Obavijesti

Show

Komentari 1
BILLBOARD HIT

Mariah Carey najdugovječnija na vrhu ljestvice: 'All I Want For Christmas Is You' ruši rekorde

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Mariah Carey najdugovječnija na vrhu ljestvice: 'All I Want For Christmas Is You' ruši rekorde
15
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Billboard je potvrdio da je božićni klasik već 20 tjedana na samom vrhu, čime je prestigao dosadašnje rekorde, koje su držale pjesme 'Old Town Road' Lil Nasa X-a i 'A Bar Song (Tipsy)' izvođača Shaboozeyja

Mariah Carey još jednom je dokazala zašto je zovu kraljicom Božića. Njezin legendarni hit 'All I Want For Christmas Is You' službeno je postao najdugovječnija pjesma na broju 1 u povijesti Billboard Hot 100 ljestvice.

Foto: Instagram screenshot

Kako je Billboard potvrdio, božićni klasik je već 20 tjedana na samom vrhu, čime je prestigao dosadašnje rekorde, koje su držale pjesme 'Old Town Road' Lil Nasa X-a i 'A Bar Song (Tipsy)' izvođača Shaboozeyja.

NA STADIONU SAN SIRO Zimske olimpijske igre otvorit će glazbena diva Mariah Carey
Zimske olimpijske igre otvorit će glazbena diva Mariah Carey

Pjesma je prošlog tjedna bila izjednačena s tim hitovima, a sada je Mariah ostavila konkurenciju iza sebe - i vrlo je vjerojatno da će rekord nastaviti rasti i ove, ali i budućih blagdanskih sezona.

Iako je pjesma objavljena još davne 1994. godine, na prvo mjesto Hot 100 ljestvice stigla je tek 2019. godine, zahvaljujući eri streaminga i ogromnoj popularnosti svake zime.

BET Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Upravo je tada postavila i rekord za najduži uspon do broja 1 u povijesti ljestvice.

"ALL I WANT FOR CHRISTMAS..." Sve što niste znali o omiljenom božićnom hitu: Mariah Carey je na njemu zaradila milijune!
Sve što niste znali o omiljenom božićnom hitu: Mariah Carey je na njemu zaradila milijune!

Božićne pjesme ove godine potpuno su preuzele Billboard. Na drugom mjestu nalazi se Brenda Lee s hitom 'Rockin’ Around the Christmas Tree', treći je Wham! s 'Last Christmas', četvrti Bobby Helms s 'Jingle Bell Rock', a top 5 zatvara Ariana Grande s 'Santa Tell Me'.

Mariah je veliki uspjeh obilježila i na društvenim mrežama, uz dozu humora. Podsjetila je fanove na objavu iz 2019., kada je simbolično predala 'baklju' Lil Nasu X-u, a sada je objavila novu fotografiju - ovaj put s bakljom samo za sebe.

I nakon blagdana, Mariah Carey ne miruje. U siječnju 2026. godine primit će prestižnu nagradu MusiCares Person of the Year na svečanoj gala večeri tijekom Grammy tjedna u Los Angelesu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'
TEŠKA ODLUKA

Izbacivanje u 'Ljubav je na selu' će završiti velikom dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju'

Emocije ključaju u novoj epizodi ‘Ljubav je na selu’: ljubomora, suze i dramatično izbacivanje potresaju farme, a izgovorene riječi zauvijek mijenjaju odnose među kandidatima
Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...
LANA LOURDES RUPIĆ

Kći Gorana Višnjića postala nova Kraljica Hrvatske! Pogledajte tko se sve pojavio na izboru...

U Rovinju je jučer sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta! Pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći poznatog glumca Gorana Višnjića
Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske
IZ SJENE U REFLEKTORE

Evo tko je majka Lane Lourdes Rupić: Kći Gorana Višnjića je postala 35. Kraljica Hrvatske

Lana Lourdes Rupić, kći glumca Gorana Višnjića, postala je 35. Kraljica Hrvatske. Mlada ljepotica rođena je 2007., a pažnju javnosti privukla je svojim prvim velikim javnim uspjehom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025