Obavijesti

Show

Komentari 0
NAŠ POZNATI GLUMAC

Proslavio se u 'Zabranjenoj ljubavi', a sada sudjeluje u snimanju Netflixovog hita

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Proslavio se u 'Zabranjenoj ljubavi', a sada sudjeluje u snimanju Netflixovog hita
Zagreb: Mario Valentić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Glumac i fitness trener Mario Valentić slavu je stekao ulogom Borne u 'Zabranjenoj ljubavi', a sada kao kaskader sudjeluje u snimanju Netflixove hit-serije 'Outer Banks', čiji se dio epizoda snima u Dubrovniku

Naš glumac i fitness trener Mario Valentić (44) široj je javnosti postao poznat 2003. godine, kada je osvojio titulu Mister Hrvatske, a sve se promijenilo kada je dobio ulogu Borne Novaka u domaćoj sapunici 'Zabranjena ljubav', koja ga je učinila jednim od najprepoznatljivijih lica hrvatskih televizijskih ekrana.

Tijekom godina Valentić se pojavio i u drugim serijama, poput 'Bogu iza nogu' i 'San snova', gdje je glumio problematičnog nogometaša. Uz glumačku karijeru, razvio je i onu sportsku, završio je Kineziološki fakultet, bavi se fitnesom i osobnim treningom, te je postao jedno od najpoznatijih lica domaće wellness scene.

Ovih je dana Mario ponovno privukao pozornost javnosti objavom da sudjeluje u snimanju nove sezone Netflixove hit-serije 'Outer Banks', čiji se dio epizoda snima u Dubrovniku.

@mario.valentic Od Zabranjene ljubavi do Outer Banksa 😉 dan 1. kao kaskaderi na snimanju #outerbanks @Netflix serije u #dubrovnik  #obx #outerbanksnetflix #croatia @maddie ♬ original sound - mario.valentic

Na društvenim mrežama podijelio je snimke sa seta, otkrivši kako izgleda priprema za snimanje zahtjevnih scena, među kojima i filmske tučnjave.

@mario.valentic Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako je vježbamo za #outerbanks #obx @Netflix 😊💪 #outerbanksnetflix #croatia #dubrovnik #outerbanksedit #tvshow #stunt #filminglocation ♬ Eye of the Tiger - Survivor

- Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako je vježbamo za 'Outer Banks' - napisao je Mario uz video.

Iako u seriji ne tumači klasičnu glumačku ulogu, već sudjeluje kao kaskader, riječ je o velikom koraku naprijed, hrvatski glumac tako se po prvi put našao u velikoj međunarodnoj produkciji.

POTPUNO NEOČEKIVANO Mario Valentić šokirao je svoje fanove: Pozirao je potpuno gol!
Mario Valentić šokirao je svoje fanove: Pozirao je potpuno gol!

Podsjetimo, peta sezona 'Outer Banksa' već se tjednima snima na više lokacija u Hrvatskoj, uključujući Dubrovnik i Cavtat, a produkcija je privukla brojne znatiželjnike. Za domaće glumce i filmske stručnjake to je prilika za suradnju s jednom od najvećih streaming platformi na svijetu.

ZAVIRITE NA SET 'OUTER BANKSA' FOTO Danče kao pravi filmski raj! Netflixova ekipa nastavlja snimanje popularne serije
FOTO Danče kao pravi filmski raj! Netflixova ekipa nastavlja snimanje popularne serije

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...
BUJNE DAME NA GALA VEČERI

FOTO Grudi na 'izvolte': Salmi skoro ispale iz haljine, a Demi se sve vidjelo kroz čipku...

Od Salminog dekoltea do odvažnosti Demi Moore, brojne ljepotice sinoć su zasjale na crvenom tepihu u Los Angelesu, na gala filmskoj večeri. Svaka u svojoj kreaciji ukrale su poglede i pažnju cijele publike
FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke
PODIGLA TEMPERATURU

FOTO Bianca Censori vratila se na Instagram i odmah 'užarila' mreže: Pogledajte 'vruće' fotke

Nakon gotovo tri mjeseca odsutnosti, mankekenka je objavila seriju fotki u izazovnom donjem rublju i prilično otovrenim kombinacijama. Svaka je odmah izazvala pravu lavinu komentara, a njezin povratak pravo ludilo
Marijana Mikulić otvoreno: S mojim sinom se nitko ne igra, nitko ga ne poziva kod sebe
ŽIVOT S DIJAGNOZOM

Marijana Mikulić otvoreno: S mojim sinom se nitko ne igra, nitko ga ne poziva kod sebe

Glumica je progovorila o izazovima majčinstva, osobito kao majka trojice dječaka, od kojih sin Jakov ima autizam, a Ivan ADHD

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025