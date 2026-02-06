Milanovićev sin Marko prošao je tešku operaciju kuka

Marko Milanović (21), mlađi sin predsjednika Zorana Milanovića, sve se ozbiljnije profilira kao ime na koje hrvatsko hrvanje računa u budućnosti. Osvajač bronce na Europskom prvenstvu do 20 godina iza sebe ima razdoblje koje nije bilo nimalo jednostavno, operaciju kuka i dug oporavak, no povratak na strunjaču pokazao je da ide u dobrom smjeru.

Foto: Damir SENCAR

Kako je za Večernji list pojasnio izbornik reprezentacije Božo Starčević, zahvat nije bio posljedica sportskih napora, već urođenog problema.

"Marko je bio treći u Europi do 20 godina i jedan je od naših najtalentiranijih hrvača. Imao je operaciju kuka, ali ne zbog hrvanja — kuk je sam po sebi bio problematičan. Operacija je prošla uspješno, rehabilitacija također, a nakon povratka osvojio je seniorski turnir u Danskoj, prvi na kojem je nastupio poslije zahvata. To je velik pokazatelj njegova potencijala", rekao je Starčević.

Izbornik ističe da je Marko specifičan profil borca u svojoj kategoriji.

"Neobičan je za teškaša — vrlo je pokretan i spretan. Nije tip borca koji stoji na mjestu. Može izgubiti od prosječnog seniora, ali može pobijediti i vrlo kvalitetne borce. Neke mečeve odradi vrhunski, dok će ga iskusniji natjecatelji koji ‘pročitaju’ njegov stil znati ograničiti. Pred njim je još mnogo rada, osobito na sirovoj snazi", naglašava.

Prvenstvo Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim stilom | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

S trenutačnih oko 121 kilogram, Marko se natječe u kategoriji do 130 kg, a stručni stožer ne smatra da mu treba naglo povećavati težinu.

"Sve je to u redu. Važan je proces sazrijevanja — da svakim mjesecom postaje čvršći i snažniji. U teretani je vrlo dobar, ali tu snagu treba prenijeti na strunjaču. Za to je potrebno vrijeme", dodaje Starčević.

Marko se hrvanjem bavi od djetinjstva, a već sada pokazuje kombinaciju talenta i fizičkih predispozicija koje ga izdvajaju od većine vršnjaka.

Inače, Marko je mlađi sin predsjednika Zorana Milanovića i Sanje Musić Milanović, koji su u braku od 1994. godine. Par ima dva sina, starijeg Antu Jakova i mlađeg Marka, a obitelj se rijetko zajedno pojavljuje u javnosti, osim u prigodama vezanim uz Markove sportske uspjehe.