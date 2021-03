Po svemu sudeći, princ Harry (36) i Meghan Markle (39) sami nisu sigurni jesu li se vjenčali tri dana prije službene ceremonije ili ne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Meghan je u intervjuu tada priznala da su ona i Harry sklopili brak sami pred nadbiskupom, dok je sve ono što slijedi veliki spektakl za javnost, a ne za njih.

Međutim, cijela priča se rasplamsala kada je jučer The Sun došao do njihovog vjenčanog lista. U njemu je datum 19. svibnja naveden kao službeni dan vjenčanja, a upravo je to dan kada se održao 'spektakl' za javnost.

Par je danas poručio putem glasnogovornika da se nije radilo o vjenčanju nego o razmjeni zaruka, što znači da se par nije legalno vjenčao.

Meghan je tako svjesno lagala Oprah i široj javnosti, jer osim romantičnih izljeva ljubavi tri dana svadbe, ništa više od toga nije se dogodilo.

Kako je sam par priznao da oko nekih stvari nisu bili dovoljno iskreni u intervjuu, postavlja se pitanje oko čega još su sve lagali.