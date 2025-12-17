Mariah Carey najdugovječnija na vrhu ljestvice: 'All I Want For Christmas Is You' ruši rekorde

Mariah Carey još jednom je dokazala zašto je zovu kraljicom Božića. Njezin legendarni hit 'All I Want For Christmas Is You' službeno je postao najdugovječnija pjesma na broju 1 u povijesti Billboard Hot 100 ljestvice.

Foto: Instagram screenshot

Kako je Billboard potvrdio, božićni klasik je već 20 tjedana na samom vrhu, čime je prestigao dosadašnje rekorde, koje su držale pjesme 'Old Town Road' Lil Nasa X-a i 'A Bar Song (Tipsy)' izvođača Shaboozeyja.

Pjesma je prošlog tjedna bila izjednačena s tim hitovima, a sada je Mariah ostavila konkurenciju iza sebe - i vrlo je vjerojatno da će rekord nastaviti rasti i ove, ali i budućih blagdanskih sezona.

Iako je pjesma objavljena još davne 1994. godine, na prvo mjesto Hot 100 ljestvice stigla je tek 2019. godine, zahvaljujući eri streaminga i ogromnoj popularnosti svake zime.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Upravo je tada postavila i rekord za najduži uspon do broja 1 u povijesti ljestvice.

Božićne pjesme ove godine potpuno su preuzele Billboard. Na drugom mjestu nalazi se Brenda Lee s hitom 'Rockin’ Around the Christmas Tree', treći je Wham! s 'Last Christmas', četvrti Bobby Helms s 'Jingle Bell Rock', a top 5 zatvara Ariana Grande s 'Santa Tell Me'.

Mariah je veliki uspjeh obilježila i na društvenim mrežama, uz dozu humora. Podsjetila je fanove na objavu iz 2019., kada je simbolično predala 'baklju' Lil Nasu X-u, a sada je objavila novu fotografiju - ovaj put s bakljom samo za sebe.

I nakon blagdana, Mariah Carey ne miruje. U siječnju 2026. godine primit će prestižnu nagradu MusiCares Person of the Year na svečanoj gala večeri tijekom Grammy tjedna u Los Angelesu.