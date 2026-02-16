Mi na Euroviziju šaljemo Lelek, a Ukrajinu predstavlja Leleka

Pokušat ćemo najbolje predstaviti Hrvatsku u Beču. Uz Lelek stoji tim predivnih i talentiranih ljudi bez kojih ovoga ne bi bilo, rekla je nakon pobjede grupe Lelek na Dori u nedjelju članica skupine Inka Večerina Perušić. Grupa je s pjesmom 'Andromeda' bila prva po glasovima žirija (77 bodova) i prva po glasovima publike (96 bodova) te osvojila ukupno 173 boda.

POGLEDAJTE NASTUP:

I dok će Hrvatsku predstavljati Lelek, Ukrajina je prije otprilike tjedan dana odabrala svoju predstavnicu - pjevačicu, skladateljicu i umjetnicu Leleka s pjesmom "Ridnym". Na pitanje novinara na konferenciji za medije nakon Dore, misle li da će publiku na Euroviziji zbuniti dva izvođača vrlo sličnog imena, one su kroz smijeh odgovorile da ako do toga dođe će 'dio glasova ići nama, dio njima'. Također su istaknule i kako im se jako sviđa pjesma koja predstavlja Ukrajinu na ovoj 70. Euroviziji.

Suverena pobjeda na Vidbiru

U finalu ukrajinskog nacionalnog izbora, održanom 7. veljače, Leléka je ostvarila pobjedu koja se rijetko viđa. Svojom emotivnom izvedbom pjesme "Ridnym" osvojila je maksimalnih deset bodova od stručnog žirija, u kojem su sjedile i eurovizijske legende poput pobjednice iz 2004. Ruslane te predstavnice iz 2013. Zlate Ognevich.

Publika je potvrdila njihovu odluku, dodijelivši joj također najvišu ocjenu, čime je s ukupno 20 bodova uvjerljivo nadmašila konkurenciju, uključujući i favoriziranu Jerry Heil, koja je zauzela treće mjesto. Njezin nastup, opisan kao minimalistički, ali iznimno snažan, oslanjao se isključivo na glas, tišinu i poruku, bez suvišnih scenskih efekata, što je očito rezoniralo s gledateljima.

Pjesma rođena iz prkosa i nade

Pjesma "Ridnym", što u prijevodu znači "Rodnima" ili "Najdražima", nije nastala isključivo za natjecanje. Njezini temelji postavljeni su još početkom 2022. godine u Berlinu, usred masovnih prosvjeda protiv ruske agresije na Ukrajinu. Leléka je tada osjetila unutarnji poriv stvoriti skladbu o sjećanju, povezanosti i onima koji ostaju bliski čak i kada su razdvojeni.

Pjesma, koju je napisala u suradnji s Adamom Cefaluom, Jakobom Hegnerom i Yaroslavom Dzhusom, priča je o "novim klicama koje se probijaju" i o prihvaćanju straha kako bi se moglo krenuti naprijed. Glazbeno, "Ridnym" je slojevita kompozicija koja spaja elemente folk-jazza, art-popa i elektronike, a posebnu dubinu daju joj gudački orkestar i tradicionalni ukrajinski instrument bandura. Sama umjetnica priznala je da je prijavu na Vidbir podnijela spontano, sklopivši pjesmu od glazbenih skica koje je već imala.

​- To je pjesma o novim izdancima koji se probijaju. Iako smo izgubili stvarnost koju kao Ukrajinci nikada nećemo vratiti, vjerujem da nećemo samo pobijediti neprijatelja, već i obnoviti zemlju, i to će biti najbolja zemlja, ona u kojoj će svi željeti živjeti - podijelila je Viktoria.

Put od kazališnih dasaka do berlinske jazz scene

Iza umjetničkog imena Leléka, koje na ukrajinskom znači roda – simbol sreće i obitelji – stoji Viktoriia Leleka, rođena 10. studenog 1990. u gradu Šahtarske. Njezin umjetnički put započeo je u glumi. Diplomirala je scenske umjetnosti na prestižnom Nacionalnom sveučilištu za kazalište, film i televiziju "I. K. Karpenko-Karyi" u Kijevu, a tijekom studija radila je kao glumica u poznatom kijevskom "Mladom kazalištu" (Molodyi Teatr).

To kazališno iskustvo kasnije joj je pomoglo u izgradnji snažnog narativa u glazbi. Ključna prekretnica dogodila se 2014. godine, kada se preselila u Njemačku kako bi se u potpunosti posvetila glazbi. U Dresdenu, na Sveučilištu za glazbu "Carl Maria von Weber", stekla je diplomu iz jazz pjevanja, a kasnije i magisterij iz kompozicije, što objašnjava njezin sofisticiran i žanrovski raznolik glazbeni stil.

Živeći u Berlinu, Viktoria je 2016. godine osnovala etno-jazz bend Leléka, okupivši međunarodne glazbenike s kojima je ukrajinske narodne pjesme stavila u središte modernog jazz izričaja. Projekt je brzo stekao priznanje na europskoj sceni, osvojivši nagrade poput Creole – Global Music Contest (2017.) i European Young Jazz Talent Award (2018.).

S bendom je objavila nekoliko albuma, uključujući hvaljene "Tuman" (2019.) i "Sontse u sertsi" (2021.). Osim toga, njezina svestranost vidljiva je i kroz solo art-pop projekt Donbasgrl, kojim istražuje elektroničku glazbu, a u Ukrajini je poznata i kao skladateljica glazbe za popularnu povijesnu seriju "I bit će ljudi" (I budut liudy).