Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

Marija Miholjek samo za Cafe pozirala kao Audrey Hepburn

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Marija Miholjek samo za Cafe pozirala kao Audrey Hepburn
1
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/Tom Dubravec/Promo

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom TV programu, kinima, streamingu, sapunicama

Već dva desetljeća gledamo je kako smireno i sigurno vodi Dnevnik Nove TV, no iza profesionalnog osmijeha krije se topla, duhovita i iskrena žena. Đakovčanka Marija Miholjek (48) od početka je dio ekipe koja je 2005. pokrenula Dnevnik i s kolegama pomaknula granice televizijskog novinarstva.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Danas, dva desetljeća kasnije, prisjeća se prvih dana, treme pred kamerama, ali i što je još motivira, a samo za Cafe pozirala je kao Audrey Hepburn

SAMO UZ 24SATA Slavko Sobin pozirao za Cafe kao Muhammad Ali: Odradili smo i jedan boksački trening
Slavko Sobin pozirao za Cafe kao Muhammad Ali: Odradili smo i jedan boksački trening


Donosimo sve o glavnoj muškoj postavi nove RTL-ove serije "Divlje pčele". Tu su hrvatski Pedro Pascal, Slovenac koji je završio glumu u New Yorku... Pogledali smo seriju "The Last Frontier". Na prvu obećava, ali...

U PETAK NA KIOSCIMA Neda Ukraden na jedan dan je samo za Cafe postala crnka
Neda Ukraden na jedan dan je samo za Cafe postala crnka

Chef David Skoko priča o novom gastro-putopisnom serijalu, a u vremeplovu otkrivamo sve o franšizi "Halloween". Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'
12 GODINA BEZ GLUMICE

Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'

U listopadu prije 12 godina javnost je šokirala vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je glumica izgubila život. Imala je tek 32 godine
Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!
ŠOK I NEVJERICA

Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!

Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi, rekla je Snežana Edi i Mirni
Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda
REALITY KRALJICA

Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda

Vivien Kurtović pojavila se i u srpskim realityjima, a sreću je okušala i kod nas pa je tako pokušala zavesti farmera Tonija Patrčevića, a zapjevala je i u 'Superstaru'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025