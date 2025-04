Marko Bošnjak: 'Baby Lasagna i ja smo različiti. Ne opterećujem se jer ja sam luda ku*ka...'

Nakon prepartyja u Amsterdamu 5. travnja i Londonu 13. travnja gdje je Marko Bošnjak oduševio tisuće fanova u rasprodanim dvoranama sa svojom pobjedničkom pjesmom 'Poison Cake', na redu je još današnji pretparty u Madridu. Potom pobjednik Dore i naš predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu s timom ulazi u završnicu priprema za Basel, gdje će 13. svibnja nastupiti u prvom polufinalu.

- Postoji pritisak zbog Baby Lasagne i to me pita svaki novinar u Hrvatskoj. Ali ne opterećujem se time niti si to predbacujem - rekao je 21-godišnji Bošnjak za Eurovisionworld.

Foto: Instagram





- Ja sam luda ku*ka, Baby Lasagna i ja smo različiti. Imamo različite koncepte, vibracije i osobnost, nema tu mjesta uspoređivanju - dodao je Marko. Dok je prošle godine cijela nacija, pa i šire, pjevala 'Rim Tim Tagi Dim', a Bošnjakova 'Poison Cake' donosi okus osvete.

- To je iskrena pjesma o zauzimanju za sebe. Ako idete mračnijim putem, možete to usporediti s osvetom, frustracijom i ljutnjom gdje na neki način želite da ljudi koji su vas povrijedili također pate, ali ne od vaših ruku. A i osveta je tabu emocija koju svi osjećamo, ali o kojoj se baš i ne govori javno - objasnio je za Eurovisionworld.

Foto: Nova TV/Instagram

Na pitanje kome bi on dao 'poison cake', kratko je rekao:

- Homofobnim ljudima.

Opatija: Druga polufinalna večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, Marko je ranije u Londonu kroz suze otkrio kakve su bile reakcije na njegovo priznanje da je gej.

- Za mene je jako emotivno što sam uopće ovdje jer u Hrvatskoj baš i ne dobivam puno ljubavi i podrške nakon što sam se 'outao'. Ovdje se osjećam voljeno i podržano i to mi stvarno puno znači - rekao je Marko.





Istaknuo je kako su ga samo htjeli mrziti zbog tog priznanja, a ništa nisu rekli o njegovoj izvedi.

- U 2025. smo. Pomalo je ludo da ja moram biti prvi koji će se otkriti kao gay - zaključio je te najavio da će promijeniti potpuno nastup s Dore za Basel - od rasvjete do kostimografije i kostima.