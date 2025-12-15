Zimske olimpijske igre otvorit će glazbena diva Mariah Carey

Središnja tema Igara je sklad, a njezin nastup trebao bi naglasiti kako sport i glazba potiču uključivost, poštovanje i kulturnu razmjenu. Mariah Carey je u svojoj karijeri osvojila šest Grammyja, te je sa 220 milijuna prodanih nosača zvuka jedna od najuspješnijih glazbenica na svijetu.

Ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara na stadionu San Siro producirat će milanski "Balich Wonder Studio" i na njoj će nastupiti talijanske i međunarodne zvijezde.

Zimske olimpijske igre Milano-Cortina d’Ampezzo održavaju se od 6. do 22. veljače na borilištima u regijama sjeverne Italije (Lombardija, Veneto, Trentino-Alto Adige).

Božićni hit donio joj milijune

Mariah Carey postane još popularnija tijekom Božića, a već početkom prosinca u zvučnicima diljem svijeta zasvira njezin hit 'All I Want For Christmas Is You'. Upravo je zbog toga dobila nadimak 'kraljica Božića', a svake godine joj taj hit donese značajan sumu novca.

Iako su točni iznosi poslovna tajna, Forbes i The Economist procijenili su kako Mariah Carey svake godine od tantijema za ovu pjesmu zaradi između 2,3 i 2,8 milijuna eura. Billboard je procijenio da je samo u 2022. zaradila oko tri milijuna eura od preuzimanja pjesme i streaminga.

Foto: YouTube/screenshot

Prema New York Postu, pjevačica je od 2021. došla do ukupne zarade od preko 60 milijuna dolara otkako je pjesma izašla, a kako navodi Unilad, Carey zaradi čak 316 dolara po satu samo od pjesme, što je nevjerojatno obzirom da se radi o pjesmi koja se godišnje pušta svega nešto više od mjesec dana.