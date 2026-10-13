Mate Grgat u Zagreb donosi dah Mediterana, evo gdje nastupa

Zagrebački Klub Kazališta Komedija – Kontesa u subotu, 14. studenoga, s početkom u 21 sat ugostit će Matu Grgata, jednog od osebujnijih vokalnih interpreta dalmatinske i mediteranske glazbe. Nakon uspješnog samostalnog koncerta u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog, brojnih festivalskih nastupa i prošlogodišnjeg susreta sa zagrebačkom publikom, Grgat se vraća u intimni ambijent Kontese s koncertnim programom simboličnog naziva „Večer mediterana“. Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz najljepše dalmatinske melodije, mediteranske šansone, emotivne balade i autorske pjesme koje su obilježile njegov dosadašnji glazbeni put.

Svojim snažnim, školovanim tenorom i prepoznatljivom interpretacijom Mate Grgat već godinama osvaja publiku diljem Hrvatske. Njegov glas objedinjuje snagu, toplinu i izražajnost, a upravo mu takva vokalna širina omogućuje da s jednakom lakoćom izvodi tradicionalne dalmatinske pjesme, zahtjevne mediteranske melodije i suvremene pop balade. U svakoj izvedbi nastoji prenijeti emociju i ispričati priču, zbog čega njegovi koncerti nisu samo niz poznatih pjesama, već poseban glazbeni doživljaj.

Koncert „Večer mediterana“ zamišljen je kao svojevrsna posveta glazbenom nasljeđu Dalmacije i Mediterana, ali i pjesmama koje su tijekom desetljeća pronašle put do srca brojnih generacija. U pratnji svojeg benda Grgat će publici predstaviti repertoar u kojem će se izmjenjivati temperamentne dalmatinske melodije, romantične balade i pjesme koje bude uspomene na more, ljubav, prijateljstvo i život na jugu. Intimna atmosfera Kontese pritom će pružiti priliku za neposredniji susret izvođača i publike, u kojem svaka pjesma dobiva dodatnu emocionalnu dimenziju.

Posebno mjesto u njegovu glazbenom odrastanju zauzimaju velikani dalmatinske pjesme poput Olivera Dragojevića i Vinka Coce, čiji su glasovi i interpretacije ostavili snažan trag na njegovu umjetničkom putu. Iako se u njegovu repertoaru mogu pronaći brojne bezvremenske melodije koje publika dobro poznaje, Grgat posljednjih godina sve intenzivnije razvija i vlastiti autorski identitet, uspješno povezujući tradicionalni dalmatinski izričaj sa suvremenim glazbenim senzibilitetom.

Pjesme „Dalmatinac zauvik“, „Jugo i bura“, „Dođite ljudi moji“, „Lipa moja kći“, „Đođe vrime“, „Sama na prozoru“ i „Prikriži se i pomoli“, koje su napisane za njega, otkrivaju različite strane njegova glazbenog karaktera. Od snažnih pjesama prožetih dalmatinskim temperamentom do nježnih i intimnih balada, Grgat svojim interpretacijama donosi prepoznatljivu emociju i iskrenost, a upravo će dio tog repertoara pronaći svoje mjesto i na zagrebačkom koncertu.

Tijekom 2026. godine svojoj je diskografiji pridodao i pjesmu „Tišina od buke jača“, posvećenu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, nastavljajući tako posebnu povezanost s hrvatskim nogometom. Veliku pozornost javnosti privukao je i u listopadu prošle godine, kada je pred punim stadionom u Varaždinu, uoči utakmice hrvatske reprezentacije, bez instrumentalne pratnje izveo hrvatsku himnu. Njegova dojmljiva izvedba još je jednom pokazala snagu njegova glasa i sposobnost da emociju prenese i bez raskošnih glazbenih aranžmana.

Grgatov glazbeni put započeo je u rodnom Otoku kraj Sinja, gdje je od najranijih dana razvijao ljubav prema pjesmi. Klapsko pjevanje, vokalno obrazovanje i iskustvo nastupanja na kazališnim pozornicama oblikovali su njegov prepoznatljiv umjetnički izraz, a godine predanog rada dovele su ga do velikih koncertnih dvorana i brojnih nastupa pred publikom diljem zemlje. Upravo spoj dalmatinske tradicije, školovanog glasa i scenske izražajnosti čini ga izvođačem koji se s lakoćom kreće između različitih glazbenih stilova.

Nakon prošlogodišnjeg nastupa u Kontesi, Grgat se ponovno vraća zagrebačkoj publici, ovoga puta s programom koji posebno naglašava ljepotu mediteranskog glazbenog nasljeđa. Uz pratnju benda, večer će biti ispunjena poznatim melodijama, autorskim pjesmama i trenucima u kojima će publika imati priliku zapjevati zajedno s njim. Bit će to koncert koji spaja nostalgiju i radost, nježnost i temperament te podsjeća na posebnu snagu glazbe koja nadilazi generacijske granice.

U vrijeme kada zagrebačke ulice već poprima jesenska hladnoća, Mate Grgat u Kontesu donosi toplinu dalmatinskog sunca, miris mora i duh Mediterana. „Večer mediterana“ bit će prilika da publika na nekoliko sati otputuje na jug, prepusti se emocijama i uživa u pjesmama koje nikada ne gube svoju ljepotu.

Koncert Mate Grgata „Večer mediterana“ održat će se u subotu, 14. studenoga 2026. godine, s početkom u 21 sat u Klubu Kazališta Komedija – Kontesa u Zagrebu. Ulaznice su dostupne putem sustava Ulaznice.hr.