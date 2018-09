Meghan iznenadila je svojim potezom: 'Prvi put ovo vidim...'

Od kada je ušla u britansku kraljevsku obitelj, bivša glumica Meghan Markle (37) suočava se s nizom novih obaveza, a ujedno uči i nova pravila ponašanja i ophođenja.

Vojvotkinja od Sussexa počela se privikavati na promjene i usprkos velikom trudu ponekad se i njoj dogodi 'lapsus'.

Naime, supruga princa Harryja (34) je prilikom dolaska u Kraljevsku umjetničku akademiju sama izašla iz automobila i zatvorila vrata, umjesto a to učini njen vozač.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL

Ovaj ne baš kraljevski trenutak uskoro je postao hit na društvenim mrežama, a sudeći prema komentarima, Meghanino ponašanje oduševilo je mnoge.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH