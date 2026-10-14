Mike Tyson: 'Bio sam im samo proizvod, a još se sramim što sam Holyfieldu odgrizao uho...'

Ne razumijem zašto su i dalje zainteresirani za mene. Već su snimili toliko dokumentaraca o meni! Ali valjda razumijem. Ovaj je dobar. Ipak, mnoge je stvari vrlo neugodno ponovno proživljavati, rekao je kroz smijeh Mike Tyson u intervjuu za People povodom izlaska novog Netflixovog dokumentarca 'TYSON'.

Foto: Joe Scarnici

Serija prikazuje sve uspone i padove njegove karijere i privatnog života – od teškog djetinjstva u siromaštvu i čak 38 uhićenja zbog krađa do 13. godine, preko osvajanja naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i zarade stotina milijuna dolara koje je poslije izgubio, pa sve do svjetske slave koju je stekao talentom, ali i neobuzdanim karakterom. Prikazani su i brojni teški trenuci, među kojima su smrt njegove majke, trenera i četverogodišnje kćeri, borba s ovisnošću o kokainu i alkoholu, buran brak s Robin Givens, financijske izdaje bivših prijatelja i menadžera, optužbe za silovanje te dvije godine provedene u zatvoru.

- Prošlost je prošlost. Ali naša su sjećanja zauvijek zatočena u našim umovima, rekao je Tyson. Jedno od sjećanja o kojem boksač ne voli razgovarati je i ono kada je Evandera Holyfielda tijekom meča 1997. dva puta ugrizao za uho.

- Ali stvar je u ovome - mnogi su ljudi mislili da je to bilo dobro. Govorili su: ‘Da, zar to nije bilo sjajno?’ Ali mene je i dalje sram, kazao je Tyson. U prvoj epizodi, dokumentarac se bavi Tysonovim djetinjstvom i otkriva kako je u dobi od 13 godina njegov talent otkrio trener Cus D’Amato koji mu je kasnije postao zakonski skrbnik. Dozvolio mu je da živi njegovoj kući s drugim nadarenim boksačima koje je trenirao. Tyson se zaljubio u boks i postao odličan učenik. U samo mjesec dana podigao je svoje čitalačke sposobnosti na razinu primjerenu njegovu uzrastu. Odnos s trenerom, koji se prema njemu ponašao kao prema vlastitom sinu, promijenio je sve.

- Dao mi je samopouzdanje. Dao mi je karakter. Natjerao me da vjerujem u sebe i u ono što mogu postići. Vrlo je važno mladom dječaku dati samopouzdanje. Time mu poručujete da je dobar i da je sasvim u redu takav kakav jest. Mislim da svatko može razumjeti koliko je to važno. S Cusom je sve uvijek bilo pozitivno. Govorio bi mi kada postajem dobar. Čak mi je govorio da postajem zgodan. Sve su to bile pozitivne stvari. Želio je i da budem svoj. Ako bih pokušavao biti netko drugi, nazvao bi me lažnjakom. Zbog njega sam poželio postati prvak. Kad sam to postao, više nisam želio ništa drugo. Nisam više želio živjeti kriminalnim životom. Usredotočio sam se na boks, ispričao je. D’Amato je preminuo 1985. u dobi od 77 godina. Tyson kaže da su ga poslije, tijekom karijere, prijatelji, menadžeri i promotori izdavali, krali mu novac ili nisu radili u njegovu najboljem interesu jer uz njega više nije bilo jedinog čovjeka kojeg je volio.

- Cus me uvijek štitio. Zaštitio bi me i tada. Ali ja nisam bio čovjek. Bio sam proizvod. No takvo je ponašanje prema profesionalnom sportašu. U tome ne smije biti osjećaja. Važan je samo cilj.

Foto: AJM

Osvrćući se na svoj buran život, koji je uključivao i turbulentni jednogodišnji brak s glumicom Robin Givens, a poslije i optužbu za silovanje koju je Tyson oduvijek poricao, ali zbog koje je proveo dvije godine u zatvoru, kaže da ne žali ni zbog čega iz svoje prošlosti.

- Sve što je navodno bilo ‘negativno’ na kraju se pokazalo pozitivnim za mene. Zahvalan sam na svemu jer me sve to učinilo boljom osobom. Zahvalan sam na svemu lošem što mi se dogodilo, kazao je Tyson koji već deset godina ne pije alkohol i ne uzima kokain.

Trijezan sam na kalifornijski način, rekao je boksač misleći pri tom na konzumaciju marihuane.