipsy)' izvođača Shaboozeyja.
Pjesma je prošlog tjedna bila izjednačena s tim hitovima, a sada je Mariah ostavila konkurenciju iza sebe - i vrlo je vjerojatno da će rekord nastaviti rasti i ove, ali i budućih blagdanskih sezona.
Iako je pjesma objavljena još davne 1994. godine, na prvo mjesto Hot 100 ljestvice stigla je tek 2019. godine, zahvaljujući eri streaminga i ogromnoj popularnosti svake zime.
Upravo je tada postavila i rekord za najduži uspon do broja 1 u povijesti ljestvice.
Božićne pjesme ove godine potpuno su preuzele Billboard. Na drugom mjestu nalazi se Brenda Lee s hitom 'Rockin’ Around the Christmas Tree', treći je Wham! s 'Last Christmas', četvrti Bobby Helms s 'Jingle Bell Rock', a top 5 zatvara Ariana Grande s 'Santa Tell Me'.
Mariah je veliki uspjeh obilježila i na društvenim mrežama, uz dozu humora. Podsjetila je fanove na objavu iz 2019., kada je simbolično predala 'baklju' Lil Nasu X-u, a sada je objavila novu fotografiju - ovaj put s bakljom samo za sebe.
I nakon blagdana, Mariah Carey ne miruje. U siječnju 2026. godine primit će prestižnu nagradu MusiCares Person of the Year na svečanoj gala večeri tijekom Grammy tjedna u Los Angelesu.
