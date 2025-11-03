Proslavio se u 'Zabranjenoj ljubavi', a sada sudjeluje u snimanju Netflixovog hita

Naš glumac i fitness trener Mario Valentić (44) široj je javnosti postao poznat 2003. godine, kada je osvojio titulu Mister Hrvatske, a sve se promijenilo kada je dobio ulogu Borne Novaka u domaćoj sapunici 'Zabranjena ljubav', koja ga je učinila jednim od najprepoznatljivijih lica hrvatskih televizijskih ekrana.

Tijekom godina Valentić se pojavio i u drugim serijama, poput 'Bogu iza nogu' i 'San snova', gdje je glumio problematičnog nogometaša. Uz glumačku karijeru, razvio je i onu sportsku, završio je Kineziološki fakultet, bavi se fitnesom i osobnim treningom, te je postao jedno od najpoznatijih lica domaće wellness scene.

Ovih je dana Mario ponovno privukao pozornost javnosti objavom da sudjeluje u snimanju nove sezone Netflixove hit-serije 'Outer Banks', čiji se dio epizoda snima u Dubrovniku.

Na društvenim mrežama podijelio je snimke sa seta, otkrivši kako izgleda priprema za snimanje zahtjevnih scena, među kojima i filmske tučnjave.

- Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako je vježbamo za 'Outer Banks' - napisao je Mario uz video.

Iako u seriji ne tumači klasičnu glumačku ulogu, već sudjeluje kao kaskader, riječ je o velikom koraku naprijed, hrvatski glumac tako se po prvi put našao u velikoj međunarodnoj produkciji.

Podsjetimo, peta sezona 'Outer Banksa' već se tjednima snima na više lokacija u Hrvatskoj, uključujući Dubrovnik i Cavtat, a produkcija je privukla brojne znatiželjnike. Za domaće glumce i filmske stručnjake to je prilika za suradnju s jednom od najvećih streaming platformi na svijetu.