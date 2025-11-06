Vojvotkinja od Sussexa nakon skoro cijelog desetljeća vraća se onome što je radila prije nego li je postala članicom britanske kraljevske obitelji
Meghan Markle vraća se glumi!
Osam godina nakon što je napustila Hollywood, budući da se udala britanskog princa, Meghan Markle vraća se u svijet filma. Navodno će odigrati samu sebe u novom filmu 'Close Personal Friends' u kojem se radnja vrti oko dva para od kojih je jedan poznat, a drugi nije, prenosi Daily Mail.
Vojvotkinja od Sussexa viđena je jučer u Pasadeni ispred produkcijske kompanije Amazon MGM Studios. Jedan je izvor za The Sun rekao kako je Meghan bila preplavljena poslovnim ponudama, a upravo joj se ova učinila najboljom. 'Ovo je ogroman trenutak za Meghan i označava povratak onome što zaista voli', objasnio je dodao kako je njen suprug sretan zbog nje: 'Princ Harry je, naravno, podržava i jednostavno želi da Meghan radi ono što joj donosi sreću'
Kraljevski bračni par, koji je pred oltar stao 2018., prije pet godina odlučio su se preseliti u SAD te postati 'working royals'. Prije udaje, vojvotkinja je bila najpoznatija kao Rachel Zane, jedan od likova iz popularne TV serije 'Suits'. Osim toga, glumila je i u 'Horrible Bosses', 'Get Him To The Greek' i 'Remember Me'.
Meghan, koja je ranije priznala kako joj je bilo teško doći do novih uloga, nedavno je u podcastu izjavila kako joj nedostaje gluma, a prije 10 godina u blogu je napisala kako joj je uloga u popularnoj seriji promijenila život. 'Sjećam se tog dana kao da je bio jučer. Obrazi me još bole od toga koliko sam se smijala', objasnila je tada.
Pisac Tom Bower prije tri godine izdao je biografsku knjigu 'Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors' u kojoj je napisao da je vojvotkinja, budući da je njena ljubavna veza s britanskim princem postala javna, navodno trebala biti 'otpisana' iz serije. 'Nijedan filmski producent nije joj nudio velike uloge i nijedan hollywoodski redatelj nije govorio o tome da želi Meghan u svom filmu ili TV seriji. Baš kao što se i bojala, njena glumačka karijera bila je u zastoju', napisao je u biografiji.
Osim Markle, u novom filmu trebala bi se pojaviti i još neka velika imena iz svijeta filma, poput Lily Collins, Brie Larson i Jacka Quaida.
