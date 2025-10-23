Marija Miholjek samo za Cafe pozirala kao Audrey Hepburn

Već dva desetljeća gledamo je kako smireno i sigurno vodi Dnevnik Nove TV, no iza profesionalnog osmijeha krije se topla, duhovita i iskrena žena. Đakovčanka Marija Miholjek (48) od početka je dio ekipe koja je 2005. pokrenula Dnevnik i s kolegama pomaknula granice televizijskog novinarstva.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Danas, dva desetljeća kasnije, prisjeća se prvih dana, treme pred kamerama, ali i što je još motivira, a samo za Cafe pozirala je kao Audrey Hepburn.



