Meghan Markle vraća se glumi!

Osam godina nakon što je napustila Hollywood, budući da se udala britanskog princa, Meghan Markle vraća se u svijet filma. Navodno će odigrati samu sebe u novom filmu 'Close Personal Friends' u kojem se radnja vrti oko dva para od kojih je jedan poznat, a drugi nije, prenosi Daily Mail.

Vojvotkinja od Sussexa viđena je jučer u Pasadeni ispred produkcijske kompanije Amazon MGM Studios. Jedan je izvor za The Sun rekao kako je Meghan bila preplavljena poslovnim ponudama, a upravo joj se ova učinila najboljom. 'Ovo je ogroman trenutak za Meghan i označava povratak onome što zaista voli', objasnio je dodao kako je njen suprug sretan zbog nje: 'Princ Harry je, naravno, podržava i jednostavno želi da Meghan radi ono što joj donosi sreću'

Foto: Frank Ockenfels

Kraljevski bračni par, koji je pred oltar stao 2018., prije pet godina odlučio su se preseliti u SAD te postati 'working royals'. Prije udaje, vojvotkinja je bila najpoznatija kao Rachel Zane, jedan od likova iz popularne TV serije 'Suits'. Osim toga, glumila je i u 'Horrible Bosses', 'Get Him To The Greek' i 'Remember Me'.

Meghan, koja je ranije priznala kako joj je bilo teško doći do novih uloga, nedavno je u podcastu izjavila kako joj nedostaje gluma, a prije 10 godina u blogu je napisala kako joj je uloga u popularnoj seriji promijenila život. 'Sjećam se tog dana kao da je bio jučer. Obrazi me još bole od toga koliko sam se smijala', objasnila je tada.

Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

Pisac Tom Bower prije tri godine izdao je biografsku knjigu 'Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors' u kojoj je napisao da je vojvotkinja, budući da je njena ljubavna veza s britanskim princem postala javna, navodno trebala biti 'otpisana' iz serije. 'Nijedan filmski producent nije joj nudio velike uloge i nijedan hollywoodski redatelj nije govorio o tome da želi Meghan u svom filmu ili TV seriji. Baš kao što se i bojala, njena glumačka karijera bila je u zastoju', napisao je u biografiji.

Foto: TheImageDirect.com

Osim Markle, u novom filmu trebala bi se pojaviti i još neka velika imena iz svijeta filma, poput Lily Collins, Brie Larson i Jacka Quaida.