Meri Goldašić progovorila je o selidbi iz obiteljske kuće nakon razvoda: 'Lova mi nije pokretač'

Influencerica Meri Goldašić krajem prošle godine iznenadila je javnost viješću o razvodu od supruga Jurice Goldašića. Od tada svojim pratiteljima na društvenim mrežama otvoreno i bez zadrške govori o novom poglavlju života, a nedavno je na Instagramu odgovorila i na jedno od pitanja koje je mnoge pratitelje najviše zanimalo - kako joj je pao odlazak iz obiteljske kuće koju je tek nedavno renovirala.

- Ma je*eš materijalno i trud i pare i lijepu kuhinju, kad čovjek nije sretan. U životu mi lova nije bila pokretač, samo me ljubav i poštovanje mogu zadržati, a manjak istog udaljiti. Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila, nego u čovjeka! - napisala je.

Foto: Instagram/Meri Goldašić/Screenshot

Dodala je i kako joj uopće nije palo na pamet ostati zbog stvari: 'Nisam ni na trenutak pomislila na to da ostavljam drvo i keramičke pločice i indukciju s ugradbenom napom. Briga me za to.'

Prisjetila se i svog djetinjstva.

- Čak najsretnije dane iz svog djetinjstva pamtim kao one kad nismo imali novce, niti smo živjeli u luksuznom stanu - napisala je Meri.

Foto: Instagram

Osim razvoda i selidbe, pratitelje je zanimalo i kako Meri danas gleda na novu ljubav.

- Trenutno se ne vidim u vezi uopće, malo mi oko zatitra na spomen veze. Nije mi uopće ni u peti odnos s nekim sad, a mislim da je to negdje normalno u situaciji u kojoj jesam - priznala je.

Ipak, ne zatvara vrata u potpunosti: 'Samo mi je trebalo malo vremena da skužim da mi je ovako baš dobro. Ali ako sam išta u životu naučila, srce ne bira i ne možeš znati što te sutra čeka'.

Zaključila je kako danas točno zna što želi, ali i što više ne želi u odnosima.

Foto: Instagram