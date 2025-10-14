Nove kritike na račun Meghan: 'Naopako držiš te hvataljke!'

Maghan Markle dogodila se prava mala pogreška u kuhinji. Naime, tijekom vikenda je na svojoj lifestyle stranici 'As Ever', lansirala nove proizvode, uključujući bijelo vino 'Sauvignon Blanc' te nove zalihe svog namaza od marelice i marmelade od naranče. Usto, pohvalila se i fotografijama na kojima pozira u kuhinji svoje vile u Montecitu u Kaliforniji, koristeći opremu za konzerviranje kako bi iz velikog lanca na štednjaku izvadila staklenku džema. No, nekoliko fanova odmah je uputilo da na to da se čini kako je pravi razlog ustvari neiskustvo u svijetu pravljenja džema jer su primijetili da Meghan drži zakrivljeni kraj podizača, koji je posebno oblikovan za podizanje staklenki, umjesti crnih gumenih ručki, neovisno o tome što je vojvotkinja izjavila da je ovo njen prvi namaz od maline ikad.

Foto: Instagram

'Mora da joj je prvi put. I ja sam isto napravila, a majka me ispravila', 'Tako biste koristili stražnji plamenik i držali stezaljku naopako', 'Evo Meghan kako se ponaša kao da osobno puni sve staklenke kod kuće. Kako autentično', pisali su joj.

Ranije je i njezina dugo očekivana kulinarska emisija, 'With Love, Meghan', slično dočekana valom trzaja dok su gledatelji pokušavali shvatiti neke od bizarnih recepata i često neortodoksnog pristupa vojvotkinje. Naime, tada je u prvoj emisiji u kojoj se pojavio i njezin prijatelj vizažist Daniel Martin, pripremala 'špagete iz tave', koje redovito kuha za princa za Harryja i njihovu djecu. Prilikom toga, odabrala je prilično neuobičajen pristup, odnosno u u špagete ulila je tri šalice, dok su je bijesni puristi tjestenine zasuli komentarima s mješavinom šoka i gađenja.

'Netflix je platio mnogo novca samo da nam se da do znanja da Meghan Markle ne zna kuhati tjesteninu', 'Tjestenina na kraju izgleda dobro, ali mislim da su Talijani vrištali pred malim ekranima kad je ulila vodu u umak', pisali su joj.

Također velik broj frustracija recept je izazvao i kod gledatelja, koji su bili slično uznemireni amerikanizacijom talijanskih sastojaka. Umjesto da špagete nazove njihovim imenom, ili jednostavno tjesteninom, kontroverzno ih je nazivala rezancima, dolijevajući vatru na ulje izgovarajući parmigianu na američki način kao 'Parmigian'.

Inače, negativne reakcije počele su još u siječnju, kada se prvi put pojavio trailer za seriju Netflixovu seriju, koja je emitirana u ožujku. Mnoge gledatelje posebno je zbunio način na koji se sa suprugom princom Harryjem rukovala popularnim kuhinjskim priborom, odnosno nožem.

'Zašto Meghan Markle tako drži nož?', 'Ova žena nije puno kuhala, zar ne?', 'Dakle, trebali bismo učiti kulinarske 'savjete i trikove' od nekoga tko čak ni kuharski nož ne drži kako treba?' - pitali su se.

'Kao tinejdžer sam pohađao uvodni tečaj kuhanja i prvo što su nas naučili bilo je kako pravilno držati nož', 'Bon Appetit, America's Test Kitchen, LeCordon Bleu itd. imaju videozapise ili članke posvećene pravilnom rukovanju nožem, a niti jedan ne prikazuje ovaj hvat', 'Oni koji stvarno kuhaju imaju govor tijela koji jednostavno govori da vladam kuhinjom. Ona nema tu vibru', nastavili su.

Usto, gledatelji Netflixa bili su zgroženi Meghaninom pohranom piletine. Naime, ljudi nisu bili impresionirani nakon što su primijetili da sirovu piletinu čuva da nehigijenski način. Naime, sirove pileće nogice bile su odmah pored listova salate, dok su gledatelji u komentarima pitali zašto perad nije pokrivena ili odvojeno pohranjena u posudi.

'Vjerujem da bi kuhar Gordon Ramsay to nazvao unakrsnom kontaminacijom', 'Zašto nisu pokrivene? Vjerojatno usmrde cijeli hladnjak', 'Zdravo salmonelo, stari prijatelju', 'Odvratno...Što meso 'samo stoji na staklenoj polici',

Podsjetimo, hvataljke koje je Meghan koristila već se tradicionalno upotrebljavaju za podizanje vrućih staklenki i konzervi iz kipuće vode, a posebno konzerviranja staklenki kod kuće. Stoga su u Meghaninom slučaju bili neophodan komad opreme, jer su inspirirani receptom stvorenim u kuhinji njezina doma.