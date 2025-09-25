Obavijesti

VELIKA OBLJETNICA

Marijana Mikulić proslavila je 20 godina braka sa suprugom Josipom: Lomili nas, ali opstali

Piše Dora Pek,
Marijana Mikulić proslavila je 20 godina braka sa suprugom Josipom: Lomili nas, ali opstali
Foto: Instagram

Još barem ovoliko da izguramo. Nek nam je sritno, ljudino moja!, poručila je glumica svom suprugu, pročelniku na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Lomile nas bure, oluje, bolest, zdravlje, pare i besparice. Al opstadosmo. Tako je glumica Marijana Mikulić ukratko opisala dva desetljeća zajedničkog života sa suprugom Josipom. Svoju 20. godišnjicu braka obilježila je emotivnom objavom na Instagramu, uz stare fotografije s njihova vjenčanja.

VIŠE NE IZGLEDA OVAKO Mikulić uzela škare i napravila veliku promjenu: 'I kad zezneš, digni glavu gore i hrabro dalje'
Mikulić uzela škare i napravila veliku promjenu: 'I kad zezneš, digni glavu gore i hrabro dalje'

- Još barem ovoliko da izguramo. Nek nam je sritno, ljudino moja! - poručila je suprugu, pročelniku na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

A čestike i lijepe želje samo su se nizale.

'Sretnooo', 'Bogu hvala i slava!', 'Sretno dalje iz godine u godinu', 'Predivno, sve vam cvitalo pa tako do zlatnog', 'Zauvijek ovako', 'Čestitam i ostanite uvijek ovakvi … u ljubavi … puno vas volimo!', pisali su pratitelji.

POŽALILA SE PRATITELJIMA Marijana Mikulić doživjela je neugodno iskustvo s obitelji na putovanju: 'Rasplakala sam se!'
Marijana Mikulić doživjela je neugodno iskustvo s obitelji na putovanju: 'Rasplakala sam se!'

Par se upoznao na jednoj svadbi, a vjenčali su se 2005. godine te u braku dobili tri sina: Ivana, Andriju i Jakova

- U međuvremenu su se dogodila djeca, kredit, poslovi dolazili i odlazili, usponi padovi... sad imamo sve, samo ne stignemo imati nas. Ali ja volim sve to što imamo, iako jedno drugo svako toliko želimo ispaliti raketom - napisala je Marijana povodom proslave 15. godišnjice braka.

Foto: Instagram/

