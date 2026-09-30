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Marvelov film 'Osvetnici: uspon doktora Dooma' stiže u kina 16. prosinca, ulaznice već u prodaji

Piše 24sata,
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Marvelov film 'Osvetnici: uspon doktora Dooma' stiže u kina 16. prosinca, ulaznice već u prodaji
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Foto: Courtesy of Marvel
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Odbrojavanje je počelo! Ulaznice za najiščekivaniji naslov godine „Osvetnici: Uspon doktora Dooma“ su u prodaji

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Od danas su u prodaji ulaznice za projekcije Marvelovog filma od 16. prosinca, u ponoć i pet minuta, u kinodvoranama s certifikatom INFINITY VISION. Riječ je o novom certifikatu za kinodvorane premium velikog formata (PLF), koji gledateljima jamči vrhunsku kvalitetu projekcije uz velika platna, svijetlu sliku i izvanredan zvuk.

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AVENGERS: DOOMSDAY
Foto: Marvel


Novi nastavak donosi veliko okupljanje Marvelovih junaka, ali i jednog od najpoznatijih negativaca iz Marvelovih stripova – Doktora Dooma. Posebnu pažnju privlači povratak Roberta Downeyja Jr., koji se nakon kultne uloge Tonyja Starka, odnosno Iron Mana, vraća u Marvelov filmski svijet u potpuno novoj ulozi – kao Victor von Doom.

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AVENGERS: DOOMSDAY
Foto: Marvel


Iza kamere ponovno su Anthony i Joe Russo, redateljski dvojac koji potpisuje „Osvetnike: Rat beskonačnosti“ i „Osvetnike: Završnica“, kao i filmove „Kapetan Amerika: Ratnik zime“ i „Kapetan Amerika: Građanski rat“. Film okuplja impresivnu glumačku postavu koja povezuje različite dijelove Marvelova filmskog svijeta. Uz Downeyja Jr., gledat ćemo Chrisa Hemswortha, Chrisa Evansa, Anthonyja Mackieja, Sebastiana Stana, Paula Rudda, Letitiju Wright, Toma Hiddlestona, Simua Liua i Florence Pugh, kao i zvijezde „Fantastične četvorke“ – Pedra Pascala, Vanessu Kirby, Josepha Quinna i Ebona Moss-Bachracha – uz brojna druga poznata imena.

AVENGERS: DOOMSDAY
Foto: Marvel


Povratak Osvetnika na velika platna dolazi sedam godina nakon „Osvetnika: Završnice“, filma koji je zaključio jedno od najvećih poglavlja Marvelove priče. „Osvetnici: Uspon doktora Dooma“ u hrvatska kina stižu 16. prosinca. Ulaznice nabavite na web stranicama ili blagajnama kina.

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